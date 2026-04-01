فلمساز رنجیت گرفتار، نوجوان اداکارہ سے جنسی زیادتی کا الزام، 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا
رنجیت کو اس سے قبل بھی جسٹس کے ہیما کمیٹی کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد جنسی ہراسانی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
Published : April 1, 2026 at 11:59 AM IST
ایرناکولم: معروف ملیالم فلم ڈائریکٹر رنجیت کو بدھ کے روز ایک نوجوان اداکارہ کی طرف سے درج کرائی گئی مبینہ جنسی زیادتی کی شکایت کے سلسلے میں کل رات دیر گئے گرفتاری کے بعد عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ان کے وکیل نے بتایا کہ رنجیت، کو کوچی میں ان کی رہائش گاہ پر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، کو 14 دن کے لیے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔
ذرائع کے مطابق ایرناکولم سنٹرل پولیس نے ہدایت کار کے خلاف ایک فلم میں کام کرنے والی ایک اداکارہ کی شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا، جو اس وقت ان کی ہدایت کاری میں چل رہی ہے۔ جب وہ تھوڈپوزا میں شوٹنگ سے واپس آرہا تھا، پولیس نے رنجیت کی گاڑی کو روک کر اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس پر ایک خاتون کی شان میں گستاخی کرنے اور جنسی زیادتی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
اپنی شکایت میں اداکارہ نے الزام لگایا کہ ہدایت کار نے شوٹنگ کے مقامات کے ساتھ ساتھ کوٹائم اور ایرناکولم کے ایک ہوٹل میں ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔
اس نے ابتدائی طور پر شوٹنگ کے مقام پر داخلی شکایات کمیٹی سے رابطہ کیا، لیکن مبینہ طور پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس کے بعد اس نے ریاستی پولیس سربراہ، پولیس کمشنر اور خصوصی تفتیشی ٹیم (SIT) سے شکایت درج کرائی۔
پولیس کی ابتدائی تفتیش میں ان کے الزامات میں میرٹ پایا گیا جس کے بعد دو روز قبل ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ پولیس نے کہا کہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر تیزی سے گرفتاری عمل میں لائی گئی، اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ جب ماضی میں ان کے خلاف ایسے ہی الزامات سامنے آئے تھے،ائریکٹر اس وقت مفرور ہو گیا تھا۔
ایرناکولم سٹی پولیس کی معلومات پر کارروائی کرتے ہوئے، تھوڈوپوزا پولیس نے اڈوکی ڈسٹرکٹ پولیس چیف کی ہدایت پر حراست میں لیا۔ اسے ابتدائی طور پر تھڈوپوزا پولیس اسٹیشن لے جایا گیا اور بعد میں اسے کوچی پولیس کے حوالے کردیا گیا۔
یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ملیالم فلم انڈسٹری میں ہراسانی اور بدسلوکی سے متعلق جسٹس کے ہیما کمیٹی کی رپورٹ میں انکشافات کے بعد رنجیت کو جنسی ہراسانی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس سے قبل ایک بنگالی اداکارہ اور ایک شخص نے رنجیت پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا تھا، جس کے بعد انہیں کیرالہ ریاست چلچترا اکیڈمی کے چیئرمین کے عہدے سے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا۔ تاہم شکایت کنندگان کے بیانات واپس لینے کے بعد ان مقدمات کو بعد میں نمٹا دیا گیا۔