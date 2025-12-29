دھرندھر باکس آفس: دھرندھر بالی ووڈ کی تیسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی، 'پٹھان' کو پیچھے چھوڑ دیا اب 'جوان' کی باری
دھرندھر نے کمائی کے معاملے میں پٹھان کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ عامر خان کی دنگل اور شاہ رخ خان کی جوان دونوں سے پیچھےہے۔
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 29, 2025 at 12:07 PM IST
حیدرآباد: باکس آفس پر دھرندھر کا طوفان تھمنے کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ دھرندھر کو باکس آفس پر ایک مہینہ مکمل ہونے کو ہے لیکن فلم اب بھی دوہرے ہندسے کی کمائی کر رہی ہے۔ دھرندھر نے اپنے چوتھا اتوار مکمل کیا اور 20 کروڑ سے زیادہ کا کلیکشن کیا۔ دھرندھر نے اپنی ریلیز کے 24 دن مکمل کر لیے، ان 24 دنوں میں بالی ووڈ کی تیسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی ہے۔ دھرندھر نے شاہ رخ خان کے پٹھان کے لائف ٹائم کلیکشن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی، دھرندھر نے اللو ارجن اسٹارر ماس ایکشن فلم پشپا ٹو کی چوتھے ہفتے کے آخر میں ہوئی کمائی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ فلم نے 24 ویں دن کتنی کمائی کی ہے اور اس نے کیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔
دھرندھر کا 24ویں دن کا باکس آفس کلیکشن
دھرندھر بھارتی باکس آفس پر 700 کروڑ روپے کمانے والی پہلی بالی ووڈ فلم بن گئی ہے۔ اب، صرف جنوبی ہند کی فلمیں جیسے آر آر آر ( 782.2 کروڑ روپے)، کے جی ایف ٹو (859.7 کروڑ روپے)، باہوبلی ٹو ( 1030.42 کروڑ روپے)، اور پشپا ٹو (1234.1 کروڑ روپے) گھریلو کلیکشن کا ریکارڈ رکھتی ہیں۔ دھرندھر نے 23 دنوں میں ہندوستان میں 706.40 کروڑ روپے کمائے ہیں۔سیک نلک (SacNilk) کے مطابق، دھرندھر نے ہندوستانی باکس آفس پر 24 ویں دن 22 کروڑ روپے کمائے ہیں۔ دھرندھر نے پہلے ہفتے میں 218 کروڑ روپے، دوسرے ہفتے میں 261.5 کروڑ روپے، اور تیسرے ہفتے میں 189.3 کروڑ روپےکی کمائی کی۔ اس کے ساتھ ہی دھرندھر نے اپنے چوتھے ہفتے کے آخر میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم پشپا ٹو (53.75 کروڑ روپے) کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے۔ دھرندھر نے اپنے چوتھے ہفتے کے آخر میں 57.75 کروڑ روپے کا کلیکشن کیا ہے۔
بالی ووڈ کی تیسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم
دھرندھر نے دنیا بھر میں 1058.25 کروڑ روپے کما کر پٹھان (1048 کروڑ روپے) کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ اس کے ساتھ دنگل (2000 کروڑ روپے سے زیادہ) اور جوان (1148 کروڑ روپے) کے بعد دھرندھر دنیا بھر میں تیسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بالی ووڈ فلم بن گئی ہے۔ دھرندھر بھارت کی ساتویں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بھی بن گئی ہے۔ سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندوستانی فلموں کی ٹاپ 10 فہرست میں دھرندھر نے پٹھان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس کے بعد اینیمل اور کالکی 2898 اے ڈی ہیں۔ اب، اس کی نگاہیں شاہ رخ خان کی تین دہائیوں میں سب سے زیادہ کمانے والی فلم جوان (1148 کروڑ روپے) پر مرکوز ہیں، جسے اس نئے سال کے اختتام ہفتہ آسانی سے توڑا جا سکتا ہے۔
دھرندھر کی تفصیلات
ایکشن تھرلر دھرندھر کو آدتیہ دھر نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ انہوں نے فلم میں ایک طاقتور اسٹار کاسٹ کیا ہے جس میں رنویر سنگھ، سنجے دت، اکشے کھنہ، آر مادھون اور ارجن رامپال شامل ہیں۔ اس فلم میں 20 سالہ سارہ ارجن نے کام کیا ہے، جنھوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز بطور چائلڈ اسٹار کیا تھا۔ فلم میں ایک شاندار معاون کاسٹ بھی شامل ہے، جنہوں نے فلم کو جان بخشی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: