کیا آدتیہ دھر نے سیکوئل کی ریلیز سے پہلے 'دھورندھر 3' کے بارے میں کوئی اشارہ دیا
دھوندھر 2 کی ریلیز سے قبل فلم کے ہدایت کار آدتیہ دھر نے ایک بیان کےحوالے سے ناظرین اور مداحوں سے خصوصی اپیل کی ہے-
Published : March 18, 2026 at 3:36 PM IST
حیدرآباد: آدتیہ دھر کی ہدایت کاری میں بننے والی اور رنویر سنگھ، سنجے دت اور آر مادھاون کی اداکاری والی فلم 'دھورندھر: دی ریوینج' ایک شاندار تھیٹر میں ریلیز کے لیے تیار ہے۔ سامعین کو اس فلم سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں، اور اس نے ناظرین اور شائقین میں یکساں طور پر بے پناہ گونج پیدا کی ہے۔ شائقین فلم کی ریلیز کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں تاکہ فلم کا تجربہ کیا جا سکے۔ ریلیز سے صرف ایک دن پہلے، فلمساز آدتیہ دھر نے خود ایک دل دہلا دینے والا پیغام شیئر کرنے کے لیے آگے بڑھے، جس سے مداحوں میں جوش و خروش مزید بڑھ گیا۔
اس کی ریلیز سے صرف چند گھنٹے قبل، آدتیہ دھر نے سامعین اور شائقین کو مخاطب کرتے ہوئے ایک نوٹ شیئر کیا جو دھورندھر 2 کا انتظار کر رہے ہیں۔ 18 مارچ کو شیئر کیے گئے اس نوٹ میں انہوں نے فلم کی پہلی قسط سے ملنے والی زبردست محبت کے ساتھ ساتھ اس کے بعد کے سفر کے لیے سب کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے دھورندھر 2 کو محض ایک فلم سے کہیں زیادہ کچھ بتایا۔
انہوں نے بگاڑنے والوں سے بچنے اور سنیما ہالوں میں فلم کے موڑ کا خود تجربہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ڈائریکٹر نے یہ بھی درخواست کی کہ سامعین اس وقت تک اپنی نشستوں پر رہیں جب تک کہ کریڈٹ رولنگ ختم نہ ہو جائیں - شاید دھورندھر 3 کی طرف اشارہ کریں۔
اپنے نوٹ میں آدتیہ نے لکھا: "5 دسمبر، 2025 کو، دھورندھر دنیا بھر کے سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی۔ اور اس وقت سے لے کر اب تک آپ نے ہماری فلم صرف دیکھی ہی نہیں ہے، آپ نے اسے پیار سے دیکھا ہے، آپ نے اسے جیا ہے۔ آپ نے ہر لمحے کی تفصیل کی تعریف کی ہے، ہر لمحے پر بحث کی ہے۔
انہوں نے مزید کہا: اس خوبصورت اور شاندار سفر کے دوران، ہماری فلم آپ کی بن گئی، پھر، یہ قوم کی بن گئی۔ اور آخر کار، دنیا کی، یہ سب سے عاجزانہ اور دل کو چھو لینے والا تحفہ ہے۔ اس لیے جب ہم دھورندھر دی ریوینج بنانے کے لیے بیٹھے، تو ہمیں آپ کے بارے میں ایک بات پر یقین تھا کہ ہم آپ کو حیران کر رہے تھے: پوری ایمانداری کے ساتھ یہ کبھی بھی آسان کام نہیں ہے ۔
سامعین سے اپیل کرتے ہوئے، ڈائریکٹر نے مزید لکھا: "ایک تھیٹر میں، اندھیرے میں، دوستوں، خاندانوں، اور یہاں تک کہ اجنبیوں سے گھرا ہوا جہاں ہر کوئی ایک جیسے جذبات کا سامنا کر رہا ہے اس طرح فلموں کا تجربہ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیےمیری دلی، مخلصانہ درخواست ہے کہ آپ ہر مداح سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کیے بغیر آگے نہ بڑھیں۔ پیشگی علم، لیکن جوش و خروش سے بھرا ہوا؛ اور جب وہ باہر نکلیں، تو انہیں اپنے ساتھ اپنے تجربے کا گہرا ذاتی احساس لے جانے دیں۔
اپنے مداحوں اور سامعین پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے، آدتیہ نے اپنے نوٹ کا اختتام یہ لکھ کر کیا: "یہ آپ ہی ہیں جنہوں نے 'دھورندھر' بنایا ہے جو آج ہے۔ اب میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں کہ آپ اسے اسی طرح آگے بڑھاتے رہیں۔ اپنی تمام تر محبتوں اور شکریہ کے ساتھ، آدتیہ دھر۔ بھارت ماتا کی... جئے"۔
اس نوٹ کو شیئر کرتے ہوئے، آدتیہ دھر نے اپنے مداحوں کو کھلے دل سے کیپشن میں لکھا: "'دھورندھر: دی ریوینج' دنیا بھر میں 19 مارچ کو — گڑی پڈو، اگادی اور عید کے مبارک موقعوں پر ہندی، تیلگو، تامل، کنڑ اور ملیالم میں ریلیز ہو رہی ہے۔ رولنگ...
آدتیہ دھر کی فلم کل، جمعرات 19 مارچ کو ریلیز ہونے والی ہے۔ باکس آفس پر، اس کا مقابلہ پون کلیان کی فلم 'استاد بھگت سنگھ' سے ہوگا۔