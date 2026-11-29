اونیت کور کے ڈانس نمبر پر بھڑکے لوگ، گانے میں عمران ہاشمی کے ساتھ کیے ایسے اسٹیپس کہ مچ گیا ہنگامہ
فلم 'گن ماسٹر جی9' میں عمران ہاشمی کے ساتھ اونیت کور کے ڈانس نمبر پر سوشل میڈیا صارفین شدید تنقید کر رہے ہیں۔
Published : November 29, 2026 at 5:14 PM IST
حیدرآباد: بالی ووڈ اداکار عمران ہاشمی اور جینیلیا دیشمکھ کی مرکزی اداکاری سے سجی ایکشن تھرلر فلم 'گن ماسٹر جی 9' (Gunmaster G9) بالآخر 28 نومبر کو ملک بھر کے سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کر دی گئی۔ ریلیز کے بعد سے ہی اس فلم کو فلمی ناقدین اور تجزیہ کاروں کی جانب سے ملے جلے تبصرے موصول ہو رہے ہیں، جہاں ایک طرف کچھ حلقے اداکاروں کی پرفارمنس کو سراہ رہے ہیں تو دوسری طرف کہانی اور اسکرین پلے پر سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ ناقدین کی اس تقسیم شدہ رائے کا براہِ راست اثر فلم کی کمائی پر بھی پڑا ہے، جس کے باعث باکس آفس پر اس فلم کا افتتاحی سفر توقعات کے برعکس کافی سست روی کا شکار دکھائی دے رہا ہے۔
اگرچہ باکس آفس پر فلم کی رفتار مدہم ہے، تاہم اس کے باوجود یہ فلم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر گرما گرم بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ اس میں شامل اداکارہ اونیت کور کا ایک خصوصی ڈانس نمبر ہے۔ جیسے ہی اس گانے کے مختلف ویڈیو کلپس انٹرنیٹ پر لیک اور وائرل ہوئے، سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے اس پر شدید ناراضی اور سخت ردعمل سامنے آنا شروع ہو گیا۔ انٹرنیٹ صارفین کی ایک بڑی تعداد گانے کی کوریوگرافی اور اسے فلمائے جانے کے انداز پر کڑی تنقید کر رہی ہے، جس کے باعث فلم اپنی کہانی کے بجائے اس متنازع گانے کی وجہ سے خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔
Wanted to talk about the Avneet Kaur Dance number in Gunmaster G9, It’s the display of vulgarity in the name of sensuality, sorry to say this was on same lines as Peddi and Pushpa, This is not cinema at all.— Global beat reviews (@Globalbeat45) November 29, 2026
اداکاراؤں کو محض نمائش کی چیز بنانے پر تنقید
گانے کے کلپس وائرل ہونے کے بعد کئی صارفین نے کوریوگرافی پر سوالات اٹھائے ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اداکاراؤں کو ایک بار پھر محض نمائش کی چیز (objectify) بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ صارفین اس کا موازنہ فلم 'پیڈی' میں جھانوی کپور کے ساتھ کیے گئے سلوک سے بھی کر رہے ہیں۔
Wanted to talk about the Avneet Kaur Dance number in Gunmaster G9, but i refrained because of spoilers. It’s the display of vulgarity in the name of sensuality, sorry to say this was on same lines as Peddi and Pushpa, This is not cinema at all. I don’t know who even enjoys these kind of steps, cinematic liberty is correct and everyone has a right to express their artistic freedom but there has to be a line between Sensuality and Vulgarity.— KBP Reviews🏹 (@KshitizCritic) November 28, 2026
سوشل میڈیا صارفین کا سخت ردعمل
سوشل میڈیا پر مختلف صارفین نے اس گانے کے حوالے سے اپنی ناراضی کا اظہار کیا ہے:
ایک صارف نے لکھا، "اونیت کور ابھی صرف 25 سال کی ہوئی ہیں اور یہ کیسے اسٹیپس ہیں؟ یہ انتہائی نامناسب ہے۔ انہیں آئٹم نمبرز میں کیوں دھکیلا جا رہا ہے اور ان سب کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے 'پیڈی'، پھر 'ایتھا' اور اب یہ۔ اداکاراؤں کو اس طرح پیش کرنے کا سلسلہ آخر کب رکے گا؟"
Avneet Kaur just turned 25 and what the hell are these steps? Gross. Why is she being pushed into item numbers, and what was even the need for all this? First Peddi, then Eetha, and now this. When will the sexualisation of actresses finally stop? https://t.co/eTbqcIdl3T— r (@bekhayalime) November 28, 2026
ایک اور صارف نے تبصرہ کیا، "میں 'گن ماسٹر جی 9' میں اونیت کور کے ڈانس نمبر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رومانویت کے نام پر فحاشی کا مظاہرہ ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ 'پیڈی' اور 'پشپا' جیسا ہی ہے، جسے بالکل بھی معیاری سنیما نہیں کہا جا سکتا۔"
تیسرے صارف کا کہنا تھا، "مجھے نہیں معلوم کہ ایسے ڈانس اسٹیپس کسی کو کیسے پسند آ سکتے ہیں۔ سنیما کی آزادی اپنی جگہ درست ہے اور ہر کسی کو اپنے فن کے اظہار کا حق ہے، لیکن رومانویت اور فحاشی کے درمیان ایک واضح فرق تو ہونا ہی چاہیے۔"
ایک دیگر صارف نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، "انڈسٹری کا حال دیکھ کر واقعی بہت دکھ ہوتا ہے۔ ان جیسی باصلاحیت لڑکی کو ایسی تفریح کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ بالی ووڈ کبھی بہت ترقی پسند ہوا کرتا تھا، لیکن اب دیکھیں یہ کیا بن گیا ہے۔"
علاوہ ازیں، کچھ صارفین نے عمران ہاشمی اور اونیت کور کے درمیان عمر کے بڑے فرق کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ دریں اثنا، اس تمام تر تنقید پر اب تک نہ تو فلم سازوں اور نہ ہی اونیت کور کی جانب سے کوئی ردعمل سامنے آیا ہے۔
باکس آفس پر فلم کی سست شروعات
عمران ہاشمی، جینیلیا دیشمکھ (ڈی سوزا) اور اپارشکتی کھرانہ کی اداکاری سے سجی یہ ایکشن تھرلر فلم جمعہ کو ریلیز ہوئی، لیکن پہلے دن باکس آفس پر توقعات پر پورا اترنے میں ناکام رہی۔
شوبز ویب سائٹ 'سیکنلک' (Sacnilk) کی رپورٹ کے مطابق، 'گن ماسٹر جی 9' نے پہلے دن صرف 3.65 کروڑ روپے کا بزنس کیا ہے۔ تجارتی ماہرین کو توقع تھی کہ یہ فلم پہلے روز تقریباً 8 کروڑ روپے کمائے گی، جبکہ کم از کم 6 کروڑ روپے کی کمائی کا قوی امکان ظاہر کیا جا رہا تھا۔