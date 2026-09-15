ڈراما سے کامیڈی تک، جانیں کس کس نے جیتا ایوارڈ؟ ٹام ہالینڈ کا ڈیبیو، اہلیہ زینڈایا سنگ لوٹی محفل
78ویں ایمی ایوارڈز میں جین اسمارٹ نے پانچویں بار 'ہیکس' کےلیے ایوارڈ جیت کر تاریخ رقم کردی، جبکہ نوآہ وائل، میتھیو رائس اور دیگر نے...
Published : September 15, 2026 at 12:31 PM IST
حیدرآباد: 78ویں پرائم ٹائم ایمی ایوارڈز کی تقریب میں ٹیلی ویژن انڈسٹری کے نامور ستارے 14 ستمبر 2026 کو لاس اینجلس کے پیکاک تھیٹر (Peacock Theater) میں ایک ساتھ جمع ہوئے۔ تقریب کی ميزبانی 'لا اینڈ آرڈر: اسپیشل وکٹمز یونٹ' کی اسٹار ماریسکا ہارگیٹے نے کی۔ بھارت میں اس کی براهِ راست نشریات 15 ستمبر کی صبح ہوئی۔ ایچ بی او میکس (HBO Max) کے میڈیکل ڈراما 'دی پٹ' (The Pit) کو 25 نامزدگیاں (Nominations) ملیں اور یہ سب سے بڑا دعویدار بن کر ابھرا، جس کے بعد 'ہیکس' (Hacks) کو 24 نامزدگیاں حاصل ہوئیں۔ 'ویڈوز بے'، 'پلوریبس'، 'بیف سیزن 2' اور 'ڈی ٹی ایف سینٹ لوئس' دیگر بڑے دعویداروں میں شامل تھے۔
جین اسمارٹ نے 'ہیکس' کے لیے بہترین کامیڈی سیریز کا ایوارڈ جیت کر ایمی ایوارڈز کی تاریخ میں اپنا نام درج کرایا۔ اس کیٹیگری میں یہ ان کی لگاتار پانچویں جیت تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ کسی شو کے ہر سیزن کے لیے ایمی ایوارڈ جیتنے والی پہلی فنکار بن گئیں۔ اس جیت کے ساتھ ہی ان کے کل ایمی ایوارڈز کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے اور وہ جولیا لوئس ڈریفوس، کلوریس لیچ مین اور ایلیسن جینی کے ساتھ ریکارڈ بک میں شامل ہو گئی ہیں۔
بہترین اداکار کا ایوارڈ میتھیو رائس
میتھیو رائس کے لیے بھی وہ رات یادگار رہی۔ انہوں نے 'دی بیسٹ ان می' (The Beast in Me) کے لیے لمیٹڈ یا اینتھولوجی سیریز یا مووی میں بہترین اداکار (Best Actor) کا ایوارڈ جیتا۔ اس جیت نے ان کے کیریئر میں ایک اور اہم کامیابی کا اضافہ کیا، کیونکہ وہ تینوں کیٹیگریز میں مرکزی اداکاری کے لیے ایمی ایوارڈ جیتنے والے پہلے اداکار بن گئے ہیں۔ انہوں نے ایک ہی سال میں دو کیٹیگریز میں بہترین اداکار کا ایوارڈ جیت کر تاریخ رقم کی، کیونکہ انہیں ایپل کی سیریز 'ویڈوز بے' (Widows Bay) کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا۔
نوآہ وائل نے 'دی پٹ' کے لیے ڈراما سیریز میں بہترین اداکار کا ایوارڈ جیتا، جس سے انہیں اس کیٹیگری میں لگاتار دوسری بار ایمی ایوارڈ ملا۔ ریا سیہورن نے 'پلوریبس' (Pluribus) کے لیے ڈراما سیریز میں بہترین اداکارہ کا اپنا پہلا ایمی ایوارڈ جیتا، جبکہ ایلیسن جینی نے 'دی ڈپلومیٹ' (The Diplomat) کے لیے معاون اداکارہ (Supporting Actress) کا ایوارڈ جیتا۔
ایمی ایوارڈز 2026: فاتحین کی مکمل فہرست
ڈراما سیریز (Drama Series)
- بہترین اداکار (Best Actor - Drama Series): نوآہ وائل — دی پٹ (The Pit)
- بہترین اداکارہ (Best Actress - Drama Series): ریا سیہورن — پلوریبس (Pluribus)
- معاون اداکار (Supporting Actor - Drama Series): ٹام پیلفری — کاریہ (Karyah)
- معاون اداکارہ (Supporting Actress - Drama Series): ایلیسن جینی — دی ڈپلومیٹ (The Diplomat)
- بہترین ہدایت کاری (Directing - Drama Series): ساؤل میٹزسٹین — سلو ہارسز (Slow Horses)
کامیڈی سیریز (Comedy Series)
- بہترین اداکار (Best Actor - Comedy Series): میتھیو رائس — ویڈوز بے (Widows Bay)
- بہترین اداکارہ (Best Actress - Comedy Series): جین اسمارٹ — ہیکس (Hacks)
- معاون اداکار (Supporting Actor - Comedy Series): اسٹیفن روٹ — ویڈوز بے (Widows Bay)
- معاون اداکارہ (Supporting Actress - Comedy Series): کیٹ او فلن — ویڈوز بے (Widows Bay)
- بہترین مصنف/رائٹر (Writing - Comedy Series): کیٹی ڈیپولڈ — ویڈوز بے (ایپیسوڈ: ویلکم ٹو ویڈوز بے!)
لمیٹڈ سیریز، اینتھولوجی یا مووی (Limited Series or Anthology or Movie)
- بہترین اداکار (Best Actor): میتھیو رائس — دی بیسٹ ان می (The Beast in Me)
- بہترین اداکارہ (Best Actress): سیلی فیلڈ — ریمارکبلی برائٹ کریچرز (Remarkably Bright Creatures)
- معاون اداکار (Supporting Actor): ڈیوڈ ہاربر — ڈی ٹی ایف سینٹ لوئس (DTF St. Louis)
- معاون اداکارہ (Supporting Actress): لنڈا کارڈیلینی — ڈی ٹی ایف سینٹ لوئس (DTF St. Louis)
- بہترین ہدایت کار (Directing): اسٹیون کونراڈ — ڈی ٹی ایف سینٹ لوئس (DTF St. Louis)
- بہترین تحریر/رائٹنگ (Writing): ڈی ٹی ایف سینٹ لوئس (DTF St. Louis)
دیگر اہم کیٹیگریز (Other Major Categories)
- رئیلٹی مقابلہ سیریز (Reality Competition Series): دی ٹریٹرز (The Traitors)
- ورائٹی ٹاک سیریز (Variety Talk Series): دی لیٹ شو ود اسٹیفن کولبرٹ (The Late Show with Stephen Colbert)
- ورائٹی سیریز رائٹنگ (Variety Series Writing): دی لیٹ شو ود اسٹیفن کولبرٹ
- ٹیلی ویژن فلم (Television Movie): ریمارکبلی برائٹ کریچرز
- ورائٹی اسپیشل - پری ریکارڈڈ (Variety Special - Pre-Recorded): دی مپٹ شو (The Muppet Show)
- شاندار اینی میٹڈ پروگرام (Outstanding Animated Program): ساؤتھ پارک (South Park)
مہمان اداکار کیٹیگریز (Guest Acting Categories)
- ڈراما سیریز میں مہمان اداکارہ (Guest Actress - Drama): شیلین ووڈلی — پیراڈائز (Paradise)
- ڈراما سیریز میں مہمان اداکار (Guest Actor - Drama): ارنسٹ ہارڈن جونیئر — دی پٹ (The Pit)
- کامیڈی سیریز میں مہمان اداکارہ (Guest Actress - Comedy): بیٹی گلپن — ویڈوز بے (Widows Bay)
- کامیڈی سیریز میں مہمان اداکار (Guest Actor - Comedy): روب رینر — دی بیئر (The Bear)
کریٹیو آرٹس ایمی ایوارڈز (Creative Arts Emmy Awards) کے تحت مرکزی تقریب سے پہلے کئی ایمی کیٹیگریز کے ایوارڈز کا اعلان کیا گیا تھا۔ ان انعامات نے اس سال کے کئی سب سے بڑے شوز اور فنکاروں کے کل ایوارڈز کی تعداد میں اضافہ کیا۔
ایوارڈز کی تقریب میں 'دی پٹ' اور 'ہیکس' اہم دعویداروں میں بنے رہے، جبکہ 'ویڈوز بے'، 'پلوریبس' اور 'ڈی ٹی ایف سینٹ لوئس' نے بھی اہم ترین ایوارڈز اپنے نام کیے۔ مرکزی تقریب میں کئی مقبول فتوحات درج ہوئیں، جن میں جین اسمارٹ کی تاریخی پانچویں 'ہیکس' جیت اور نوآہ وائل کی 'دی پٹ' کے لیے لگاتار دوسری بار مرکزی اداکار کا ایمی ایوارڈ شامل ہے۔
2026 کے ایمی ایوارڈز میں 'دی ٹریٹرز' نے رئیلٹی مقابلہ سیریز کا ایوارڈ جیتا، جبکہ 'دی لیٹ شو ود اسٹیفن کولبرٹ' نے ورائٹی سیریز اور ورائٹی سیریز کے لیے بہترین رائٹنگ کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔
ٹام ہالینڈ کا ڈیبیو
ٹام ہالینڈ کے لیے یہ پہلا ایمی ایونٹ تھا۔ وہ اپنی اہلیہ زینڈایا کو سپورٹ کرنے گئے تھے، جو 2026 کی دو بڑی ہٹ فلموں — 'اسپائیڈر مین: برانڈ نیو ڈے' اور 'دی اوڈیسی' میں ان کی شریکِ اداکارہ (کو-اسٹار) تھیں۔ زینڈایا کا نام اس وقت لیا گیا جب 'سیٹرڈے نائٹ لائیو' کے اسٹار مارسیلو ہرنینڈیز نے کامیڈی سیریز کے لیے 'آؤٹ اسٹینڈنگ ڈائریکٹنگ' کا ایوارڈ پیش کیا۔ اس کے فوراً بعد کیمرہ زینڈایا پر زوم ہوا اور ہالینڈ ان کے پیچھے مسکراتے ہوئے دکھائی دیے۔
ایمی ایوارڈز 2026 کا انعقاد کہاں ہوا؟
78ویں پرائم ٹائم ایمی ایوارڈز کی تقریب لاس اینجلس کے ڈاؤن ٹاؤن میں واقع L.A. LIVE کے پیکاک تھیٹر (Peacock Theater) میں منعقد کی گئی۔ اس تقریب کی ميزبانی ماریسکا ہارگیٹے نے کی، جس کا امریکہ میں 'این بی سی' (NBC) پر براہِ راست نشر کیا گیا اور 'پیکاک' پر اسے اسٹریم کیا گیا۔
بھارت میں ناظرین کے لیے، 2026 ایمی ایوارڈز کا براہِ راست نشریات جیو ہاٹ اسٹار (Jio Hotstar) پر کیا گیا۔ مرکزی تقریب 15 ستمبر کو صبح 5:30 بجے (بھارتی وقت کے مطابق) شروع ہوئی، جبکہ ریڈ کارپیٹ اور پری-شو صبح 4:30 بجے (بھارتی وقت کے مطابق) شروع ہوا۔ لائیو ٹیلی کاسٹ کے بعد اس تقریب کو آن ڈیمانڈ (On Demand) بھی دیکھا جا سکتا ہے۔