رامائن: دی رائز آف دی لیجنڈ‘ میں رنبیر کپور کی تربیت، ہالی ووڈ کے ایکشن ماہر ٹیری نوٹری کا اہم کردار
ٹیری نوٹری امریکی اداکار، اسٹنٹ کوآرڈینیٹر، اسٹنٹ ڈبل اور موومنٹ کوچ ہیں، جو تقریباً دو دہائیوں سے ہالی ووڈ میں کام کر رہے ہیں۔
Published : September 30, 2026 at 12:10 PM IST
حیدرآباد: فلم رامائن دی رائز آف دی لیجنڈ کی ریلیز کی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، فلم ساز اس سے متعلق پروموشنل مواد جاری کر رہے ہیں، جس میں فلم کی تیاری کے پس پردہ مراحل کی جھلکیاں بھی دکھائی جا رہی ہیں۔ تازہ ترین بی ٹی ایس ویڈیو میں رنبیر کپور کو بھگوان رام کے کردار کے لیے تیاری کرتے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ہالی ووڈ کے معروف موومنٹ کوچ اور اسٹنٹ ماہر ٹیری نوٹری انہیں تربیت دیتے نظر آ رہے ہیں۔
لیکن ٹیری نوٹری کون ہیں اور رامائن میں ان کی شمولیت کیوں اہم سمجھی جا رہی ہے؟
ٹیری نوٹری امریکی اداکار، اسٹنٹ کوآرڈینیٹر، اسٹنٹ ڈبل اور موومنٹ کوچ ہیں، جو تقریباً دو دہائیوں سے ہالی ووڈ میں کام کر رہے ہیں۔ وہ خاص طور پر اداکاروں کو مشکل اور جسمانی طور پر چیلنجنگ کرداروں کے لیے جسمانی حرکات، انداز اور باڈی لینگویج سمجھنے میں مدد دینے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کی تربیت محض ایکشن کی کوریوگرافی تک محدود نہیں ہوتی بلکہ وہ کردار کے چلنے، کھڑے ہونے، ردعمل دینے اور حرکت کرنے کے انداز پر بھی خصوصی توجہ دیتے ہیں۔
ٹیری نوٹری نے ہالی ووڈ کی کئی بڑی فینٹسی، سائنس فکشن اور ایکشن فلموں میں کام کیا ہے۔ جیمز کیمرون کی فلم اوتار میں انہوں نے ناوی کرداروں کے لیے موومنٹ کوچ کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ اس کے بعد وہ پلینٹ آف دی ایپس کی ریبوٹ سیریز سے بھی وابستہ رہے، جہاں جسمانی حرکات کے ذریعے بندروں کے کرداروں کو حقیقت کے قریب لانے میں ان کا اہم کردار تھا۔
اس کے علاوہ ٹیری نوٹری نے پیٹر جیکسن کی دی ہوبٹ ٹرائیلوجی اور دی ایڈونچرز آف ٹن ٹن دی سیکریٹ آف دی یونیکورن میں بھی کام کیا۔ ان کے دیگر نمایاں کریڈٹس میں کانگ اسکل آئی لینڈ‘ اور مارول کی ’ایونجرز: انفینٹی وار اور ایونجرز: اینڈ گیم شامل ہیں، جن میں انہوں نے موشن کیپچر پرفارمنس کے ذریعے کل آبسیڈین کا کردار ادا کیا۔
رامائن میں تاہم ان کی مہارت کو ایک مختلف نوعیت کے کردار کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ٹیری نوٹری نے رنبیر کپور کو بھگوان رام کے کردار کے جسمانی پہلوؤں کے لیے تربیت دی، جس میں چال، باڈی لینگویج اور ایکشن کی تیاری شامل ہے۔ بی ٹی ایس ویڈیو میں نوٹری کو رنبیر کے چلنے کے انداز، جسمانی نشست و برخاست، کمان کے استعمال اور ہتھیاروں کو سنبھالنے کی تربیت دیتے دیکھا جا سکتا ہے۔
رام کا کردار ہندوستانی عوام کے لیے انتہائی مانوس اور عقیدت سے جڑا ہوا ہے، اس لیے فلم میں ان کی جسمانی شخصیت اور انداز کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ فلم ساز ایک ایسی شخصیت پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو باوقار اور طاقتور دکھائی دے، لیکن روایتی ایکشن ہیرو جیسی محسوس نہ ہو۔
بی ٹی ایس ویڈیو میں رنبیر کپور نے ٹیری نوٹری کے ساتھ کام کرنے کے تجربے پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ فلم کی تیاری کے دوران ان کے لیے ایک دلچسپ پہلو یہ تھا کہ پروڈیوسر نامت ملہوترا نے رامائن کی کہانی کو پیش کرنے کے لیے ہندوستان اور مغرب کی بہترین صلاحیتوں کو ایک ساتھ جوڑا۔
رنبیر نے اپنی تربیت کے بارے میں کہا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے ان سے باڈی لینگویج اور موومنٹ کی تربیت لی۔ اداکار نے ٹیری نوٹری کے فلم کی کہانی سے جڑے یقین کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں نوٹری کی نیت اور کام میں یہ محسوس ہوا کہ وہ رامائن اور اس کی کہانی پر یقین رکھتے ہیں۔
نیتیش تیواری کی ہدایت کاری میں بننے والی ’رامائن‘ میں رنبیر کپور بھگوان رام، سائی پَلوی سیتا، یش راون، سنی دیول ہنومان اور روی دوبے لکشمن کے کردار میں نظر آئیں گے۔ پروڈیوسر نامت ملہوترا نے اس دو حصوں پر مشتمل فلم کے لیے ہندوستانی اور بین الاقوامی فنکاروں اور ماہرین کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا ہے۔
مزید پڑھیں: پیرس فیشن ویک میں ایشوریہ رائے کا جلوہ، سرخ بال اور شاہانہ انداز نے توجہ کھینچ لی
فلم کا پہلا حصہ رامائن دی رائز آف دی لیجنڈ دیوالی 2026 کے دوران دنیا بھر میں ریلیز ہونے والا ہے، جبکہ دوسرے حصے کو دیوالی 2027 میں ریلیز کرنے کا منصوبہ ہے۔ فلم ہندی، تمل، تیلگو، کنڑ اور ملیالم زبانوں میں پیش کی جائے گی اور دنیا بھر میں ریلیز ہوگی۔