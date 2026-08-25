گن ماسٹر جی نائن' کا دھماکے دار ٹیزر ریلیز، لور بوائے بن کر پھر لوٹے عمران ہاشمی، مہادیو سے کی التجا، کہا- جب تک میں اپنے عشق...
'گن ماسٹر جی 9' کا شاندار ٹیزر ریلیز ہوگیا ہے۔ عمران ہاشمی اور جینیلیا کی یہ فلم 27 نومبر کو سینما گھروں میں ریلیز ہوگی۔
Published : August 25, 2026 at 1:33 PM IST
حیدرآباد: 'آوارہ پن 2' کی زبردست کامیابی کے بعد آپ عمران ہاشمی کی اگلی فلم کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ آج میکرز نے آپ کے اس انتظار کو اور بھی خاص بنا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے 'گن ماسٹر G9' کا پہلا ٹیزر ریلیز کر دیا ہے۔ ہیمیش ریشمیا کی موسیقی اور آدتیہ دت کی ڈائریکشن میں بنی اس فلم کی جھلک آپ کو ضرور پرجوش کر دے گی۔ عمران کے ساتھ جینیلیا دیش مکھ اور اپارشکتی کھرانہ ہیں، جب کہ نئے اداکار ابھیشیک سنگھ اداکاری کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں۔
منگل، 25 اگست کو 'گن ماسٹر جی 9' کے میکرز نے فلم کا شاندار ٹیزر سوشل میڈیا پر شیئر کیا اور کیپشن میں لکھا: 'G9 کی دنیا شروع ہوتی ہے۔ رومانس، میوزک، ایکشن۔ گن ماسٹر جی 9 ان سب کو ایک ایسی کہانی میں ایک ساتھ لاتا ہے جو آپ کو ایک سنسنی خیز سفر پر لے جانے کے لیے تیار ہے۔ سینما گھروں میں 27 نومبر 2026 کو۔'
'گن ماسٹر جی 9' کے ٹیزر میں کیا ہے؟
ٹیزر میں عمران ہاشمی کو 'ری لوڈڈ' انداز میں دکھایا گیا ہے، جہاں وہ اپنے پیار کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اپنے جاندار وائس اوور میں وہ بھگوان شیو (مہادیو) سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے پیار تک پہنچنے سے پہلے کوئی ان کی جان نہ لے۔ عمران ایک بار پھر لور بوائے کے روپ میں واپس آ گئے ہیں اور ہیمیش ریشمیا کی موسیقی نے ان کے اس رومانوی انداز میں جان ڈالنے کا کام کیا ہے۔
کئی لوگ عمران پر حملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں
1 منٹ 22 سیکنڈ کا یہ ٹیزر زبردست ایکشن اور رومانس سے بھرپور فلم کی دنیا کی ایک جھلک پیش کرتا ہے۔ ٹیزر کا آغاز پہاڑوں سے گھیرے ایک میدان سے ہوتا ہے، جہاں کئی لوگ عمران پر حملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور انہیں ایک وین میں ڈال دیتے ہیں۔
اپنے عشق کی دہلیز پر، میری سانسیں مت لینا
اس کے بعد بیک گراؤنڈ میں عمران ہاشمی کا وائس اوور سنائی دیتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں، 'مجھے چاہے دنیا کی سب سے بری موت دینا، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، چاہے گدھ اور کوّوں کو کھلوا دینا، پر مہادیو سے اتنی ہی ونتی (التجا) ہے کہ جب تک میں اپنے عشق کی دہلیز پر نہ پہنچ جاؤں، میری سانسیں مت لینا'۔
اس ٹیزر میں ایسے مناظر ہیں جہاں ان کا کردار غنڈوں کو پیٹتا ہوا اور اپنے لیڈی لو (محبوبہ) کے ساتھ وقت گزارتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس کا چہرہ ٹیزر میں نہیں دکھایا گیا ہے۔ ہیمیش ریشمیا کی موسیقی کے ساتھ، یہ فلم عمران کے پرانے دنوں والے سحر (چام) کو واپس لانے کا وعدہ کرتی ہے۔ بیک گراؤنڈ میں ہیمیش کا گانا 'افسانم' سنا جا سکتا ہے، جو آپ کو 2000 کی دہائی کے اوائل کے دور میں لے جاتا ہے۔
'گن ماسٹر جی 9' کے بارے میں
'گن ماسٹر جی 9' کو دیپک مکٹ، ہنر مکٹ اور سنگیتا اہیر نے پروڈیوس کیا ہے اور سوہم راک اسٹار انٹرٹینمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ نے اسے پریزنٹ کیا ہے۔ یہ فلم 27 نومبر کو سینما گھروں میں ریلیز ہوگی۔