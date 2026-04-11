باکس آفس پر آتے ہی 'ڈکیت' نے کی 'دھورندھر 2' کی برابری؟ پہلے ہی دن مرنال-آدیوی کی فلم نے کر ڈالی اتنی کمائی
مرنال ٹھاکر اور آدیوی سیش کی فلم 'ڈکیت'نے باکس آفس پر شاندار اوپننگ کی ہے۔ آئیے جانتے ہیں فلم نے پہلے دن کتنی کمائی کی
Published : April 11, 2026 at 2:37 PM IST
حیدرآباد: مرنال ٹھاکر اور آدیوی سیش کی فلم 'ڈکایت' 10 اپریل کو سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تھی۔ مارننگ شوز سے ہی مثبت باتوں سے متاثر، باکس آفس پر فلم کی ابتدائی دن کی کارکردگی کافی مضبوط رہی ہے۔ فلم کو ناقدین اور ناظرین دونوں کی طرف سے ملے جلے جائزے ملے ہیں۔
'دھورندھر 2' بمقابلہ 'ڈکیت'
مرنال ٹھاکر اور آدیوی سیش کی فلم 'ڈکیت' ایک ایسے وقت میں سینما گھروں میں پہنچی ہے جب رنویر سنگھ کی اسپائی ایکشن تھرلر فلم 'دھورندھر: دی ریوینج' شائقین میں بے پناہ مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔ رنویر کی فلم اس وقت اپنے چوتھے ہفتے میں ہے اور باکس آفس پر اپنی مضبوط گرفت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ان حالات میں ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کرنا 'ڈکیت' کے لیے ایک چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔
ڈکیت باکس آفس کمائی: پہلا دن
Sacnilk کی ایک رپورٹ کے مطابق، ڈکیت نے اپنے پہلے دن 3,800 شوز میں باکس آفس پر 6.50 کروڑ روپے کمائے۔ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس آمدنی کا صرف 12 فیصد ہندی مارکیٹ سے آیا، جب کہ باقی فلم کے تلگو ورژن سے حاصل ہوا. اس نے ہندی میں 90 لاکھ کمائے، جب کہ تیلگو ورژن نے 5.60 کروڑ کا بزنس کیا۔
'ڈاکو' نے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بیرون ملک بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ساکنلک کے مطابق، فلم نے بیرون ملک 6 کروڑ کا مجموعی کلیکشن حاصل کیا ہے۔ اس طرح اپنے پہلے دن ڈکیت نے 13.57 کروڑ کی دنیا بھر میں شاندار کمائی کی۔
'دھورندھر 2' کا باکس آفس کلیکشن: 23واں دن
'دھورندھر 2' کی بات کرتے ہوئے، اس کے چوتھے جمعہ کو، فلم نے ایک بار پھر سنگل ڈیجٹ کا کلیکشن ریکارڈ کیا۔ ساکنلک کے مطابق، آدتیہ دھر کی فلم نے 10 اپریل کو 6.70 کروڑ کمائے۔ اس نے بھارت میں 1,263.26 کروڑ 1,055.12 حاصل کئے دریں اثنا، اس نے غیر ملکی بازاروں سے مزید 2 کروڑ روپے کا اضافہ کیا۔ اس طرح، 23 دنوں کے عرصے میں، فلم نے کل دنیا بھر میں 1,671.26 کروڑ کا بزنس کیا ہے۔
'ڈکیت ' کے بارے میں
فلم کو ایک ایکشن رومانوی تھرلر قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کی ہدایت کاری شنیل دیو نے کی ہے۔ *ڈاکو* میں ادیوی سیش اور مرونال ٹھاکر اہم کرداروں میں ہیں، انوراگ کشیپ بھی مرکزی کاسٹ کا حصہ ہیں۔ آدیوی نے چار سال کے وقفے کے بعد تھیٹروں میں واپسی کی۔ فلم جذبات، غداری، اور انتقام کو تلاش کرتی ہے۔
ڈکیت میں ادیوی اور مرونال کی پہلی آن اسکرین جوڑی کو بھی نشان زد کیا گیا ہے، یہ کلیکشن پہلے ہی سامعین کی توجہ حاصل کر چکا ہے۔ ڈکیت ایک ایسے شخص کی کہانی سناتا ہے جسے اس کی گرل فرینڈ نے دھوکہ دیا اور بعد میں اس جرم کے لیے جیل میں بند ہو گیا جو اس نے نہیں کیا تھا۔ اس کی رہائی کے بعد مرکزی کردار انتقام کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔
آدیوی اور شنیل دیو نے مشترکہ طور پر فلم کی کہانی اور اسکرین پلے تیار کیا، جسے تلگو اور ہندی میں بیک وقت فلمایا گیا۔ ادیوی، مرونال ٹھاکر، اور انوراگ کشیپ کے علاوہ، فلم میں پرکاش راج، سنیل، اتل کلکرنی، جین میری خان، اور کاماکشی بھاسکرلا بھی ہیں۔