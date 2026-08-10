فلمساز شکیل نورانی کو جنسی ہراسانی کے الزام میں حراست میں لیا گیا
ایف آئی آر درج ہونے کے بعد سے نورانی فرار تھے،نورانی کو فلم جورو کا غلام کی ہدایت کاری سے جانا جاتا ہے
By PTI
Published : August 10, 2026 at 1:41 PM IST
ممبئی: ممبئی پولیس نے بالی ووڈ فلم ساز شکیل نورانی کو گرفتار کر لیا ہے، جب ایک 33 سالہ اداکارہ نے ان پر عصمت دری اور دھمکیاں دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 73 سالہ ملزم کا ہفتہ کو ممبئی سے 200 کلومیٹر سے زیادہ دور مہابلیشور ہل اسٹیشن میں واقع ان کے فارم ہاؤس میں موجودگی کا پتہ چلا، وہ (ایف آئی آر) کے اندراج کے بعد روپوش ہو گیا تھا۔
نورانی کو "جورو کا غلام" (2000) اور "بڑے دل والا" (1999)، جیسی فلموں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اپنی شکایت میں خاتون نے الزام لگایا کہ نورانی نے گزشتہ چار سالوں میں کئی دفعہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور اسے زہر بھی دیا، جس سے اسقاط حمل ہوا۔
اس نے دعویٰ کیا کہ ملزم نے اسے آنے والے فلم پروجیکٹ کے اسکرپٹ پر بات کرنے کے بہانے مالوانی علاقے میں واقع اپنی رہائش گاہ پر بلایا تھا، جہاں اس نے مبینہ طور پر اس کے مشروب میں کچھ ملایا اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔
جب اسے ہوش آیا تو نورانی نے اسے اپنے موبائل فون پر ایک مباشرت کی ویڈیو دکھائی اور مبینہ طور پر دھمکی دی کہ اگر اس نے پولیس سے رابطہ کیا یا اپنے گھر والوں کو اطلاع دی تو وہ اسے پھیلا دے گا۔ عہدیدار نے بتایا کہ آخر کار اسے تکنیکی معلومات کی بنیاد پر مہابلیشور میں واقع ان کے فارم ہاؤس سے گرفتار کیا گیا، جسے ہفتہ کو ممبئی لایا گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔
مزید پڑھیں:ایس ایس راجامولی نے 'وارنسی' میں مہیش بابو کا فرسٹ لُک پوسٹر جاری کیا
انہوں نے کہا کہ ملزم کے خلاف بھارتیہ نیا سنہتا کی دفعہ 64(2)(m) (ریپ)، 123، 88 (اسقاط حمل) اور 351(2) (دھمکی) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اہلکار نے مزید کہا کہ گرفتاری کے بعد ملزم کو مقامی عدالت میں پیش کیا گیا، جس نے اسے 12 اگست تک پولیس کی تحویل میں دے دیا۔