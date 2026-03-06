انتظار کی گھڑیاں ختم، اس دن 'دھرندھر 2' کا شاندار ٹریلر آرہا ہے، تاریخ اور وقت نوٹ کرلیں
دھرندھر 2 کے بنانے والوں نے فلم کے ٹریلر کا اعلان کر دیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ٹریلر کب ریلیز ہوگا۔
Published : March 6, 2026 at 2:48 PM IST
حیدرآباد: آنے والی ایکشن تھرلر فلم "دھرندھر: دی ریوینج"، جس میں رنویر سنگھ اداکاری اور آدتیہ دھر کی ہدایت کاری میں ہے، 19 مارچ 2026 کو سینما گھروں میں ریلیز ہونے والی ہے۔ شائقین فلم کے بارے میں تازہ ترین اپ ڈیٹس کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ رنویر سنگھ نے اب ان کا انتظار ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے آج (6 مارچ) دھورندھر 2 کے ٹریلر کی ریلیز کی تاریخ اور وقت کی تصدیق کی۔
جمعہ کو "دھرندھر دی ریوینج" کے ٹریلر ریلیز کی تفصیلات شیئر کرتے ہوئے، رنویر سنگھ نے اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر کئی پوسٹرز شیئر کیے اور دھوندھر 2 کے ٹریلر کی ریلیز کی تاریخ کے بارے میں معلومات فراہم کیں۔
فلم کے پوسٹر کو تمام زبانوں میں شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کیپشن میں لکھا، "تیار ہو جاؤ، ٹریلر کل 7 مارچ کو صبح 11:01 بجے آرہا ہے۔ دھوندھر دی ریوینج 19 مارچ 2026 کو دنیا بھر کے سینما گھروں میں ہندی، تیلگو، تمل، کنڑ اور ملیالم میں ریلیز ہو رہی ہے۔"
فلم کا ٹریلر اصل میں 3 مارچ کو پیش کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اسے 6 مارچ تک ملتوی کر دیا گیا۔ اب، یہ باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ ٹریلر 7 مارچ کو صبح 11:01 بجے ریلیز کیا جائے گا۔
دھرندھر: دی ریوینج پانچ زبانوں میں ریلیز ہوگی: ہندی، تمل، تیلگو، ملیالم اور کنڑ۔ یہ دلکش اسپائی ایکشن تھرلر آدتیہ دھر نے لکھا، ڈائریکٹ کیا اور پروڈیوس کیا اور جیوتی دیش پانڈے اور لوکیش دھر نے پروڈیوس کیا۔ یہ فلم 19 مارچ 2026 کو دنیا بھر کے سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی، جو گڑی پڈو اور اُگادی کے موقع پر اور عید سے قبل ریلیز ہوگی۔'
"دھرندھر 2" کا ٹکراؤ کنڑ سپر اسٹار یش کی آنے والی فلم "ٹاکسک" سے ہونا تھا۔ تاہم اس کی ریلیز کی تاریخ کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ اب رنویر سنگھ کی ایکشن تھرلر کو ’استاد بھگت سنگھ‘ سے سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پون کلیان کی فلم بھی 19 مارچ کو ریلیز ہو رہی ہے، اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ دونوں فلمیں ایک دوسرے کا مقابلہ کر پائیں گی۔