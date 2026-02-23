"ایک دن" کا ٹائٹل گانا ریلیز، ویڈیو میں دیکھیں عامر خان نے اریجیت سنگھ کے گھر پر گانے کی ریکارڈنگ کس طرح کرائی
جنید خان کی آنے والی فلم ’ایک دن‘ کا ٹائٹل ٹریک ریلیز کر دیا گیا ہے۔ اس گانے کو اریجیت سنگھ نے گایا ہے۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 23, 2026 at 4:04 PM IST
حیدرآباد: عامر خان پروڈکشن کی آنے والی رومانوی فلم ’’ایک دن‘‘ سینما گھروں میں ریلیز ہونے والی ہے۔ پروڈکشن نے آج 23 فروری کو "ایک دن" کا ٹائٹل ٹریک ریلیز کیا۔ اس گانے میں عامر خان اور اریجیت سنگھ کے درمیان تعلقات اور تعاون کو اچھے سے دکھا رہا ہے، جو فلم کی ریلیز سے پہلے ہی مقبول ہو رہا ہے۔
پیر کو عامر خان پروڈکشن نے سوشل میڈیا پر "ایک دن" کا ٹائٹل ٹریک لانچ کیا۔ ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے، میکرز نے کیپشن میں لکھا، "ایک دن، عامر سر، آپ کے ساتھ بیٹھ کر گانا گا رہے ہیں۔ عامر خان x ارجیت سنگھ = خالص جادو۔ "ایک دن" کا ٹائٹل ٹریک اب سامنے آ گیا ہے۔ "ایک دن" یکم مئی 2026 کو صرف سینما گھروں میں دیکھیں۔"
ویڈیو کا آغاز عامر خان اور ارجیت سنگھ کے پلے بیک سنگنگ سے کنارہ کشی کے فیصلے پر سوال اٹھاتے ہوئے ہوتا ہے۔ عامر خان اریجیت کے ساتھ ان کے گھر پر فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں، "کیا آپ کوئی پروجیکٹ نہیں لے رہے؟ کیا آپ کچھ دیر کے لیے وقفہ لینا چاہتے ہیں؟ یا آپ ہندی فلموں کے لیے گانا نہیں چاہتے؟ ایسا مت کرو، دوست، ہمارا کیا ہوگا، بھائی؟"
اس کلپ میں عامر کے اریجیت کے گھر آنے کے کئی پردے کے پیچھے اور دل کو چھو لینے والے لمحات دکھائے گئے ہیں۔ اداکار کو ارجیت اور ان کی ٹیم کے ساتھ پتنگ اڑاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، گھر کے پکے کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اریجیت انہیں گھر کے مختلف پکوان پیش کرتے ہیں۔ وہ اریجیت کے پڑوسیوں سے بھی ملتے ہیں، جو سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور سپر اسٹار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں۔
اس کے بعد، اریجیت اپنے گھر پر موجود عامر اور دیگر لوگوں کو چائے پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ دوسری جھلکوں میں، عامر اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو میں اریجیت کا گانا "ایک دن" غور سے سن رہے ہیں۔
دونوں کو اریجیت کی ٹیم کے ساتھ شطرنج کھیلتے اور بعد میں دیر رات سکوٹر کی سواری پر جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ گلوکار سپر اسٹار کو گنگا گھاٹ بھی لے گئے۔ ویڈیو کے آخر میں، عامر اریجیت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جسے وہ ایک یادگار سفر کہتے ہیں۔
ایک انٹرویو میں عامر خان نے اریجیت سنگھ کے ساتھ اپنے اشتراک کا انکشاف کیا۔ سپر اسٹار نے کہا، "میں کچھ دن پہلے مرشد آباد میں تھا۔ میں وہاں اریجیت کو فلموں کے لیے گلوگاری نہ چھوڑنے کے لیے راضی کرنے کے لیے نہیں تھا۔ میں وہاں کسی اور چیز کے لیے تھا۔ اگرچہ میں نے انھیں دوبارہ غور کرنے کے لیے راضی کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ انھوں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا۔"
میڈیا رپورٹس کے مطابق اریجیت سنگھ پہلے ہی عامر خان کی رومانوی فلم کے لیے پرعزم تھے۔ عامر خان نے وضاحت کی کہ اریجیت جنید کے کردار کے لیے گا رہے ہیں۔ چونکہ "ایک دن" ایک سابقہ عہد تھا، اس لیے وہ اسے پورا کرنا چاہتے تھے۔ "ایک دن" میں پانچ گانے شامل ہیں، اور انھوں نے ان سبھی کو گایا ہے۔ انھوں نے کمال کر دیا ہے۔
عامر خان پروڈکشنز کی طرف سے پروڈیوس کردہ "ایک دن" میں سپر سٹار کے بیٹے اداکار جنید خان اور جنوبی ہند کی خوبصورت حسینہ سائی پلوی نے مرکزی اداکارہ کے طور پر کام کیا ہے۔ فلم یکم مئی 2026 کو سینما گھروں میں ریلیز کی جائے گی۔
یہ بھی پڑھیں: