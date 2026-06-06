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"ہے جوانی تو عشق ہونا ہے" باکس آفس: ورون دھون کی فلم پہلے دن ہی فلاپ، معمولی منافع کمایا

ہے جوانی تو عشق ہونا ہے ورون دھون کے کیرئیر کی پوور فلموں میں سے ایک ثابت ہوئی ہے۔

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ہے جوانی تو عشق ہونا ہے باکس آفس (POSTER پوسٹر)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 6, 2026 at 11:54 AM IST

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حیدرآباد: ورون دھون، مرونال ٹھاکر اور پوجا ہیگڑے کی اداکاری والی رومانٹک ڈرامہ فلم، "ہے جوانی تو عشق ہونا ہے"، نے باکس آفس پر اپنا پہلا دن مکمل کرلیا ہے۔ اگرچہ 5 جون کو ریلیز ہونے والی فلم کے آفیشیل اعداد و شمار ابھی دستیاب نہیں ہیں، لیکن انڈسٹری ٹریکر سیکنلک (SacNilk) نے فلم کی پہلے دن کی متوقع کمائی جاری کر دی ہے۔ آئیے جانتے ہیں ورون دھون کی نئی فلم نے باکس آفس پر پہلے دن کیسی کارکردگی دکھائی۔

"ہے جوانی تو عشق ہونا ہے" پہلے دن کا کلیکشن

سیکنلک (SacNilk) کے مطابق، ورون دھون کی فلم نے اپنے پہلے دن ملک بھر میں 9,081 شوز سے 7.50 کروڑ روپے کمائے۔ فلم کا مجموعی گھریلو کلیکشن 9.00 کروڑ ہے۔ بیرون ملک، فلم نے 2 کروڑ کمائے، جس سے دنیا بھر میں اس کی مجموعی کمائی 11 کروڑ ہوگئی۔ "ہے جوانی تو عشق ہونا ہے" اپنے پہلے دن ورون دھون کی کم کارکردگی والی فلموں کی فہرست میں شامل ہو گئی ہے۔

فلم کا کیا ہے اکیوپینسی ریٹ (Occupancy rate)

ہندی 2D میں فلم، "ہے جوانی تو عشق ہونا ہے" کے اکیوپینسی ریٹ (Occupancy rate شرح) کے بارے میں جانتے ہیں، اس نے مارننگ شوز میں 9 فیصد، دوپہر کے شوز میں 19.23 فیصد، شام کے شوز میں 21.92 فیصد اور رات کے شوز میں 30.46 فیصد ریکارڈ کیا۔ فلم کی مجموعی قبضے کی شرح 20.15 فیصد تھی۔

ورون دھون کی ٹاپ اوپننگ فلمیں

  1. بارڈر 2 - 35 کروڑ
  2. کالنک - 21.60 کروڑ
  3. جڑواں 2 - 16.10 روڑ
  4. اے بی سی ڈی 2 - 14.30 کروڑ
  5. بدری ناتھ کی دلہنیا - 12.25 کروڑ روپے
  6. بے بی جان - 11.25 کروڑ روپے
  7. سنی سنسکاری کی تلسی کماری - 10.11 کروڑ روپے

ڈیوڈ دھون کی ڈائریکشن والی آخری فلم

"ہے جوانی تو عشق ہونا ہے" کو ڈیوڈ دھون نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ یہ ان کی آخری فلم ہے۔ فلم میں منیش پال، علی اصغر، جمی شیرگل، مونی رائے، چنکی پانڈے اور راکیش بیدی نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں۔ اس فلم کو ٹپس فلمز کے مالک رمیش تورانی نے پروڈیوس کیا ہے۔

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TAGGED:

VARUN DHAWAN FILM
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