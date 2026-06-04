سی بی ایف سی کے سابق چیئرمین پہلاج نہلانی انتقال کر گئے، آنکھیں، شعلہ اور شبنم جیسی فلمیں دی

سی بی ایف سی کے سابق چیئرمین پہلاج نہلانی انتقال کر گئے، آنکھیں، شعلہ اور شبنم جیسی فلمیں دی
سنٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفیکیشن کے سابق چیئرمین اور فلم پروڈیوسر پہلاج نہلانی انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 76 برس تھی۔
Published : June 4, 2026 at 12:28 PM IST
حیدرآباد: فلم پروڈیوسر اور سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفیکیشن (سی بی ایف سی) کے سابق چیئرمین پہلاج نہلانی انتقال کر گئے۔ انہوں نے 76 سال کی عمر میں آخری سانس لی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ کچھ عرصے سے بیمار تھے اور جگر سے متعلق صحت کی پیچیدگیوں میں مبتلا تھے۔
نہلانی ہندی فلم انڈسٹری کی ایک اہم شخصیت تھے۔ ایک پروڈیوسر کے طور پر، انہوں نے کئی سالوں میں سینما میں متعدد فلموں کا حصہ ڈالا۔ اپنے پورے کیریئر کے دوران، انہوں نے بالی ووڈ کی متعدد فلموں کی حمایت کی، جن میں *آنکھیں*، *انداز*، *تلاش*، *رنگیلا راجہ*، اور *جولی 2* شامل ہیں۔
Filmmaker and director Pahlaj Nihalani passes away pic.twitter.com/ia5mOc9tD2— IANS (@ians_india) June 4, 2026
نہلانی نے 1982 میں اپنی پہلی فلم تیار کی جس کا نام *ہاتھ کڑی* تھا۔ ان کی دوسری فلم *آندھی طوفان* تھی جو 1985 میں ریلیز ہوئی تھی۔ 1986 میں ان کی تیسری فلم *الزم* ریلیز ہوئی۔ اس نے پہلی بار اداکار گووندا کے ساتھ کام کیا۔ اس کے بعد، انہوں نے 1987 میں *گناہوں کا فیصل* اور 1988 میں *پاپ کی دنیا* جیسی فلمیں بنائیں۔ انہوں نے *شعلہ اور شبنم* اور *آنکھیں* جیسی فلمیں بھی پروڈیوس کیں۔
خون کی الٹیاں ہونے پر پانچ سال 29 دن تک اسپتال میں رہے
پانچ سال پہلے، پہلاج نہلانی ہیمیٹمیسس (خون کی الٹی) کا شکار ہوئے، جس کے بعد وہ ممبئی کے ناناوتی اسپتال میں 28 دن تک اسپتال میں داخل رہے۔ ایک انٹرویو میں، انہوں نے بتایا، "ایک رات، اچانک 3:00 بجے، میں بے چین ہونے لگا اور خون کی الٹیاں کرنے لگیں، مجھے اسپتال میں داخل ہونے کا مشورہ دیا گیا، یہ پرانی فوڈ پوائزننگ کا کیس نکلا، تاہم، یہ ایک ہنگامی صورتحال تھی، شروع میں مجھے 5-6 دن تک ICU میں رکھا گیا۔"
"جب مجھے آئی سی یو سے باہر لے جایا گیا تو میں نے سوچا کہ میں دو یا تین دن میں گھر جا سکوں گا۔ تاہم، میرا بخار طویل عرصے تک برقرار رہا۔ مجھے بخار چلتا رہا، اور شام کو مجھے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا۔ تشخیصی عمل آگے بڑھا، اور صورتحال سنگین تشویش کا باعث بن گئی۔"