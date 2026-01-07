نہ شاہ رخ اور نہ ہی سلمان، رنویر سنگھ کے نام جڑ گیا یہ تاریخی ریکارڈ
رنویر سنگھ نے باکس آفس پر کمائی کی دوڑ میں شاہ رخ، سلمان اور عامر خان جیسے ستاروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔
حیدرآباد: ایک ایسی صنعت میں جہاں کامیابی کو اکثر ہندسوں سے ماپا جاتا ہے، ایسے تاریخی لمحات شاذ و نادر ہی آتے ہیں جب ہندسے خود تاریخ بن جاتے ہیں۔ دھرندھر کے ساتھ، رنویر سنگھ نے وہ مقام حاصل کیا جو ہندوستانی سنیما کے کسی اور اداکار نے کبھی حاصل نہیں کیا: ایک ہی زبان (ہندی) میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بنا ڈالی۔ یہ باکس آفس کی کوئی عام کامیابی نہیں ہے، بلکہ ایک سنگ میل ہے جو اسے ایک منفرد مقام پر کھڑا کرتا ہے۔
دھرندھر نے نہ صرف زبردست شروعات کی بلکہ باکس آفس پر بھی غلبہ حاصل کرنا جاری رکھا، جیسے جیسے ہفتے گزرتے گئے اس نے مزید کامیابی حاصل کی۔ اس تاریخی سفر کے مرکز میں ایک پرفارمنس ہے جو طاقتور اداکاری کے ساتھ بڑے پیمانے پر توازن رکھتی ہے۔ رنویر توجہ مبذول کرنے کے لیے شور یا شو مین شپ پر انحصار نہیں کرتے ہیں۔ اس فلم میں ہر فریم کو احتیاط سے تیار کیا گیا محسوس ہوتا ہے، ہر لمحے کو مکمل طور پر انجام دیا گیا ہے۔ بڑے پیمانے پر اپیل کی شدت اور اداکاری کی باریک بینی کے درمیان یہ توازن اسے اتنی بڑی فلم کا وزن اٹھانے کے باوجود اپنے کردار کو پوری طرح سانس لینے کی اجازت دیتا ہے۔
ٹریڈ تجزیہ نگار اور سامعین ایک بات پر متفق ہیں: دھرندھر کے ساتھ، رنویر سنگھ نے خود کو اس نسل کے بہترین اداکاروں میں سے ایک ثابت کیا ہے۔ صرف ایک ستارے کے طور پر نہیں، بلکہ ایک ایسے اداکار کے طور پر بھی جس پر سامعین بھروسہ کرتے ہیں۔ فلم کی مسلسل مضبوط کمائی اس اعتماد کی عکاس ہے۔ شائقین نہ صرف تجربے کے لیے بلکہ پرفارمنس کے لیے بھی تھیٹروں میں واپس آئے جو آج کے دور میں نایاب ہے۔
دھرندھر کے ساتھ، رنویر سنگھ نے صرف ایک ریکارڈ قائم نہیں کیا۔ انھوں نے اپنے آپ کو ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دیا ہے جہاں بہت کم ستارے پہنچ پاتے ہیں۔ رجحانات کا پیچھا کرکے نہیں، بلکہ نئے معیارات قائم کرکے۔ یہ حقیقی الفا ہے۔ جب فن رہنمائی کرتا ہے تو عوام اس کی پیروی کرتے ہیں اور تاریخ اسے درج کرتی ہے۔
فلمی ٹریڈ تجزیہ کار ترن آدرش نے لکھا ہے، دھرندھر باکس آفس کا نیا سمراٹ ( بادشاہ) ہے، پشپا ٹو کو پیچھے چھوڑ دیا، بھارتی تاریخ کا بڑا لمحہ، ہندی فلموں کے بزنس میں سرفہرست، پشپا ٹو کا ہندی ریکارڈ کلیکشن زیادہ دیر نہ چل سکا، دھرندھر نے توڑ دیا، 33ویں دن پانچ کروڑ 70 لاکھ روپے کی کمائی کی۔ اور فلم کا کلیکشن 831.40 کروڑ کا ہوگیا ہے۔ دھرندھر ایک ہی زبان میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی ہے۔
