گریمی ایوارڈز 2026: اسٹیون اسپیلبرگ نے تاریخ رقم کر دی، دلائی لامہ نے اپنا پہلا ایوارڈ جیتا
گریمی ایوارڈز 2026 میں بھارت کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی، حالانکہ روی شنکر کی بیٹی اور ستار نواز انوشکا شنکر کو نامزد کیا گیا تھا۔
Published : February 2, 2026 at 2:22 PM IST
حیدرآباد: دنیا کے سب سے بڑے میوزک ایوارڈز سمجھے جانے والے گریمی ایوارڈز کا 68 واں ایڈیشن لاس اینجلس کے کریپٹو ڈاٹ کام ایرینا میں منعقد ہوا۔ میوزک انڈسٹری کی نامور شخصیات نے شرکت کی۔ ہندوستان کے پاس 2026 کے گریمی ایوارڈز کے تین دعویدار تھے۔ امریکی ریپر کینڈرک لامر نے سنگلز کی نامزدگی جیت لی۔
اس نے نو نامزدگی حاصل کیے، ۔ پاپ گلوکارہ لیڈی گاگا نے سات نامزدگیاں حاصل کیں اور دوسرے نمبر پر رہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس سال مختلف زمروں میں موسیقی کا سب سے بڑا اعزاز کس نے جیتا اور اس سال گرامیز سے ہندوستان کو کیا حاصل ہوا۔
بھارت کے لیے گریمی ایوارڈز کیسا رہا؟
ہندوستان کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار گریمی ایوارڈز سے نوازا گیا ہے۔ کئی ہندوستانی موسیقاروں نے یہ ایوارڈ جیت کر ملک کا نام روشن کیا ہے۔ ان میں پنڈت روی شنکر سے لے کر ذاکر حسین تک کے نام شامل ہیں۔ روی شنکر کی بیٹی اور معروف ستار باز انوشکا شنکر کو اس سال نامزد کیا گیا تھا۔
میوزک کمپوزر چارو سوری کو بھی نامزد کیا گیا۔ سدھانت بھاٹیہ اور شنکر مہادیون کے فیوژن بینڈ شکتی کو بھی بہترین ورلڈ میوزک البم کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے، بھارت اس بار گریمی جیتنے میں ناکام رہا
دلائی لامہ
لیکن روحانی پیشوا دلائی لامہ کو ان کی زندگی میں پہلے گریمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ دلائی لامہ نے سپریم کورٹ کے جسٹس کیتنجی براؤن جیکسن کو شکست دے کر آڈیو بک، راوی، اور نریٹڑ اسٹوری ٹیلنک کے لیے اپنا پہلا گریمی ایوارڈ جیتا۔
جراسک پارک جیسی فلموں کے ڈائریکٹر سٹیون سپیلبرگ نے گریمی ایوارڈ جیت کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ پہلی بار انہوں نے موسیقی کے سب سے بڑے اسٹیج پر بھی اپنی جیت کا جھنڈا گاڑ دیا ہے۔ گریمی ایوارڈز 2026 میں، اسٹیون نے اپنی دستاویزی فلم 'موسیقی جان ولیمز' کے لیے اپنا پہلا گریمی ایوارڈ جیتا اور اس جیت کے ساتھ، وہ فلمی دنیا کے سب سے باوقار 'ای جی او ٹی' کلب کے اعزازی رکن بن گئے ہیں (ای (ایمی) ٹیلی ویژن کی دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ جی (گریمی) موسیقی کی دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ سنیما ٹی (ٹونی) تھیٹر/ڈرامہ ہے)۔
گریمی ایوارڈز 2026 کے فاتحین کی فہرست
سال کا بہترین ریکارڈ: کینڈرک لامر اور ایس زیڈ اے لوتھر
سال کا بہترین البم: بیڈ بنی، ڈیبی تیرر ماس فوٹو
سال کا بہترین گانا: لیڈی گاگا، ابراکاڈابرا
بہترین پاپ ووکل البم: لیڈی گاگا، میہیم
بہترین آڈیو بک، ،اسٹوری ٹیلنگ: دلائی لامہ (پہلا گریمی)
بہترین نیا آرٹسٹ: اولیویا ڈین
بہترین پاپ سولو پرفارمنس: سبرینا کارپینٹر، مانچائلڈ
بہترین پاپ جوڑی/گروپ پرفارمنس: سنتھیا اریوو اور آریانا گرانڈے، کشش ثقل کی مخالفت
بہترین ڈانس/الیکٹرانک البم: FKA Twigs، EUSEXUA
بہترین ڈانس پاپ ریکارڈنگ: لیڈی گاگا، ابراکاڈابرا
بہترین راک البم: لنکن پارک،فرم زیرو
بہترین راک پرفارمنس: ینگ بلڈ چینجز
بہترین ریپ البم: کینڈرک لامر، جی این ایکس
بہترین ریپ پرفارمنس: ڈوچی ینگجاٹٰی
بہترین میوزک فلم: اسٹیون اسپیلبرگ، جان ولیمز کی موسیقی
بہترین متبادل میوزک البم: ٹائلر، دی کریٹر، ڈونٹ ٹیپ دی گلاس
بہترین میلوڈک ریپ پرفارمنس: کینڈرک لامر اور ایس زیڈ اے لوتھر
بہترین آر این بی پرفارمنس: کہلانی،آفٹر آرس
بہترین آر این بی البم: لیون تھامس، میٹ
بصری میڈیا کے لیے لکھا گیا بہترین گانا: کے پاپ ڈیمن ہنٹرز سے گولڈن