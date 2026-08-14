کیا یش نے شاہ رخ خان سے اس بات کا بدلہ لیا تھا؟ جانیں زیرو کے ساتھ کیوں ریلیز کی تھی کے جی ایف چیپٹر ون
یش کی کے جی ایف چیپٹر 1 اور شاہ رخ خان کی زیرو ایک ہی دن ریلیز ہوئی تھیں۔
Published : August 14, 2026 at 3:34 PM IST
حیدرآباد: 'راکنگ اسٹار' یش اپنی آنے والی فلم ٹاکسک کی ریلیز کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، جو صرف چند دنوں میں اسکرینوں پر آنے والی ہے۔ اس کے نتیجے میں، وہ سرگرمی سے فلم کی تشہیر کر رہے ہیں۔ ایک ٹی وی چینل پر پروموشنل نمائش کے دوران یش نے اپنے فلمی کیریئر کے بارے میں کئی اہم تفصیلات شیئر کیں اور ٹاکسک کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ جب گفتگو کا رخ اپنے پسندیدہ اسٹار شاہ رخ خان کی طرف ہوا تو یش نے ایک حیران کن حقیقت کا انکشاف کیا کہ شاہ رخ کے مداح حیران رہ جائیں گے۔
21 دسمبر 2018 کو شاہ رخ خان کی فلم زیرو اور کے جی ایف چیپٹر 1 کی ریلیز ہوئی، وہ فلم جس نے 'راکنگ اسٹار' یش کے کیریئر کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ جبکہ زیرو باکس آفس پر فلاپ ثابت ہوئی، کے جی ایف ایک بلاک بسٹر بن کر ابھری۔ یہ وہ فلم تھی جس نے یش کو ہندوستانی سنیما میں وسیع پیمانے پر پہچان حاصل کی، اور آج، وہ بالی ووڈ کے بڑے ستاروں کے خلاف اور یہاں تک کہ ان سے آگے نکل جاتے ہیں۔
رپورٹس کے مطابق زیرو نے 100 کروڑ کی کمائی کی، جبکہ یش کی کے جی ایف چیپٹر1 نے تقریباً 250 کروڑ کا کاروبار کیا۔ ایک انٹرویو میں جب یش سے ان کے پسندیدہ اسٹار، شاہ رخ خان سے ملنے کی خواہش کے بارے میں پوچھا گیا ،وہ ہنس پڑے، اداکار نے وضاحت کی کہ وہ شاہ رخ کے مداح ہیں اور ان سے ملنا چاہتے تھے، انہوں نے مزید کہا کہ وہ آج تک ان کے مداح ہیں۔
یش نے کہا کہ میں اب بھی شاہ رخ خان کا مداح ہوں، ہماری چھوٹی فلم تھی، جب کہ شاہ رخ سر کی فلم بڑی تھی، اس لیے ہم نے آگے بڑھ کر اپنی فلم بھی ریلیز کی۔ یش نے مزید ریمارکس دیے، "اگر میں یہ سوچنا شروع کر دوں کہ میں اپنے سینئرز سے بڑا ہوں، تو یہ میرے کیرئیر کا خاتمہ ہوگا۔ شاہ رخ خان ایک بہت بڑے سپر اسٹار ہے، کوئی ان جیسا نہیں بن سکتا۔
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ٹاکسک کی بات کریں تو یش پورے چار سال بعد سلور اسکرین پر واپس آرہے ہیں۔ یہ فلم 26 اگست کو دنیا بھر میں ریلیز ہونے والی ہے۔ یش کے ساتھ اس فلم میں کیارا اڈوانی، نین تارا، ہما قریشی، رکمنی وسنت، اور تارا ستاریہ بھی نظر آئیں گی۔