دو بیویاں، چھ بیٹے اور ایک بیٹی، دو بہوئیں اور بہت سارے پوتے، جانیے کتنا بڑا ہے دھرمیندر کا خاندان، امریکہ تک پھیلا ہوا ہے پریوار
دھرمیندر کا ایک بھائی ہے، جس کا بیٹا ابھے دیول ہے۔ دھرمیندر کی کوئی بہن نہیں تھی۔ اداکار کے والد اسکول ہیڈ ماسٹر تھے۔
حیدرآباد: دھرمیندر اب ہم میں نہیں رہے لیکن ان کی فلمیں اور کردار ان کے مداحوں کو ہمیشہ یاد رہیں گے۔ دھرمیندر اپنی فلمی وراثت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا خاندان چھوڑ گئے ہیں۔ دھرمیندر 24 نومبر 2025 کو 89 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے خاندان، رشتہ دار، بالی ووڈ، بی ٹاؤن کی مشہور شخصیات اور مداح ابھی تک آنسو بہا رہے ہیں۔ دھرمیندر نے تقریباً ساڑھے چھ دہائیوں تک فلم انڈسٹری پر راج کیا، وہ 300 سے زیادہ فلموں میں نظر آئے۔
ہندوستان اور امریکہ پر پھیلا ہوا ایک خاندان
دھرمیندر کے ساتھ ان کے دو بیٹوں سنی دیول اور بوبی دیول نے بھی کافی شہرت حاصل کی ہے اور اب بھی سنیما میں سرگرم ہیں۔ دھرمیندر اپنی پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی دونوں کی وجہ سے خبروں میں رہے ہیں۔ دھرمیندر کا بڑا خاندان ہے جس میں چھ بچے بھی شامل ہیں۔ ان کا خاندان ہندوستان اور امریکہ میں پھیلا ہوا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ دھرمیندر کا خاندان کتنا بڑا ہے؟۔
دھرمیندر کا برادرانہ خاندان
دھرمیندر کا ایک ہی بھائی تھا، اجیت دیول۔ انہوں نے دھرمیندر جیسی فلموں میں بھی کام کیا، لیکن وہ شہرت حاصل نہیں کر پائی جو انہیں حاصل ہوئی۔ اجیت نے دھرمیندر کی فلموں جیسے ویرتا، مہربانی اور پرتیگیا میں کام کیا۔ اجیت کا بیٹا ابھے دیول ہے، جو ایک بالی ووڈ اداکار ہے۔ اجیت دیول کا 2015 میں ممبئی میں انتقال ہوگیا۔ دھرمیندر کے کزن وریندر سنگھ دیول تھے، جو پنجابی سنیما کے ایک اسٹار تھے۔ دھرمیندر ایک سکھ جاٹ خاندان میں 8 دسمبر 1935 کو کیول کشن سنگھ دیول اور ستونت کور کے ہاں پیدا ہوئے۔ دھرمیندر کے والد ایک سرکاری اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے۔
دھرمیندر کی پہلی شادی (بیوی، بیٹی، داماد، پوتے)
دھرمیندر نے 1954 میں، 19 سال کی عمر میں، دھرمیندر نے پرکاش کور سے شادی کی۔ دھرمیندر اس وقت اداکار نہیں تھے۔ دھرمیندر کی پہلی شادی سے چار بچے تھے (سنی، بوبی، وجیتا اور اجیتا)۔ سنی نے پوجا سے شادی کی، اس جوڑے کے دو بیٹے، کرن اور راجویر تھے۔ دھرمیندر کے چھوٹے بیٹے بوبی نے تانیا سے شادی کی اور ان کے دو بیٹے آریمان اور دھرم دیول تھے۔ دھرمیندر کی دو بیٹیوں (اجیتا اور وجیتا) کے بارے میں، وجیتا نے وویک گل سے شادی کی اور ان کا ایک بیٹا ساحل اور ایک بیٹی پریرنا ہے۔ وجیتا اپنے خاندان کے ساتھ دہلی میں رہتی ہے۔ وہ راج کمل ہولڈنگز اینڈ ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کی ڈائریکٹر ہیں۔ اجیتا امریکہ کے ایک اسکول میں نفسیات کی ٹیچر ہیں۔ اجیتا نے بھارتی نژاد امریکی ڈینٹسٹ کرن چودھری سے شادی کی اور وہ کیلیفورنیا منتقل ہوگئیں۔ اس جوڑے کی دو بیٹیاں نکیتا اور پرینکا چودھری ہیں۔
دھرمیندر کے بیٹے، بہوئیں، پوتے اور نواسے
سنی دیول نے اینگلو انڈین پوجا دیول سے شادی کی اور اس جوڑے کے دو بیٹے ہیں، کرن دیول اور راجویر دیول۔ کرن نے دیشا آچاریہ سے شادی کی ہے۔ بوبی نے تانیا سے شادی کی اور اس جوڑے کے دو بیٹے ہیں، آریمان اور دھرم دیول۔
دھرمیندر کی دوسری شادی (بیوی، بیٹی، داماد، پوتے)
دھرمیندر نے 1980 میں مشہور اداکارہ ہیما مالنی سے شادی کی اور اس جوڑے کی دو بیٹیاں ایشا اور اہانہ دیول ہیں۔ دھرمیندر کی بیٹیوں نے بالی ووڈ میں قسمت آزمائی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکیں۔ ایشا نے بزنس مین بھرت تختانی سے شادی کی تھی اور اب دونوں میں طلاق ہو چکی ہے۔ اس شادی سے ایشا کی دو بیٹیاں ہیں، رادھیا اور میرا۔ دھرمیندر کے سب سے چھوٹے بچے اہانہ کی شادی ویبھو ووہرا سے ہوئی ہے اور اس جوڑے کی جڑواں بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔
مجموعی طور پر، دھرمیندر کی دو بیویاں ہیں (پرکاش کور اور ہیما مالنی)، چھ بچے (دو بیٹے اور چار بیٹیاں)، دو بہو (پوجا اور تانیا)، چار پوتے (کرن، راجویر، آریمان اور دھرم)، چار داماد، نو پوتے اور ایک پوتے کی بہو دشا آچاریہ ہے۔