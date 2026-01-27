دھورندھر سے شہرت یافتہ اداکار عصمت دری اور جنسی ہراسانی کے الزام میں گرفتار
'دھوندھر' کے اداکار ندیم خان کو ممبئی پولیس نے گھریلو ملازمہ کی جانب سے جنسی ہراساں کا الزام لگانے کے بعد گرفتارکر لیا ہے۔
Published : January 27, 2026 at 11:47 AM IST
ممبئی: دھوندھر میں آخری بار نظر آنے والے اداکار ندیم خان کو ممبئی پولیس نے تقریباً دس سال تک گھریلو ملازمہ کے ساتھ زیادتی اور جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ متاثرہ نے مالوانی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی، جس میں الزام لگایا گیا کہ اداکار نے اس کے ساتھ کئی بار حملہ کیا اور شادی کا جھوٹا وعدہ کیا۔
آئی اے این ایس کے مطابق فلم دھوندھر سے مشہور اداکار ندیم خان کو ممبئی کی مالوانی پولیس نے گھریلو ملازمہ کے جنسی استحصال کے الزامات کے بعد گرفتار کر لیا ہے۔ خاتون نے خان پر الزام لگایا کہ وہ کئی سالوں سے اس کا بار بار استحصال کر رہا ہے اور اس سے شادی کا جھوٹا وعدہ بھی کیا تھا۔
آئی اے این ایس کے مطابق، متاثرہ نے ابتدا میں خوف کی وجہ سے بدسلوکی کی اطلاع نہیں دی، لیکن جب خان نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور ذہنی طور پر ہراساں کیا تو اس نے شکایت درج کرائی۔ پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔
Dhurandhar में Rehman Dakait के कुक Ahlak का रोल निभाने वाले Nadeem Khan को मुंबई पुलिस ने हिरासत लिया है,— Vishal (@Vishalpal8915) January 26, 2026
41 साल की महिला, जो उनके घर में डोमेस्टिक हेल्पर थी, उसने पुलिस स्टेशन में रेप की शिकायत दर्ज कराई है,
और बताया कि 2015 में Nadeem से वह पहली बार मिली थी,
उसके बाद… pic.twitter.com/Lmoui5bvw9
ان کے بیان کی بنیاد پر مالوانی پولیس نے خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور وہ اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ کیا ماضی میں اداکار کے خلاف ایسی ہی کوئی شکایت درج کرائی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ تفتیش ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اور مزید قانونی کارروائی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ تفتیش کے دوران کیا شواہد سامنے آتے ہیں۔
مزید پڑھیں:یوم جمہوریہ 2026: شاہ رخ خان سے چرنجیوی تک، ان فلمی ہستیوں نے مداحوں کو اپنے انداز میں دی مبارکباد
ندیم خان کون ہے؟
ندیم خان ممبئی کے مشہور اداکار ہیں۔ ندیم کو حال ہی میں آدتیہ دھر کی بلاک بسٹر فلم "دھورندھر" میں اخلاق کے طور پر دیکھا گیا تھا، جو رحمان ڈاکو (اکشے کھنہ نے ادا کیا تھا) کے باورچی تھے۔ فلم میں ایک چھوٹا سا کردار ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی زبردست اداکاری سے سب کی توجہ حاصل کرلی۔ رنویر کے کردار حمزہ مظہری کو ان سے سچ نکالنے کے لیے انگلیاں کاٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔