'مرزا پور: دی مووی' کا پہلا گانا 'دو نمبری' ریلیز، ہریانوی گلوکار ڈھنڈا نیولی والا کی آواز نے اپنا جادو جگایا
واضح رہے کہ ڈھانڈا نیولی والا اپنے چارٹ ٹاپنگ گانوں، منفرد انداز، اور طاقتور اسٹیج پرفارمنس کے لیے جانے جاتے ہیں۔
Published : August 4, 2026 at 2:41 PM IST
حیدرآباد: 'مرزاپور: دی مووی' کی تھیٹر میں ریلیز سے پہلے، ایکسل انٹرٹینمنٹ اور ایمیزون ایم جی ایم اسٹوڈیو نے فلم کے ساؤنڈ ٹریک البم کا پہلا گانا 'دو نمبری' ریلیز کیا ہے۔ یہ گانا ہریانوی میوزک انڈسٹری کے ایک ممتاز نام ڈھنڈا نیولی والا نے لکھا، کمپوز کیا اور گایا ہے۔ توانائی سے بھرا ہوا، یہ ٹریک ان کی بالی ووڈ کی پہلی فلم کا بہت انتظار کر رہا ہے۔ یہ ایکسل میوزک سے پہلی ریلیز کے طور پر بھی کام کئے ہے۔
ڈھنڈا نیولی والا اپنے چارٹ بسٹنگ گانوں، منفرد انداز، اور طاقتور اسٹیج پرفارمنس کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان کے لاکھوں مداح ہیں، اور ان کے بہت سے ٹریک وائرل ہو چکے ہیں۔ اب اپنے دستخطی انداز کو میز پر لاتے ہوئے، وہ مرزاپور کا حصہ بنے ہے جو کہ ہندوستان کی سب سے بڑی تفریحی فرنچائزز میں سے ایک ہے۔
قابل ذکر ہے کہ ڈھنڈا نے بھی اس ٹریک سے بالی ووڈ میں ڈیبیو کیا ہے۔ طاقتور ہریانوی دھڑکنوں اور بے پناہ توانائی سے بھرا یہ گانا مرزاپور کی بے باک اور شدید دنیا کو مکمل طور پر گرفت میں لینے کا وعدہ کرتا ہے۔ فلم کے سینما گھروں میں آنے سے پہلے ریلیز ہونے کے لیے تیار، یہ ٹریک فلم کے ارد گرد بڑھتے ہوئے جوش میں ایک نئی جہت شامل کرنے کے لیے تیار ہے۔
مرزا پور: فلم ناظرین کو سیزن 1 کی دنیا میں واپس لے جائے گی۔ یہ فلم فرنچائز کے سب سے زیادہ مقبول کرداروں- گڈو پنڈت (علی فضل)، منا بھیا (دیویندو)، اور کالین بھیا (پنکج ترپاٹھی) کے بڑے پردے پر ڈیبیو کرے گی۔ جتیندر کمار، روی کشن، ابھیشیک بنرجی، رسیکا ڈوگل، موہت ملک، شیبا چڈھا، راجیش تیلانگ، پرمود پاٹھک، شریا پیلگونکر، ہرشیتا شیکھر گوڑ، شویتا ترپاٹھی، سونل ایس چوہان، اننگشا بسواس، شاجی چودھری، کبھنت سنگھ، ستھر سنگھ اور ستھر سنگھ بھی اہم کرداروں میں نظر آئیں گے۔
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مرزا پور: دی مووی کو ایمیزون ایم جی ایم اسٹوڈیوز اور ایکسل انٹرٹینمنٹ پیش کررہے ہیں۔ فلم کی ہدایات گرمیت سنگھ نے دی ہیں، جب کہ کہانی پونیت کرشنا نے لکھی ہے۔ رتیش سدھوانی اور فرحان اختر نے اسے ایکسل انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔
دریں اثنا، قاسم جگمگیہ اور وشال رام چندانی اس کے شریک پروڈیوسر ہیں۔ یہ فلم 4 ستمبر 2026 کو دنیا بھر کے سینما گھروں میں ہندی اور تیلگو میں ریلیز کی جائے گی۔