کینز ریڈ کارپٹ پر کشمیری 'پھیرن اور قراقلی' میں جلوہ گر ہوئے فنکار بلال بھگت
سرینگر کے فنکار بلال بھگت برسوں سے کشمیری روایتی عوامی تھیٹر 'بانڈ' پاتھر' کے ساتھ وابستہ ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 23, 2026 at 2:28 PM IST
سرینگر: کشمیری فنکار اور تھیٹر اداکار بلال بھگت نے 79ویں کینز فلم فیسٹیول میں روایتی کشمیری پھیرن اور قراقلی ٹوپی پہن کر ریڈ کارپٹ پر واک کیا اور عالمی سطح پر کشمیری ثقافت کی نمائندگی کی۔
کینز فلم فیسٹیول کے دوران فرانس میں موجود بلال بھگت نے سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کشمیر کے دیہات میں فن پیش کرنے سے لے کر دنیا کے مشہور فلمی میلے تک کے سفر کو یادگار قرار دیا۔
کشمیر کی صدیوں پرانی عوامی تھیٹر کی روایت 'بانڈء پاتھر' سے وابستہ بلال بھگت نے کہا: "میں نے کینز کے ریڈ کارپٹ پر روایتی کشمیری پھیرن اور قراقلی پہن کر واک کیا، اور اپنی شناخت کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے بے حد فخر محسوس کیا۔" سرینگر سے تعلق رکھنے والے بلال بھگت نے فلم 'بومبے اسٹوریز' میں کانسٹیبل شنڈے کا کردار ادا کیا ہے۔ اس فلم کی ہدایت کاری راحت شاہ کاظمی نے کی ہے۔
کینز میں پھیرن پہننے والے بلال بھگت نے مزید کہا: "کشمیر کے چھوٹے دیہات میں بانڈء پاتھر پیش کرنے سے لے کر کینز تک پہنچنے کا یہ سفر کہانیوں، محنت اور یقین کا سفر رہا ہے۔ میں فلم کے ہدایت کار، پروڈیوسرز، پوری ٹیم، اپنے اساتذہ، گھرانے، خاندان اور دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھایا۔"
پونچھ سے تعلق رکھنے والے فلم ساز راحت شاہ کاظمی اپنی آزاد طرز کی فلموں کے لیے جانے جاتے ہیں، جن میں شناخت، تنازعہ اور انسانی رشتوں جیسے موضوعات کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ ان کی فلمیں لحاف، لائنز اور دی کنٹری آف بلائنڈ(The Country of Blind) بین الاقوامی فلمی میلوں میں سراہنا حاصل کر چکی ہیں۔ ان کا تازہ پروجیکٹ 'بامبے اسٹوریز' بھی اس سال کینز سیزن سے وابستہ بھارتی فلموں میں شامل رہا۔
کینز میں بلال بھگت کی موجودگی نے اس لیے بھی خاص توجہ حاصل کی کیونکہ انہوں نے عالمی فیشن کے درمیان کشمیری شناخت اور روایتی لباس کو نمایاں انداز میں پیش کیا۔ وہ کئی برسوں سے کشمیر کے دیہات میں سماجی موضوعات پر مبنی بانڈء پاتھر پیش کرتے آ رہے ہیں، جس کے بعد انہوں نے فلم اور دیگر فنکارانہ منصوبوں میں قدم رکھا۔
فرانس کے جنوبی شہر کینز میں منعقد ہوئے 79ویں کینز فلم فیسٹیول میں دنیا بھر کے فلم ساز، اداکار اور فنکار شریک ہوئے۔ اس بار کئی بھارتی فنکار بھی ریڈ کارپٹ اور فلمی تقریبات میں شریک ہوئے، جہاں روایتی بھارتی لباس اور دستکاری کو خاص اہمیت دی گئی۔
اس سال بھارتی شخصیات میں ایشویریہ رائے بچن نے خاص توجہ حاصل کی، جنہوں نے نیلے رنگ کا خصوصی ڈیزائنر گاؤن پہنا۔ اداکارہ اندیرا دھر نے بھی مختلف تقریبات میں بھارت کی نمائندگی کی۔
کینز میں اس سال بھارتی فیشن نمایاں موضوعات میں شامل رہا، جہاں ساڑھی، ہاتھ سے تیار کیے گئے زیورات اور روایتی بھارتی انداز کو عالمی سطح پر پیش کیا گیا۔
یہ بھی پڑھیں: