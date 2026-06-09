'ہے جوانی تو...' باکس آفس کلیکشن کا تیسرا دن: ورون دھون کی فلم نے اتوار کو سب سے زیادہ کمائی کی، دیکھیے کتنا رہا کلیکشن
'ہے جوانی تو عشق ہونا ہے' نے اتوار کو سب سے زیادہ کمائی کی۔ فلم نے تیسرے دن کتنے کروڑ کا بزنس کیا جانیے۔
Published : June 9, 2026 at 12:28 PM IST
حیدرآباد: 'ہائے جوانی تو عشق ہونا ہے' کے باکس آفس کلیکشن کے تیسرے دن فلم ساز کو کچھ راحت ملی، کیونکہ ورون دھون کی کامیڈی فلم نے ہفتے کے آخر میں زبردست اضافہ دیکھا۔ ہفتے کے روز سست آغاز اور معمولی کمی کے بعد، فلم اتوار کو دوبارہ بحال ہو گئی، جس کے نتیجے میں ہفتے کے آخر میں ایک عمدہ آغاز ہوا۔ فلم کے ملے جلے جائزوں اور سوشل میڈیا پر منقسم آراء کے باوجود، سامعین اب بھی فلم کی ہلکی پھلکی تفریح سے لطف اندوز ہونے کے لیے سینما گھروں کا رخ کر رہے ہیں۔
باکس آفس پر سست شروعات کے بعد، ورون دھون، پوجا ہیگڑے اور مرونل ٹھاکر کی "ہے جوانی تو عشق ہونا ہے" زور پکڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ ہفتہ کے مقابلے اتوار کو اس کی کمائی میں 20 فیصد اضافہ ہوا۔
اتوار، 7 جون کو فلم نے رفتار پکڑی
میکرز کے مطابق، "ہے جوانی تو عشق ہونا ہے" نے اپنے پہلے دن دنیا بھر میں باکس آفس پر 10.20 کروڑ (تقریباً 1.2 بلین ڈالر) کمائے۔ دوسرے دن تھوڑا سا اضافہ دیکھا گیا، جس نے 10.74 کروڑ (تقریباً 1.74 بلین ڈالر) کمائے۔ دو دن کی کمی کے بعد، فلم نے اتوار، 7 جون کو رفتار پکڑی اور پچھلے دو دنوں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
فلم کے کلیکشن کے بارے میں اپ ڈیٹ
میکرز نے پیر، 8 جون کو "ہے جوانی سے عشق ہونا ہے کے کلیکشن کے بارے میں ایک اپ ڈیٹ شیئر کیا۔ میکرز کے مطابق، فلم نے ہفتے کے آخر میں دنیا بھر کے باکس آفس پر 12.70 کروڑ (تقریباً 1.07 بلین ڈالر) اکٹھے کیے، جس میں گھریلو باکس آفس کی آمدنی میں 10.76 ارب ڈالر کا حصہ ڈالا گیا)۔
فلم کو رمیش تورانی نے پروڈیوس کیا
"ہے جوانی تو عشق ہونا ہے" کو رمیش تورانی نے پروڈیوس کیا ہے اور اس کی ہدایت کاری ڈیوڈ دھون نے کی ہے۔ اس فلم میں جمی شیرگل، مونی رائے، راکیش بیدی، چنکی پانڈے اور منیش پال نے اہم معاون کردار ادا کیے ہیں، جن میں جانی لیور، راج پال یادو، منوج پاہوا، کریتی سینن اور ورون سود کیمیو رول میں ہیں۔ یہ فلم 5 جون کو سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی۔
فلم "پیڈی" اور "بندر" سے سخت مقابلہ
"ہے جوانی تو عشق ہونا ہے" کو باکس آفس پر تیلگو فلم "پیڈی" اور بابی دیول کی "بندر" سے سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ "پیڈی" ورون کی "ہے جوانی تو عشق ہونا ہے" سے ایک دن پہلے ریلیز ہوئی اور باکس آفس پر اپنا تسلط قائم کیا۔ رام چرن کی فلم نے تین دنوں میں دنیا بھر میں 236.7 کروڑ روپے کمائے ہیں۔