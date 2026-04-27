'دس روپے کے بسکٹ' فیم شاداب زکاتی کے خلاف ایف آئی آر درج، جانیں کیا ہے معاملہ
شاداب زکاتی پر بلا اجازت بھیڑ اکٹھا کرنے کا الزام ہے، جس کے نتیجے میں عوامی راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا تھا۔
Published : April 27, 2026 at 11:31 AM IST
میرٹھ: سوشل میڈیا کے کنٹنٹ کریئٹر شاداب زکاتی جو اپنے خاص ڈائیلاگ "10 روپے کا بسکٹ کتنے کا ہے؟'' سے مشہور ہوئے، وہ ایک بار پھر تنازعات میں گھرے ہوئے ہیں۔ پولیس نے زکاتی کے خلاف بغیر اجازت روڈ شو منعقد کرنے اور اتوار کو اپنے جیولری شو روم 'زکاتی جیولرز' کے افتتاح کے دوران سڑک پر بھاری ٹریفک جام کرنے پر مقدمہ درج کیا ہے۔
پولیس سپرنٹنڈنٹ (سٹی) ونائک گوپال بھونسلے نے کہا کہ "اتوار کی دوپہر کو ہیلپ لائن نمبر یو پی 112 کے ذریعے اطلاع ملی کہ زکاتی جیولرز کے افتتاح کی وجہ سے ہاپوڑ روڈ پر ورلڈ اسکوائر بلڈنگ کے قریب ایک بڑا ٹریفک جام ہوگیا ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ سوشل میڈیا کے مشہور کنٹنٹ کریئٹر شاداب زکاتی نے انتظامیہ یا پولیس سے اس تقریب کے لیے اجازت نہیں لی تھی۔"
ایس پی نے کہا کہ عوامی سڑک کو مکمل طور پر بلاک کرتے ہوئے بڑی تعداد میں ایک ہجوم کو بلا اجازت مدعو کیا گیا۔ یہ بی این ایس ایس کی دفعہ 163 کی صریح خلاف ورزی ہے۔ پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر ٹریفک جام کو ختم کرایا اور نظم و نسق بحال کیا۔ شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کرکے مزید قانونی کارروائی کی جارہی ہے۔
شاداب جکاتی نے اپنے شو روم زکاتی جیولرز کے شاندار افتتاح کے موقعے پر ایک روڈ شو کا اہتمام کیا جس میں کرکٹر رنکو سنگھ کی بہن نیہا سنگھ سمیت کئی مشہور چہروں نے شرکت کی۔ صورت حال اس وقت خراب ہو گئی جب ذکاتی کے ذاتی باؤنسروں نے بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈنڈوں کا سہارا لیا۔
پولیس نے واضح کیا ہے کہ بغیر اجازت امن و امان کی خلاف ورزی اور امن عامہ میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔