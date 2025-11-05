بیوی سنیتا کی اس غلطی سے گووندا شرمندہ ہوگئے، انہوں نے سرعام معافی مانگ لی
بالی ووڈ اداکار گووندا نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں وہ سرعام معافی مانگتے نظر آ رہے ہیں۔
Published : November 5, 2025 at 1:45 PM IST
ممبئی: بالی ووڈ سپر اسٹار اور سیاست دان گووندا نے اپنی اہلیہ سنیتا آہوجا کے پنڈت مکیش شکلا کے بارے میں تبصرے کے بعد ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے۔ گووندا نے پنڈت مکیش شکلا اور ان کے خاندان سے معافی مانگ لی ہے۔ گووندا نے چند روز قبل ایک انٹرویو میں پنڈت مکیش شکلا کے بارے میں اپنی اہلیہ سنیتا کے کچھ تبصروں کے بعد عوامی طور پر معافی مانگ لی ہے۔
گووندا کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ سرعام معافی مانگتے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وہ برسوں سے پنڈت مکیش شکلا سے مشورہ لے رہے ہیں اور ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے پنڈت مکیش شکلا کے والد کے بارے میں بھی بات کی، جو کئی سالوں سے خاندان کے پجاری ہیں۔
ویڈیو میں انہوں نے ہندی میں کہا، "میری بیوی نے آپ کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، میں اس کی تردید بھی کروں گا۔کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت سادہ ہیں اور ایک بار جب آپ کسی سے جڑ جاتے ہیں تو آپ پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہم ایک ساتھ بہت مشکل وقت سے گزرے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ہمارے خاندان کے ساتھ رہیں۔
سنیتا کا بیان کیا تھا؟
سنیتا نے حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ پر اپنی زندگی کے بارے میں کھل کر بات کی۔انہوں نے مذہبی رسومات پر پیسہ خرچ کرنے کی گووندا کی عادت پر روشنی ڈالی اور اس پپجاری کا ذکر کیا جس سے وہ مشورہ کرتے ہے۔ جب انٹرویو میں کچھ پجاریوں کی خراب نیتوں کا مسئلہ اٹھایا گیا تو سنیتا نے کہا، "ہمارے گھر میں ایک ہے، گووندا کا پجاری۔ وہ بھی ایسا ہی ہے،وہ رسومات کرواتا ہے اور 2 لاکھ روپے لیتا ہے۔ میں اسے کہتی ہوں کہ وہ رسومات خود کر لے، وہ جو رسومات کرتا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔"
سنیتا نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بھگوان آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتی۔ اگر میں چندہ دیتی ہوں یا کوئی نیکی کرتی ہوں تو بھی اپنے ہی بھلائی کے لیے اپنے ہاتھوں سے کرتی ہوں۔ جو ڈرتا ہے وہ ڈر جاتا ہے۔"
مزید پڑھیں:59 سال کی عمر میں سلمان خان نے 'بیٹل آف گلوان' کے لیے باڈی بنایا، ڈائریکٹر نے بتایا 'زبردست تبدیلی'، مداح حیران
اس نے یہاں تک کہا، وہ جہاں بیٹھتے ہیں۔ جو ادیبوں سے زیادہ احمق ہیں۔ وہ اسے بے وقوف بناتے ہیں اور اسے برے مشورے دیتے ہیں۔ اسے اچھے لوگ نہیں ملتے، اور وہ مجھے پسند نہیں کرتا کیونکہ میں سچ بولتی ہوں۔