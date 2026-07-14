فصیحہ نعمان مس یونیورس انڈیا 2026 کیلئے منتخب، کہا عزم نے دی خوابوں کو پرواز
فصیحہ نے ماں بننے کے چند ماہ بعد آندھرا پردیش اورتلنگانہ کے مشترکہ گرینڈ فائنل میں یہ کامیابی حاصل کی
Published : July 14, 2026 at 1:06 PM IST
حیدرآباد: اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے لگا تھا کہ اس مقابلے میں حصہ لینے کی کوشش کرنا بھی مشکل ہوگا، لیکن مضبوط عزم کے ساتھ میں نے مس یونیورس آندھرا پردیش 2026 کا تاج اپنے نام کر لیا۔‘‘ یہ کہنا ہے فصیحہ نعمان کا۔
حیدرآباد کے ریڈ ہلز سے تعلق رکھنے والی فصیحہ نے ماں بننے کے چند ہی ماہ بعد آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے مشترکہ گرینڈ فائنل میں یہ کامیابی حاصل کی۔ وہ رواں سال اگست میں دہلی میں منعقد ہونے والے قومی سطح کے ’مس یونیورس انڈیا 2026‘ مقابلے میں آندھرا پردیش کی نمائندگی کریں گی۔ انہوں نے اپنا سفر ایناڈو-ای ٹی وی بھارت کے ساتھ شیئر کیا۔
'سب سے بڑا چیلنج'
انہوں نے بتایا کہ سال 2024 میں شادی کے بعد چند ماہ پہلے ہی میں ماں بنی۔ مجھے خدشہ تھا کہ شاید میں مس یونیورس مقابلے میں حصہ نہ لے سکوں۔ تاہم مس یونیورس تنظیم کی جانب سے شادی شدہ خواتین اور ماؤں کو بھی مقابلے میں حصہ لینے کی اجازت دینے کے فیصلے نے میرے خوابوں کو نئی پرواز دی۔
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بچے کی پیدائش کے صرف تین ماہ بعد میں دوبارہ اسٹیج پر واپس آئی۔ اپنے سات ماہ کے بچے کی دیکھ بھال کے ساتھ تربیت، سفر اور اپنی فٹنس برقرار رکھنا میری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ اس وقت ’مس یونیورس انڈیا 2026 مقابلے کی تیاریاں جاری ہیں اور مجھے یقین ہے کہ میں کامیابی حاصل کروں گی۔