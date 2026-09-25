غزہ پر مبنی دستاویزی فلم 'نازا' آن لائن مفت دکھائی جائے گی
فلم کا عنوان 'نازا' ایک فوجی مخفف سے لیا گیا جو ہوائی حملے میں شہری ہلاکتوں کی متوقع تعداد کی نشاندہی کےلیے استعمال ہوتا ہے۔
Published : September 25, 2026 at 4:06 PM IST
حیدرآباد: اسرائیلی فلم سازوں یووال ابراہم اور ریچل سوزور کی ہدایت کاری میں بننے والی غزہ پر مبنی دستاویزی فلم 'نازا' (NAZA) کو اس کے عالمی سنیما ریلیز کے بعد آن لائن بالکل مفت دیکھا جا سکے گا۔ یہ فلم دنیا بھر کے ناظرین تک دستاویزی فلم کی رسائی ممکن بنانے کے منصوبے کے تحت ایک برطانوی اخبار کی ویب سائٹ پر اسٹریم کی جائے گی۔ 'نازا' کا عالمی سنیما ڈسٹری بیوشن 28 ستمبر سے 56 خطوں میں شروع ہوگا۔ اس کے بعد فلم کو نومبر میں آن لائن ریلیز کیا جائے گا جہاں یہ مفت دستیاب ہوگی، تاہم حتمی تاریخ کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے۔
یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے جب رواں ماہ کے شروع میں وینس فلم فیسٹیول میں ورلڈ پریمیئر کے دوران اس دستاویزی فلم نے زبردست توجہ حاصل کی۔ فیسٹیول میں 'نازا' کو 24.5 منٹ تک کھڑے ہو کر داد (اسٹینڈنگ اوویشن) دی گئی، جس نے وینس فیسٹیول کی تاریخ میں طویل ترین پذیرائی کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ فلم کی نمائش کے دوران حاضرین کو فلسطینی پرچم لہراتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ بعد میں اس دستاویزی فلم نے وینس میں 'اسپیشل جیوری پرائز' بھی جیتا۔
בגלל העניין והחשיבות הציבורית אני ורחלי החלטנו ביחד עם הגרדיאן שהסרט נז״א יהיה נגיש באינטרנט בחינם, ללא הגבלת זמן, כדי שכל אדם יוכל לצפות בו ובעדויות החיילים. זה יקרה בעוד כמה שבועות, בנובמבר, במועד הכי מוקדם שהצלחנו לקבוע. עד אז פנינו לבתי קולנוע בישראל והצענו להם את הסרט ללא…— Yuval Abraham יובל אברהם (@yuval_abraham) September 24, 2026
'نازا' کا موضوع کیا ہے؟
یہ فلم جاری جنگ کے دوران غزہ میں فلسطینی شہریوں کے قتل کے پیچھے کارفرما نظام اور طریقہ کار کا جائزہ لیتی ہے۔ اس کے سرکاری خاکہ کے مطابق، 'نازا' اسرائیل کی فوجی کارروائیوں میں استعمال ہونے والے نظام اور عام شہریوں پر ان کے اثرات پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس دستاویزی فلم کی عکاسی تل ابیب میں رات کے وقت چھتوں پر خفیہ طور پر کی گئی تھی۔ اس میں 24 اسرائیلی ملٹری انٹیلی جنس افسران اور فوجیوں کے انٹرویوز شامل ہیں۔ ان شرکاء نے گمنام رہ کر بات کی ہے، اور ان کی شناخت کی حفاظت کے لیے ان کی آوازوں اور شکلوں کو ڈیجیٹل طور پر تبدیل کیا گیا ہے۔
فلم کا عنوان 'نازا' ایک فوجی مخفف سے لیا گیا ہے جو ہوائی حملے میں شہری ہلاکتوں کی متوقع تعداد کی نشاندہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فلم اس اصطلاح کو ایک نقطہ آغاز کے طور پر استعمال کرتی ہے تاکہ یہ جانچا جا سکے کہ فوجی کارروائیوں کے دوران عام شہریوں کی موت کو کس طرح دیکھا جاتا ہے۔ صرف انٹرویوز پر انحصار کرنے کے بجائے، یہ دستاویزی فلم 2023 اور 2025 کے درمیان ایک معروف غیر ملکی اخبار، ایک ٹیبلوئڈ اور ایک عبرانی زبان کی اشاعت میں شائع ہونے والی تحقیقاتی رپورٹس پر مبنی ہے۔
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ابراہم اور سوزور ان فلم سازوں میں شامل ہیں جنہوں نے 'نو ادر لینڈ' (No Other Land) بنائی تھی، جس نے 2025 میں بہترین دستاویزی فیچر کا آسکر ایوارڈ جیتا تھا۔ وہ فلم جنوبی مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی بے دخلی پر مرکوز تھی۔ 'نازا' کے ساتھ، فلم سازوں نے اپنی توجہ غزہ کی جنگ اور فضائی حملوں اور شہری ہلاکتوں میں ملوث فوجی نظام پر مرکوز کی ہے۔