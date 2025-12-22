دھرندھر باکس آفس: 2025 کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی، 'کانتارا: چیپٹر ایک' کو پیچھے چھوڑ دیا
دھوندھر نے اپنی کمائی سے باکس آفس پر جلوہ بکھی دیا ہے۔ فلم نے پشپا 2 اورچھاوا سمیت تمام فلموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔
حیدر آباد: باکس آفس پر 'دھرندھر' کا طوفان نہیں تھم رہا ہے۔ فلم نے 17 ویں دن تاریخ رقم کی ہے، جو 2025 کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی ہے۔ دنیا بھر میں کمائی کے ساتھ، دھرندھر نے سال کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جن میں 'کانتارا: چیپٹر 1'، 'چھاوا'، 'سیارا'، اور 'کولی' شامل ہیں۔ آئیے جانتے ہیں دھرندھر کی 17 ویں دن کی کمائی اور اس کے گھریلو اور عالمی کلیکشن سے بنی تاریخ۔
دھرندھر باکس آفس کلیکشن ڈے 17
فلم سازوں کے مطابق، دھرندھر نے اپنے 17ویں دن 40.30 کروڑ روپے کلیکشن کیے ہیں۔ اوتار: فائر اینڈ ایشز نے اپنی ریلیز کے بعد سے اس سے زیادہ رقم کمائی ہے۔ SacNilk کے مطابق، اوتار: فائر اینڈ ایشز نے ہندوستان میں اپنے پہلے اتوار کو 25.75 کروڑ روپے اکٹھے کیے۔ اپنی 17ویں دن کی کمائی کے ساتھ، دھرندھر کا ہندوستان میں 579.20 کروڑ روپے کا نیٹ کلیکشن ہے۔ ہندوستان میں اس کا مجموعی کلیکشن 683.46 کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ بیرون ملک اس فلم نے 186.90 کروڑ روپے کمائے ہیں۔ فلم نے اپنے پہلے ہفتے میں 218 کروڑ روپے اور دوسرے ہفتے میں 261.5 کروڑ کی کمائی کی۔ اس نے اپنے تیسرے ہفتے کے آخر میں 99.70 کروڑ روپے کمائے ہیں، یہ تیسرے ہفتے کے آخر میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے۔
دھرندھر نے تیسرے ویک اینڈ کی کمائی میں کن فلموں کو پیچھے چھوڑ دیا؟
دھرندھر - 99.70 کروڑ روپے
چھاوا - 60.10 کروڑ روپے
پشپا 2 - 60 کروڑ روپے
ستری 2 - 48.75 کروڑ روپے
باہوبلی 2 - 44.55 کروڑ روپے
مہا اوتار نرسمہا - 39.99 کروڑ روپے
غدر 2 - 36.95 کروڑ روپے
اینیمل - 34.95 کروڑ روپے
جوان - 32.50 کروڑ روپے
دنگل - 31.79 کروڑ روپے
پٹھان - 29.35 کروڑ روپے
دھرندھر پہلی ہندوستانی فلم بن گئی ہے جو اپنے تیسرے ہفتے کے آخر میں 100 کروڑ روپے کے نشان کے قریب پہنچی ہے۔ آدتیہ دھر کی ہدایت کاری میں بنائی گئی، دھرندھر میں رنویر سنگھ، سارہ علی خان، سنجے دت، اکشے کھنہ، ارجن رامپال، اور آر مادھون نے اداکاری کی ہے۔یہ فلم 5 دسمبر کو ریلیز ہوئی اور ابھی تک باکس آفس پر کامیابی کے نئے ریکارڈ رقم کر رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ فلم مزید کتنا بزنس کرے گی۔
