دھوندھر 2 باکس آفس: بالی ووڈ کی دوسری سب سے زیادہ کمانے والی فلم بن گئی، پشپا 2 کو پیچھے چھوڑا
دھورندھر 2 بھارت کی چار سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں کی فہرست میں شامل ہو گئی ہے۔
Published : March 30, 2026 at 1:11 PM IST
حیدرآباد: دھورندھر دی ریوینج کی ریلیز کے 11 دن مکمل ہوگئے ہیں۔ ان 11 دنوں کے اندر،دھورندھر نے بالی ووڈ کی دوسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ اس فہرست میں دھورندھر 2 نے شاہ رخ خان کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم جوان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب صرف دنگل ہی دھُرندھر کے راستے میں کھڑی ہے۔
ایک بار جب دنگل کا ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے، تو دھورندھر 2 نہ صرف بالی ووڈ کی سب سے زیادہ کمانے والی فلم کا اعزاز حاصل کرے گی بلکہ ہندوستانی سنیما میں سب سے زیادہ کمانے والی فلم کا اعزاز بھی حاصل کر لے گی۔ فی الحال، دھورندھر 2 ہندوستان کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں کی فہرست میں پانچویں نمبر پر آگئی ہے۔ دھورندھر 2 نے اپنے پریکوئل، دھورندھر کے لائف ٹائم کلیکشن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ دھورندھر 2 نے اپنے دوسرے اتوار کو کتنا اکٹھا کیا، اور اب فلم کا مجموعی ملکی اور عالمی مجموعہ کیا ہے۔
دھوندھر 2: دن گیارہواں مجموعہ
ساکنلک کے مطابق دھورندھر 2 نے ہندوستانی باکس آفس پر اپنے 10ویں دن 62.85 کروڑ اور اپنے 11ویں دن 68.10 کروڑ کمائے۔ 11ویں دن فلم کی کمائی میں 48.5 فیصد کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ نتیجتاً، ہندوستان میں دھورندھر 2 کا خالص مجموعہ 847.51 کروڑ تک پہنچ گیا ہے۔ 11 ویں دن، دھورندھر 2 کی شرح ہندی میں 50%، کنڑ میں 34%، ملیالم میں 39%، تمل میں 44%، اور تیلگو میں 36% ریکارڈ کی گئی۔ دھورندھر 2 نے کمائی کے لحاظ سے ایک اور سنگ میل حاصل کیا ہے۔ اس کے ہندی مجموعہ میں، فلم نے اللو ارجن کی پشپا 2 (836.09 کروڑ) کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کامیابی کے ساتھ یہ ہندی زبان میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی ہے۔
دھوندھر 2 دن کے حساب سے باکس آفس کلیکشن (ساکنلک کے مطابق)
دن 0 (بدھ): 43کروڑ
جمعرات: 102.55 کروڑ
جمعہ: 80.72 کروڑ
ہفتہ: 113 کروڑ
اتوار: 114.85 کروڑ
پیر: 65 کروڑ
منگل: 56.60 کروڑ
بدھ: 48.75 کروڑ
دوسری جمعرات: 49.70 کروڑ
دوسرا جمعہ: 41.75 کروڑ
دوسرا ہفتہ: 62.85 کروڑ
دوسرا اتوار: 69.10 کروڑ
کل خالص مجموعہ: 847.87 کروڑ