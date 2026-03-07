بلاسٹ موڈ آن: 'اب پاکستان کا مستقبل، طے کرے گا ہندوستان'، 'دھورندھر: دی ریونج' کا ٹریلر ریلیز
"دھورندھر: دی ریوینج" کا ٹریلر آج ریلیز ہوا۔ رنویر سنگھ کی فلم 19 مارچ کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔
Published : March 7, 2026 at 1:40 PM IST
حیدرآباد: ’’دھورندھر: دی ریوینج‘‘ کے ٹریلر کا انتظار ختم ہوگیا۔ 7 مارچ کو، میکرز نے رنویر سنگھ کی ایکشن تھرلر کے سیکوئل کے لیے ایک شاندار ٹریلر جاری کیا۔ 3 منٹ، 25 سیکنڈ کے ٹریلر نے شائقین کے جوش کو مزید بڑھا دیا ہے۔ فلم 19 مارچ کو دنیا بھر کے سینما گھروں میں ریلیز کی جائے گی۔
ہفتے کے روز، میکرز نے "دھورندھر: دی ریوینج" کا ٹریلر سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کیا۔ اس کو شیئر کرتے ہوئے میکرز نے کیپشن میں لکھا کہ ’اب بھارت پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا‘۔
'دھورندھر: دی ریوینج' کے ٹریلر میں کیا ہے؟
دھوندھر 2 کا ساڑھے تین منٹ کا ٹریلر مہاکاوی انتقام کا وعدہ کرتا ہے۔ آدتیہ دھر کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم پہلی فلم کے ابتدائی منظر، IC-814 ہائی جیکنگ سین سے شروع ہوتی ہے، اور پھر دکھایا گیا ہے کہ حمزہ (رنویر سنگھ) نے اکشے کھنہ کے رحمان ڈکیت کو کیسے مارا۔ ٹریلر میں "جسکرت سنگھ رنگی کا تعارف" کا متن بھی دکھایا گیا ہے، جو فلم میں رنویر کے کردار کی حقیقی شناخت کو ظاہر کرتا ہے۔ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہم اس فلم میں ان کی بیک اسٹوری دیکھیں گے۔
ٹریلر میں ایک اہم سین بھی دکھایا گیا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یلینا (سارہ ارجن) اپنی بندوق اٹھاتی ہے، گولی چلانے کے لیے تیار ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حمزہ کے پس منظر کے بارے میں جان کر اسے گولی مارنے والی ہو؟
ٹریلر میں سنجے دت کا کردار چوہدری اسلم بھی نظر آ رہا ہے۔ وہ پورے ٹریلر میں نمایاں ہیں۔ پہلی فلم میں چوہدری اسلم اور حمزہ نے ڈکیٹ رحمان کو مارنے کے لیے فورسز میں شمولیت اختیار کی۔ ایسا لگتا ہے کہ حمزہ اب لیاری گینگ کی سرگرمیوں کو سنبھال لیں گے۔ ٹریلر میں سنجے کے ڈائیلاگ، "جہاں درد ہوتا ہے، وہاں مرد ہوتا ہے" نے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
'دھورندھر: دی ریوینج' کے بارے میں
دھوندھر: دی ریوینج پورے ہندوستان میں ریلیز کی جائے گی۔ بنانے والوں نے اسے پانچ زبانوں میں ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے: ہندی، تمل، تیلگو، ملیالم اور کنڑ۔ اس دلچسپ جاسوسی ایکشن تھرلر کو آدتیہ دھر نے ڈائریکٹ اور پروڈیوس کیا ہے، جو فلم کے مصنف بھی ہیں۔ جیوتی دیشپانڈے اور لوکیش دھر نے فلم کی تیاری میں آدتیہ کی مدد کی۔ یہ فلم 19 مارچ 2026 کو دنیا بھر کے سینما گھروں میں ریلیز کی جائے گی، جو کہ گوڈی پڈو اور اُگادی کے موقع پر، اور عید سے پہلے ریلیز کی جارہی ہے۔
مزید پڑھیں: انتظار کی گھڑیاں ختم، اس دن 'دھرندھر 2' کا شاندار ٹریلر آرہا ہے، تاریخ اور وقت نوٹ کرلیں
باکس آفس تصادم
'دھورندھر 2' کا مقابلہ کنڑ کے سپر اسٹار یش کی ٹاکسک سے ہونا تھا۔ تاہم ٹاکسک کے بنانے والوں نے ریلیز کو جون تک ملتوی کر دیا ہے۔ اس سے رنویر سنگھ کی فلم کے ساتھ بڑا تصادم ہونے سے بچ گیا ہے لیکن اب رنویر سنگھ کی ایکشن تھرلر کو 'استاد بھگت سنگھ' سے سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پون کلیان کی یہ فلم بھی 19 مارچ کو ریلیز ہو رہی ہے، اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں فلمیں ایک دوسرے کے مدمقابل کھڑی ہو پائیں گی یا نہیں۔