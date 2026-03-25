دھورندھر 2 کے آخری سین میں نظر آنے والا آٹو رکشہ ڈرائیور فلم دیکھنے سے قاصر، وجہ جان کر آپ کا دل ٹوٹ جائے گا
'دھورندھر 2' کے ایک منظر میں، اس آٹو رکشہ ڈرائیور نے رنویر سنگھ کو ان کے گھر چھوڑا تھا۔ ویڈیو دیکھیں۔
Published : March 25, 2026 at 4:53 PM IST
حیدرآباد: فی الحال رنویر سنگھ کی دھورندھر 2 دنیا بھر کے باکس آفس پر چھائی ہوئی ہے۔ فلم کا ہر طرف ذکر ہورہا ہے۔ سوشل میڈیا دھورندھر 2 کے مختلف مناظر کے ارد گرد بنائی گئی ریلیوں سے بھر ہوا ہے۔ آدتیہ دھر کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم کا دیرپا اثر ہر کسی پر واضح طور پر نظر آتا ہے۔ دریں اثنا، دھورندھر 2 تیزی سے 1,000 کروڑ کی کمائی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فلم کے ہر ایک کردار نے شائقین کو اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے۔ اس درمیان ایک خاص کردار کے حوالے سے ایک دل کو چھو لینے والا انکشاف سامنے آیا ہے۔ فلم کے آخری منظر میں، جب رنویر سنگھ ایک سردار کا کردار ادا کر رہے ہیں گھر واپس آتے ہیں، تو وہ ایک آٹو رکشہ میں آتے ہیں۔ تاہم، فلم میں نظر آنے والا آٹو رکشہ ڈرائیور ابھی تک اسے دیکھنے کیلئے کوشاں ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔
دھورندھر 2 کا ڈرائیور وائرل
جی ہاں یہ یقینی طور پر عجیب لگ سکتا ہے لیکن یہ آٹو رکشہ ڈرائیور - جو فلم میں نظر آتا ہے - ابھی تک خود دھورندھر 2 نہیں دیکھ سکا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دھورندھر 2 میں کردار ادا کرنے کے باوجود آٹو ڈرائیور نے فلم نہیں دیکھی ہے۔ ایک انٹرویو میں، انہوں نے کہا ہاں میں نے ابھی تک یہ فلم نہیں دیکھی۔ اس فلم کے ٹکٹ کی قیمت 500 روپے ہے، لیکن میری کل ماہانہ بچت صرف 2500 روپے ہے۔" جب ڈرائیور سے پوچھا گیا کہ کیا اس کے بچوں نے اسے فلم میں دیکھنے پر اصرار کیا ہے تو اس نے جواب دیا، "ہاں، بچوں نے بہت اصرار کیا۔ میں نے ان سے کہا، 'ہم پانچ ہیں، اور اکیلے ٹکٹ کی قیمت 2500 روپے ہوگی۔' میں نے ان سے انتظار کرنے کو کہا۔" اب ڈرائیور کا یہ انٹرویو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے اور لوگ جذباتی ہو رہے ہیں۔
باکس آفس پر حاوی فلم
اس ڈرائیور کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، جس میں لوگ اس کے آٹو رکشہ کے اندر سے ریلیں شیئر کر رہے ہیں تاکہ یہ اعلان کیا جا سکے کہ انہوں نے "دھورندھر 2" کے آٹو میں سواری کی ہے۔ *دھورندھر 2* 19 مارچ کو ریلیز ہوئی تھی اور اب اس کی ریلیز کے چھ دن مکمل ہو چکے ہیں۔ ان چھ دنوں کے اندر، فلم کی دنیا بھر میں کمائی ₹ 1,000 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہے۔