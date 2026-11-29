فلم گن ماسٹر جی 9: اونیت کور اور عمران ہاشمی کے ڈانس نمبر پر تنازع، بولڈ اسٹیپس سوشل میڈیا پر موضوع بحث
فلم 'گن ماسٹر جی 9' میں عمران ہاشمی کے ساتھ اونیت کور کے ڈانس نمبر پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
Published : November 29, 2026 at 2:27 PM IST
حیدرآباد: عمران ہاشمی کی اداکاری سے سجی فلم 'گن ماسٹر جی 9' 28 نومبر کو سینما گھروں میں ریلیز ہوئی۔ عمران ہاشمی اور جینیلیا دیشمکھ کی اس فلم کو ناقدین کی جانب سے ملے جلے تبصرے ملے ہیں، جب کہ باکس آفس پر بھی اس کی شروعات سست رہی ہے۔ تاہم، اب یہ فلم سوشل میڈیا پر بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے جس کی وجہ فلم میں شامل اونیت کور کا ایک ڈانس نمبر ہے۔
اس گانے کے کلپس سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے ہیں اور صارفین کی جانب سے اس پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک بار پھر ایک اداکارہ کو محض نمائش کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور صارفین اس کا موازنہ فلم 'پیڈی' میں جھانوی کپور کی پیشکش سے کر رہے ہیں۔
Wanted to talk about the Avneet Kaur Dance number in Gunmaster G9, It’s the display of vulgarity in the name of sensuality, sorry to say this was on same lines as Peddi and Pushpa, This is not cinema at all.— Global beat reviews (@Globalbeat45) November 29, 2026
گانے کے کلپس سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد متعدد صارفین نے اس کی کوریوگرافی پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا کہ "اونیت کور ابھی صرف 25 سال کی ہوئی ہیں اور یہ کس قسم کے ڈانس اسٹیپس ہیں؟ انتہائی ناگوار۔ انہیں آئٹم نمبرز میں کیوں دھکیلا جا رہا ہے، اور ان سب کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے 'پیڈی'، پھر 'ایتھا'، اور اب یہ۔ اداکاراؤں کو اس طرح پیش کرنے کا سلسلہ آخر کب رکے گا؟"
ایک اور صارف نے تبصرہ کیا کہ "فلم 'گن ماسٹر جی 9' میں اونیت کور کے ڈانس نمبر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں؛ یہ دلکشی کے نام پر فحاشی کا مظاہرہ ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ بالکل 'پیڈی' اور 'پشپا' جیسا ہی تھا۔ اسے ہرگز معیاری سینما نہیں کہا جا سکتا۔"
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Wanted to talk about the Avneet Kaur Dance number in Gunmaster G9, but i refrained because of spoilers. It’s the display of vulgarity in the name of sensuality, sorry to say this was on same lines as Peddi and Pushpa, This is not cinema at all. I don’t know who even enjoys these kind of steps, cinematic liberty is correct and everyone has a right to express their artistic freedom but there has to be a line between Sensuality and Vulgarity.— KBP Reviews🏹 (@KshitizCritic) November 28, 2026
ایک تیسرے صارف نے لکھا کہ "مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسے ڈانس اسٹیپس کسی کو پسند کیسے آ سکتے ہیں۔ فلمی آزادی اپنی جگہ درست ہے اور ہر کسی کو اپنی فنی آزادی کے اظہار کا حق حاصل ہے، لیکن دلکشی اور فحاشی کے درمیان ایک واضح لکیر تو ہونی ہی چاہیے۔"
ایک صارف نے لکھا کہ "یہ بالکل سچ ہے، اور فلم انڈسٹری کا یہ حال دیکھ کر واقعی بہت افسوس ہوتا ہے۔ ان جیسی انتہائی باصلاحیت لڑکی کو اس طرح سے ناظرین کی تفریح کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ بالی ووڈ کبھی بہت ترقی پسند ہوا کرتا تھا، لیکن اب دیکھیے یہ کیا بن گیا ہے؛ دیگر فلم انڈسٹریز اور اس میں اب کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے۔" بعض سوشل میڈیا صارفین نے عمران ہاشمی اور اونیت کور کے درمیان عمر کے بڑے فرق کی جانب بھی اشارہ کیا ہے۔ دریں اثنا، اس شدید تنقید پر اب تک نہ تو فلم سازوں اور نہ ہی اونیت کور کی جانب سے کوئی ردعمل سامنے آیا ہے۔
Avneet Kaur just turned 25 and what the hell are these steps? Gross. Why is she being pushed into item numbers, and what was even the need for all this? First Peddi, then Eetha, and now this. When will the sexualisation of actresses finally stop? https://t.co/eTbqcIdl3T— r (@bekhayalime) November 28, 2026
عمران ہاشمی کی نئی فلم 'گن ماسٹر جی 9' کی باکس آفس پر شروعات سست رہی ہے۔ جینیلیا ڈی سوزا اور اپارشکتی کھرانہ کی اداکاری سے سجی یہ ایکشن تھرلر جمعہ کے روز سینما گھروں میں ریلیز ہوئی، لیکن پہلے دن یہ توقعات پر پوری نہیں اتر سکی۔
باکس آفس کے اعداد و شمار جاری کرنے والے ادارے 'سیکنلک' کے مطابق، 'گن ماسٹر جی 9' نے پہلے دن 3.65 کروڑ روپے کا کاروبار کیا۔ فلمی تجزیہ کاروں کو امید تھی کہ یہ فلم پہلے دن تقریباً 8 کروڑ روپے کمائے گی، جب کہ کم از کم 6 کروڑ روپے کی کمائی کا قوی امکان ظاہر کیا جا رہا تھا۔
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