'دھورندھر 2' کا باکس آفس پر قبضہ، سب سے تیزی 500 کروڑ روپے کمانے والی ٹاپ تھری بھارتی فلموں میں شامل
آدتیہ دھر کی فلم 'دھورندھر 2' نے صرف تین دنوں میں 500 کروڑ روپے کا ہندسہ عبور کر لیا ہے۔
Published : March 22, 2026 at 12:19 PM IST
حیدرآباد: 'دھورندھر 2' (دھورندھر: دی ریوینج) نے باکس آفس پر دھوم مچا دیا ہے۔ زبردست آغاز کے بعد، آدتیہ دھر کی ہدایت کاری اور رنویر سنگھ کی اداکاری والی یہ فلم چھٹیوں کے موسم کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے۔ فلم باکس آفس پر ریکارڈ کمائی کر رہی ہے۔ اس نے صرف تین دنوں میں دنیا بھر میں 500 روپے کروڑ کا ہندسہ عبور کر لیا ہے اور نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔
ملک بھر کے سینما گھروں سے مسلسل 'ہاؤس فل' شوز کی خبریں آرہی ہیں۔ تیسرے دن عید کے موقعے پر دھوندھر 2 نے اپنے ہی اوپننگ ڈے کلیکشن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سیکنلک کے مطابق، 'دھورندھر: دی ریوینج' نے پیڈ پریویو سے 43 کروڑ روپے کمائے۔
اس نے اپنے افتتاحی دن 102.55 روپے کروڑ کا کلیکشن کیا۔ تاہم دوسرے دن فلم کے کلیکشن میں معمولی کمی دیکھی گئی۔ رنویر سنگھ کی فلم نے جمعہ کو 80.72 کروڑ روپے کا بزنس کیا۔
آدتیہ دھر کی فلم کو تیسرے دن عید کی چھٹیوں سے خاصا فائدہ ہوا۔ فلم نے سنیچر کے روز اپنے افتتاحی دن سے زیادہ کمائی کی۔ سیکنلک کے مطابق، 'دھورندھر 2' نے ریلیز کے تیسرے دن 113 کروڑ روپے اکٹھے کیے، جس سے مجموعی طور پر 300 کروڑ روپے کا ہندسہ عبور کر گئی۔ تین دن کے بعد، بھارتی باکس آفس پر دھوندھر 2 کا کل خالص مجموعہ ₹339.27 کروڑ تک پہنچ گیا ہے۔
دھوندھر 2 بھارت میں سب سے بڑے ویک اینڈ اوپنر بننے کے راستے پر ہے، جس نے 'پشپا 2: دی رول' کا افتتاحی ویک اینڈ ریکارڈ توڑ دیا۔ اللو ارجن کی فلم نے تمام زبانوں میں بھارت میں 354 کروڑ روپے (تقریباً 1.5 بلین ڈالر) کا نٹ کلیکشن کیا تھا۔
گھریلو باکس آفس پر اپنی متاثر کن کارکردگی کے علاوہ فلم نے عالمی سطح پر 501.04 کروڑ روپے (تقریباً 1.5 بلین ڈالر) کمائے ہیں، جس سے یہ دنیا بھر میں 500 کروڑ روپے (تقریباً 1.5 بلین ڈالر) تک پہنچنے والی تیز ترین بھارتی فلم بن گئی ہے۔
