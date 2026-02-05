ساؤتھ سینما کا مقابلہ بالی ووڈ کے 'کنگ' اور 'دھورندھر 2' سے ہوگا، یہ بڑے پیمانے پر بننے والی فلمیں 2026 میں ریلیز ہوں گی
جہاں بالی ووڈ کی دھورندھر 2 اور کنگ جیسی فلمیں 2026 میں ریلیز ہوں گی، وہیں ساؤتھ سینما بھی دھوم مچانے والا ہے۔
حیدرآباد: سال 2026 باکس آفس پر ایک شاندار سال ثابت ہوگا، جس میں نہ صرف بالی ووڈ بلکہ جنوبی ہندوستانی سنیما کی بھی بلاک بسٹر فلمیں آئیں۔ بالی ووڈ کے شائقین رنویر سنگھ کی دھورندھر 2، شاہ رخ خان کی کنگ، سلمان خان کی بیٹل آف گلوان، عالیہ بھٹ، رنبیر کپور، اور وکی کوشل کی لو اینڈ وار، اور رنبیر کپور کی رامائن پارٹ 1 کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ دریں اثنا، جنوبی ہندوستانی سنیما سے، رجنی کانت، یجا دیو، اور رنبیر کپور کی فلمیں شامل ہیں۔ این ٹی آر باکس آفس پر دھوم مچانے کے لیے تیار ہیں۔ آئیے ساؤتھ انڈین سنیما کی 2026 میں بڑے پیمانے پر تیار ہونے والی فلموں کے بارے میں معلوم کریں۔
ٹاکسک
یش اسٹارر ٹوکسک نے پہلے ہی اپنے ٹیزر کے ساتھ زبردست دھوم مچائی ہے۔ گیتو موہن داس کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم 19 مارچ کو ریلیز ہوگی، جس کا مقابلہ رنویر سنگھ کی دھوندھر 2 سے ہوگا، جس کا 2026 کا سب سے بڑا ٹکراؤ متوقع ہے۔
استاد بھگت سنگھ
پاور اسٹار پون کلیان کی انتہائی متوقع فلم استاد بھگت سنگھ کو آخر کار ریلیز کی تاریخ مل گئی ہے اور یہ فلم کافی عرصے سے خبروں میں ہے۔ فلم 26 مارچ کو ریلیز ہوگی۔ تاہم، دھوندھر 2 اور ٹاکسک کے ایک ہفتے بعد ریلیز ہونا، یہ ایک بڑا خطرہ مول لے رہی ہے، لیکن یہ دیکھنا باقی ہے کہ فلم کا بزنس کیسے ہوتا ہے۔
دریشیام 3
موہن لال اسٹارر تھرلر فلم دریشیام 3 بھی 2 اپریل 2026 کو ریلیز ہونے والی ہے۔ پچھلی دونوں قسطیں بلاک بسٹر ثابت ہوئیں، اور اب موہن لال تیسری قسط کے ساتھ ناظرین کو سسپنس کی نئی حالت میں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اجے دیوگن کی فلم دریشیام 3 بھی 2 اکتوبر 2026 کو ریلیز ہوگی۔
محب وطن
مہیش نارائنن کی ہدایت کاری میں بننے والی، پیٹریاٹ اس سال بلاک بسٹر ثابت ہونے والی ہے۔ ساؤتھ کے سپر اسٹارز مموٹی اور موہن لال نے اداکاری کی، "پیٹریاٹ" ایک انتہائی متوقع ملیالم ایکشن ڈرامہ ہے، جو 23 اپریل 2026 کو ریلیز ہونے والا ہے۔ فہد فاصل اور نین تارا نے بھی اہم کردار ادا کیے ہیں۔ فلم کا اعلان یوم جمہوریہ 2026 پر کیا گیا تھا۔
پیڈی
RRR جیسی میگا بلاک بسٹر فراہم کرنے کے بعد رام چرن 2022 میں کوئی بڑی فلمیں ریلیز نہیں کر سکے۔ ان کی آخری فلم ’گیم چینجر‘ فلاپ ہوگئی اور اب ان کی ایکشن فلم ’پیڈی‘ ریلیز ہونے والی ہے۔ فلم کی ریلیز کی تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے۔ اصل میں 27 مارچ کو شیڈول کیا گیا تھا، اب اسے 30 اپریل 2026 کو ریلیز کیا جائے گا۔
جیلر 2
ساؤتھ کے سپر اسٹار اور تھلائیوا رجنی کانت کی ایکشن ڈرامہ فلم جیلر 2 بھی اسی سال ریلیز ہوگی۔ 2023 میں جیلر کے ساتھ دھوم مچانے کے بعد، رجنی کانت اب 12 جون 2026 کو دوسرے حصے کے ساتھ باکس آفس پر تباہی مچانے کے لیے واپس آئیں گے۔
رنابلی
آخر کار، ٹالی ووڈ اسٹار وجے دیوراکونڈا نے اپنی پچھلی چند فلموں کے ساتھ کافی کام نہیں کیا۔ اب، وہ بالکل مختلف اوتار میں نظر آنے کے لیے تیار ہے۔ ان کی فلم رانابلی 11 ستمبر 2026 کو ریلیز ہونے والی ہے۔ اس فلم میں ان کے لک نے پہلے ہی ان کے مداحوں کو دنگ کر دیا ہے۔ 2026 میں ریلیز ہونے والی بالی ووڈ اور ساؤتھ سنیما دونوں کی یہ فلمیں آمدنی کے لیے مقابلہ کریں گی۔