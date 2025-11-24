مثالی ہیرو، لوور بوائے سے لے کر ایکشن اسٹار تک: دھرمیندر کی ٹاپ 10 فلمیں
دھرمیندر کو بالی ووڈ کا ہی مین کہا جاتا تھا۔ لیکن دھرمیندر نے ایکشن کے علاوہ کافی ایسی فلمیں کی ہیں جو مثالی ہیں۔
Published : November 24, 2025 at 6:57 PM IST
نئی دہلی: دھرمیندر ایک آل راؤنڈر اداکار تھے، جنہوں نے ایک ایسے دور میں ہر قسم کے کردار کو آسانی کے ساتھ مجسم کیا جہاں بڑے اداکاروں کو اپنی تجویز کردہ امیج سے باہر نکلنا مشکل ہوجاتا تھا۔
دھرمیند کی 300 سے زیادہ فلموں کے کیریئر میں ٹاپ 10 فلموں پر ایک نظر:
1. "شعلے": 1975 کی کلاسک نے ابھی اپنی گولڈن جوبلی منائی ہے اور یہ دھرمیندر اور ساتھی اداکار امیتابھ بچن کی فلموں کی سب سے اہم فلموں میں سے ایک ہے۔
دھرمیندر نے زندہ دلی، جذباتی اور دل کو چھو لینے والی اداکاری سے ویرو کے کردار کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اس فلم میں دھرمیندر نے ایسا کردار ادا کیا جس میں وہ لڑاکا تھے لیکن اپنے دوست جئے کے سامنے بچہ بن جاتے تھے۔
رمیش سپی کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم ہندی سنیما میں برومانس (مردوں کے درمیان گہری، غیر رومانی دوستی) کی بہترین مثالوں میں سے ایک ہے۔ ہیما مالنی کے ساتھ دھرمیندر کا رومانس اور ان کے نشے میں دھت مناظر آج بھی لوگوں کے چہرے پر مسکان بکھیر دیتے ہیں۔ اس فلم کا ایک مکالمہ 'بسنتی! ان کتوں کے سامنے مت ناچنا۔۔دھرمیندر کے مقبول مکالموں میں سرفہرست ہے۔
2. "چپکے چپکے": 1975 میں، دھرمیندر نے دو بالکل مختلف فلموں "شعلے" اور "چپکے چپکے" کے ساتھ اپنی استعداد کا مظاہرہ کیا۔
"چپکے چپکے" میں انہوں نے نباتیات کے پروفیسر پریمل ترپاٹھی کا کردار ادا کیا، جو شرمیلا ٹیگور یعنی سلیکھا سے محبت کرتا ہے۔ جو اپنے دانشور بہنوئی راگھویندر سے کافی متاثر ہے۔
پریمل اپنے آپ کو ہندی سے محبت کرنے والے پیارے موہن کا روپ دھارتا ہے اور راگھویندر کے گھر ڈرائیور کے طور پر ملازمت کرتا ہے اور دھیرے دھیرے اس سے ہر طرح کے مضحکہ خیز حالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دھرمیندر کی سب سے پیاری پرفارمنس میں سے ایک ہے۔ شعلے کے بعد امیتابھ بچن نے دھرمیندر کے ساتھ اس فلم میں کام کیا جس میں اوم پرکاش اور جیا بہادری بھی تھے۔
3. "انوپما": 1966 کی اس فلم میں ہرشیکیش مکھرجی نے پہلی بار دھرمیندر کے ساتھ کام کیا۔ اس فلم میں اداکار نے اشوک نامی ایک حساس نوجوان کا کردار ادا کیا، ایک مصنف اور استاد جو اوما کا کردار ادا کررہی شرمیلا ٹیگور کی زندگی بدل دیتے ہیں۔
اس فلم نے دھرمیندر کے کیریئر میں ایک اہم موڑ لایا، جہاں انہوں نے ثابت کیا کہ ایک "ہینڈسم ہیرو" بھی قابل ذکر حد تک حساس اداکار ہو سکتا ہے۔ اس کردار سے پتہ چلتا ہے کہ دھرمیندر کی سب سے بڑی طاقت ان کے چہرے کی نرم روشنی تھی جو الفاظ سے زیادہ بلند آواز میں بولتی تھی۔
اس فلم میں اوما اشوک سے محبت کرتی ہے لیکن اپنے والد کی خواہشات کے خلاف نہیں جانا چاہتی جو اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ ہرشیکیش مکھرجی نے کبھی دھرمیندر کو اپنا پسندیدہ اداکار کہا تھا، انہوں نے دھرمیندر کے ساتھ کئی فلمیں بنائیں جن میں "مجھلی دیدی"، "گڈو" اور "چیتالی" شامل ہیں۔
4. "ستیہ کام": 1969 میں ہرشیکیش مکھرجی کی ڈرامہ فلم نارائن سانیال کے اسی نام کے بنگالی ناول پر مبنی تھی۔ اس میں دھرمیندر کو ایک بار پھر شرمیلا ٹیگور کے مقابل دکھایا گیا جسے ہندوستانی سنیما میں ان کے بہترین کرداروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔
دھرمیندر کی بہترین اداکاری سے سجی اس فلم نے اس سال ہندی میں بہترین فیچر فلم کا نیشنل فلم ایوارڈ جیتا تھا۔
5. "سیتا اور گیتا": یہ 1972 کی ہندوستانی ہندی زبان کی مزاحیہ ڈرامہ فلم تھی جس میں تقریباً ٹیم "شعلے" کی تھی۔ یہ دو الگ الگ فلمیں تھیں۔ سیتا اور گیتا فلم ایک جیسی جڑواں بچوں سیتا اور گیتا (ہیما مالنی) کے بارے میں ہے جو برسوں بعد ملتے ہیں اور جگہیں بدلتے ہیں۔
اس میں دھرمیندر نے راکا کا کردار ادا کیا ہے، جو سیتا سے پیار کرتا ہے۔ اس فلم نے اس جوڑے کو مداحوں کی پسندیدہ جوڑی کے طور پر مستحکم کیا۔ دھرمیندر اور ہیما مالنی دونوں نے دو درجن سے زیادہ فلموں میں اداکاری کی جن میں "تم حسین میں جوان"، "ڈریم گرل"، "چرس"، "آزاد"، "راجہ رانی" شامل ہیں۔
6. "یادوں کی بارات": ناصر حسین کی 1973 کی مسالہ فلم تین بھائیوں کی کہانی ہے جو ایک گینگسٹر کے ہاتھوں اپنے والدین کے قتل کے بعد کھو جاتے ہیں۔ یہ فلم "کھوئے ہوئے بھائی" ٹراپ کے لیے ایک ٹرینڈ سیٹر بن گیا۔
دھرمیندر نے فلم میں بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے، جو اپنے دو دیگر کھوئے ہوئے بہن بھائیوں کے ساتھ برسوں بعد ایک گانے کے ذریعے دوبارہ مل جاتا ہے جسے اس کے والدین گایا کرتے تھے۔ اس کے بعد بھائی اس شخص سے اپنا بدلہ لیتے ہیں جس نے ان کے والدین کو قتل کیا تھا۔ یہ فلم کمرشل ہٹ رہی تھی اور اسے آج بھی اپنے ٹائٹل گانے کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔
7. "پرتیگیا": 1975 کی ہندوستانی ہندی زبان کی ایکشن کامیڈی فلم جسے دھرمیندر اور بی ایس دیول نے پروڈیوس کیا تھا جس میں دھرمیندر، ہیما مالنی، اجیت، جانی واکر، جگدیپ، مکری، مہر متل اور کیشتو مکھرجی نے اداکاری کی تھی۔
کہانی دھرمیندر یعنی اجیت کے گرد گھومتی ہے جو خوفناک ڈاکو بھرت ٹھاکر کے ہاتھوں اپنے والدین کے وحشیانہ قتل کا بدلہ لینے نکلا ہے۔ اس کے ایکشن سیکوینس کے ساتھ ساتھ، فلم کو اس کی بہترین کامیڈی کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ فلم کا ایک یادگار گانا ’’میں جٹ یملا پگلا دیوانہ‘‘ آج بھی لوگ گنگناتے ہیں۔
8. "دھرم ویر": 1977 کی اس فلم میں، دھرمیندر اور جیتندر نے دو کھوئے ہوئے جڑواں بچوں کا کردار ادا کیا ہے، جو اپنے رشتے سے بے خبر، بہترین دوست بن جاتے ہیں۔ دھرمیندر ایک شہزادی سے محبت کرتا ہے جبکہ جیتندر ایک خانہ بدوش لڑکی سے محبت کرتا ہے۔
آخرکار وہ ایک دن اس سے واقف ہو جاتے ہیں کہ وہ بھائی ہیں اور ان کے چچا نے بادشاہی پر قبضہ کرنے کے لیے انھیں قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ اس فلم میں مقبول گانا "سات اجوبے اس دنیا میں" پیش کیا گیا تھا اور یہ بہت ہٹ ہوا تھا۔
9."میرا گاوں میرا دیش": یہ فلم دھرمیندر کو "دیسی ایکشن ہیرو" کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس کی جدوجہد، اس کی شکل، اس کی دیسی اکھاڑ پچھاڑ سب مل کر ایک نیا ہیرو تخلیق کرتے ہیں۔
10."پھول اور پتھر": یہ کردار دکھاتا ہے کہ کس طرح دھرمیندر نے عمر کے ساتھ ساتھ اپنی اداکاری کو پروان چڑھایا۔ ایک باپ کے جذبات اور ہمدردی، اس کے پیشے کی سختی، روکھے ہوئے مکالمے اور باوقار شخصیت۔ یہ فلم ثابت کرتی ہے کہ دھرمیندر صرف ایک نوجوان ہیرو نہیں تھے بلکہ ایک بہترین فنکار تھے۔
(PTI ان پٹ کے ساتھ)
