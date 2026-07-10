'دھورندھر' جاپان میں ریلیز؛ رنویر سنگھ کی بلاک بسٹر فلم کا جاپانیوں میں بے پناہ جنون
جاپان میں ہندی فلموں کا بازارسرگرم ہے۔ ماضی میں بھی کئی ہندوستانی فلمیں وہاں ریلیز ہوچکی ہیں،جنہیں جاپانی ناظرین سے بے پناہ محبت ملی ہے۔
Published : July 10, 2026 at 11:57 AM IST
حیدرآباد: بلاک بسٹر فلم 'دھورندھر' (2025) جس میں رنویر سنگھ اداکاری اور آدتیہ دھر کی ہدایت کاری والی فلم ملکی اور بیرون ملک دونوں باکس آفسز پر زبردست سنسنی پیدا کی ہے، اور آج 10 جولائی کو یہ جاپان میں ریلیز ہوئی ہے۔ جاپان میں 'دھورندھر' کو لے کر بے پناہ جوش و خروش ہے، اور ناظرین اس ہندوستانی بلاک بسٹرفلم کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں۔
جاپان میں ہندی فلموں کا بازار مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اس سے قبل بھی کئی ہندوستانی فلمیں وہاں ریلیز ہو چکی ہیں، جنھوں نے جاپانی ناظرین سے بے پناہ محبت حاصل کی ہے۔ * جس میں تھری ایڈیٹ 3 Idiot، انگلش ونگلش آرآرآر ، اور باہوبلی جیسی ہٹ فلموں نے ملک میں ایک اہم نشان چھوڑا ہے۔
اب فلم کی آنے والی جاپانی ریلیز دھورندھر ستاروں رنویر اور آدتیہ کے نئے مداحوں کو جیتنے کے لیے تیار ہے۔ جاپان میں حاصل ہونے والی آمدنی فلم کی دنیا بھر میں باکس آفس کلیکشن کو مزید فروغ دے گی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 5 دسمبر 2025 کو ریلیز ہونے والی دھورندھر نے پہلے ہی دنیا بھر میں 1,300 کروڑ سے زیادہ کی کمائی کی تھی۔
اب سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ جاپان میں دھورندھر کتنا جمع کرتی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ 29 اپریل 2026 کو، Jio Studios نے Dhurandhar کے لیے ایک نیا پوسٹر شیئر کیا اور 10 جولائی 2026 کے لیے اپنی جاپانی ریلیز کا اعلان کیا اور آخرکار وہ دن آ ہی گیا۔ جاپانی زبان میں پوسٹر کو شیئر کرتے ہوئے میکرز نے کیپشن میں لکھا جاپان کے لیے دھُرندھر کی طاقت کا تجربہ کرنے کا وقت آگیا ہے۔ 10 جولائی 2026 کو جاپان کے سینما گھروں میں دھورندھر پہنچ رہی ہے۔
The roar that shook India... now echoes through Japan ⚔️🔥— Jio Studios (@jiostudios) July 10, 2026
Experience #Dhurandhar in cinemas now only in Japan.@RanveerOfficial #AkshayeKhanna @duttsanjay @ActorMadhavan @rampalarjun #SaraArjun @bolbedibol @AdityaDharFilms #JyotiDeshpande @LokeshDharB62 @jiostudios @B62Studios… pic.twitter.com/Oy7Lf5MPib
آدتیہ دھر کی جاسوسی ایکشن تفریحی فلم دھورندھر کی پہلی قسط 5 دسمبر 2025 کو دنیا بھر میں ریلیز ہوئی، اور اس نے عالمی باکس آفس پر 1,328 کروڑ سے زیادہ کی کمائی کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق، یہ شمالی امریکہ میں اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندی فلم بن گئی، کینیڈا اور آسٹریلیا میں اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندوستانی فلم، اور برطانیہ میں سب سے زیادہ پرفارم کرنے والی ہندوستانی فلموں میں سے ایک ہے۔
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آدتیہ کی 'دھورندھر' ٹیم میں رنویر سنگھ، اکشے کھنہ، سنجے دت، ارجن رامپال، آر مادھاون، سارہ ارجن، راکیش بیدی، گورو گیرا، اور دانش پنڈور جیسے اداکار شامل ہیں۔ فلم کی کامیابی کے بعد، میکرز نے 19 مارچ کو دنیا بھر میں 'دھورندھار: دی ریوینج' کے نام سے سیکوئل ریلیز کیا۔ یہ بالی ووڈ میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی دوسری فلم بن کر ابھری۔