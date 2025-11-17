وارانسی: ہاتھ میں ترشول، آنکھوں میں غصہ، نندی پر سوار ہو کر پہنچا 'رودر'، اس دن ہوگی ریلیز مہیش بابو اور پرینکا کی فلم
ایس ایس راجامولی نے اپنی فلم کے ٹائٹل کے ساتھ مہیش بابو کا پہلا لک جاری کیا ہے۔ انہوں نے ریلیز کی تاریخ بھی بتادی۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2025 at 2:09 PM IST
حیدرآباد: راموجی فلم سٹی میں ہفتہ (15 نومبر) کو ایک شاندار منظر دیکھنے کو ملا جب گلوب ٹراٹر کے بنانے والوں نے باضابطہ طور پر فلم کے ٹائٹل کے ساتھ مہیش بابو کی شاندار فسٹ لُک کی نقاب کشائی کی۔ راموجی فلم سٹی میں منعقدہ عظیم الشان لانچ ایونٹ میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ دریں اثنا، ٹیم کے پاس شائقین کے لیے سب سے بڑا سرپرائز تھا، جس سے وہ بہت خوش تھے۔
ڈائریکٹر ایس ایس راجامولی نے اسٹیج پر تالیوں کی گرج کے درمیان مہیش بابو کا فسٹ لک کی نقاب کشائی کی، جو کافی دلسچپ تھا۔
کلپ میں دکھائے گئے مناظر 512 عیسوی وارانسی سے 7200 قبل مسیح تک کے زمانے کا احاطہ کرتے ہوئے افسانوں اور تاریخ پر مبنی کہانی کی تجویز کرتے ہیں، جس میں غاروں، لڑائیوں، یگنوں، ہنومان کے لنکا کو آگ لگانے کے مناظر، اور رام کی جھلک شامل ہیں۔
فلم کی کہانی وارانسی میں 512 عیسوی میں شروع ہوتی ہے اور پھر 2027 عیسوی تک چلی جاتی ہے جب سیارچہ شمبھاوی زمین پر گرتا ہے۔ یہ انٹارکٹیکا، افریقہ، جنگل کے علاقے اور ٹریٹا یوگا (7200 قبل مسیح) سے گزرتا ہے اور رودر کے تعارف پر اختتام پذیر ہوتا ہے، جو ایک مشن پر ہے۔
ویڈیو میں متعدد VFX عناصر شامل ہیں، جن کا اختتام مہیش کے ایک شاٹ پر ہوتا ہے۔ آخری منظر میں مہیش کا پہلا روپ دکھایا گیا ہے، جو غصے میں، ترشول پکڑے، نندی پر سوار نظر آتا ہے۔ پس منظر میں کاشی کے قدیم مندر دکھائی دے رہے ہیں۔
میکرز نے نہ صرف مہیش بابو کی پہلی جھلک جاری کی بلکہ ان کے کردار کی نقاب کشائی بھی کی۔ فرسٹ لک کے ساتھ ہی میکرز نے انکشاف کیا کہ مہیش بابو فلم میں 'رودرا' کا کردار ادا کریں گے۔ شائقین نے رودرا کے اس کردار کو پسند کیا ہے، اور وہ اس فلم کو لے کر بہت پرجوش ہیں۔ رودرا کے کردار کو نبھاتے ہوئے مہیش بابو نے اسے ایک ڈریم پروجیکٹ قرار دیا۔
مہیش بابو کی پہلی جھلک کے ساتھ، ہدایت کار ایس ایس راجامولی نے اپنی آنے والی فلم کے ٹائٹل اور ریلیز کی تاریخ کا انکشاف کیا۔ انہوں نے مداحوں کو بتایا کہ ان کی فلم کا نام 'وارانسی' ہوگا اور یہ 2027 میں ریلیز ہوگی۔
پرینکا چوپڑا جوناس خاتون مرکزی کردار ادا کریں گی، جب کہ پرتھوی راج سوکمارن مرکزی ولن کا کردار ادا کریں گے۔ میکرز نے حال ہی میں پرینکا کا پہلا لک بھی جاری کیا۔ وہ فلم میں منداکنی کا کردار ادا کر رہی ہیں۔
گلوب ٹراٹر ایونٹ میں ایس ایس راجامولی، ایم ایم کیروانی، بھوشن کمار، مہیش بابو کی اہلیہ-اداکارہ نمرتا شروڈکر، ان کی بیٹی ستارہ، سپریا مینن کے ساتھ پرتھوی راج سوکمارن، اور مصنف کے وی وجےندرا پرساد نے شرکت کی۔ ایم ایم کیروانی نے تصدیق کی ہے کہ وارانسی 2027 کے موسم گرما میں سینما گھروں میں ریلیز ہوگی۔
