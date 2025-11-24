ETV Bharat / entertainment

دھرمیندر کی آخری فلم 'اکیس'۔۔۔آنجہانی اداکار کا فسٹ لک پوسٹر جاری، فلم میں اگستیہ نندا کے والد کے کردار میں

بالی ووڈ کے ہی مین دھرمیندر انتقال کرگئے ہیں۔ انتقال کے دن ہی ان کی آخری فلم کا فرسٹ لک پوسٹر ریلیز کیا گیا ہے۔

دھرمیندر کی آخری فلم 'اکیس'
دھرمیندر کی آخری فلم 'اکیس' (Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 24, 2025 at 3:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: بالی ووڈ اداکار دھرمیندر کا آج انتقال ہوگیا ہے اور آج ہی ان کی آخری فلم "اکیس" کا فسٹ لُک پوسٹر جاری کیا گیا ہے۔ میگا اسٹار امیتابھ بچن کے پوتے اگستیہ نندا کی اداکاری والی وار ڈرامہ فلم 'اکیس' سے بالی ووڈ کے آنجہانی اسٹار دھرمیندر کا پہلا لک پوسٹر آج 24 نومبر کو جاری کردیا گیا ہے۔

دریں اثنا، فلم '21' کا ​​دھرمیندر کا پہلا لک پوسٹر ان کے مداحوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ فلم سے اگستیہ کی پہلی جھلک 14 اکتوبر کو منظر عام پر آئی تھی، اور یہ فلم دسمبر 2025 میں ریلیز ہونے والی ہے۔

دھرمیندر کا فرسٹ لک پوسٹر

فلم ’’اکیس‘‘ کے دھرمیندر کے فرسٹ لک پوسٹر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اگستیہ نندا کے والد کا کردار ادا کریں گے۔ میڈاک فلمز نے آج 24 نومبر کو اداکار دھرمیندر کی پہلی جھلک جاری کی، اس کیپشن کے ساتھ، باپ بیٹوں کی پرورش کرتے ہیں، عظیم انسان قومیں بناتے ہیں، دھرمیندر جی 21 سالہ لافانی سپاہی کے باپ کے طور پر ایک جذباتی قوت ہیں، ایک لازوال لیجنڈ ہمیں ایک اور لیجنڈ کی کہانی سناتا ہے۔

فلم کب ریلیز ہوگی؟

جے دیپ اہلاوت کے فرسٹ لُک پوسٹر میں لکھا ہے، "ہر جنگ کی کہانی آئینے کی طرح ہوتی ہے، اس کے دو رخ ہوتے ہیں۔" دھرمیندر اور جے دیپ دونوں اپنے فسٹ لک پوسٹروں میں متاثر کن نظر آرہے ہیں۔ سری رام راگھون کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ دنیش وجن اور میڈاک فلمز کی فلم ارون کھیترپال کی سچی، ان کہی کہانی بیان کرتی ہے۔ ارون کھیترپال سب سے کم عمر پرم ویر چکر حاصل کرنے والے جوان ہیں۔ یہ کردار اگستیہ نندا ادا کریں گے، اور یہ فلم 25 دسمبر 2025 کو سینما گھروں میں ریلیز ہوگی۔

یہ بھی پڑھیں:

TAGGED:

FILM IKKIS FIRST LOOK POSTER
DHARMENDRA DEATH
DHARMENDRA LAST MOVIE
دھرمیندر کی آخری فلم
DHARMENDRA LAST FILM IKKIS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.