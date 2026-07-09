"دھمال 4" کی ریلیز سے قبل ہی دھوم! پہلے دن 12 سے 15 کروڑ کی کمائی کی امید
سوشل میڈیا پر ابتدائی جائزوں کے مطابق فلم نے "دھمال" سیریز کی روایتی مزاح، ہنگامہ آرائی اور خاندانی تفریح کو برقرار رکھا ہے۔
Published : July 9, 2026 at 2:11 PM IST
ممبئی: بالی ووڈ سپر اسٹار اجے دیوگن کی مزاحیہ فلم "دھمال 4" ریلیز سے قبل ہی شائقین میں زبردست جوش و خروش پیدا کر چکی ہے۔ 10 جولائی کو سینما گھروں کی زینت بننے والی اس فلم کے لیے ایڈوانس بکنگ میں حوصلہ افزا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ خصوصی اسکریننگ کے بعد سامنے آنے والے ابتدائی ردِعمل بھی فلم کے حق میں دکھائی دے رہے ہیں۔
سوشل میڈیا پر ابتدائی جائزوں کے مطابق فلم نے "دھمال" سیریز کی روایتی مزاح، ہنگامہ آرائی اور خاندانی تفریح کو برقرار رکھا ہے۔ اگرچہ بعض ناظرین نے کہانی میں چند کمزوریوں کی نشاندہی کی، تاہم مجموعی طور پر فلم کو ہلکی پھلکی، دلچسپ اور پورے خاندان کے ساتھ دیکھنے کے لیے بہترین قرار دیا جا رہا ہے۔ ابتدائی ردعمل میں سب سے زیادہ تعریف جاوید جعفری اور ارشد وارثی کی اداکاری کو مل رہی ہے۔
مداحوں کا کہنا ہے کہ دونوں اداکار اپنی شاندار مزاحیہ ٹائمنگ اور کیمسٹری کے باعث فلم کی اصل جان ہیں۔ اس کے علاوہ اجے دیوگن، رتیش دیشمکھ، سنجے مشرا، انجلی آنند، ایشا گپتا، سنجیدہ شیخ اور روی کشن کی اداکاری کو بھی خوب سراہا جا رہا ہے۔ ویب سائٹ Sacnilk کے مطابق فلم کے پہلے دن کے لیے 43 ہزار 907 ٹکٹ فروخت ہو چکے ہیں، جبکہ ملک بھر میں 7 ہزار 589 شوز طے کیے گئے ہیں۔
فلم نے عام ایڈوانس بکنگ سے تقریباً 1.12 کروڑ روپے جبکہ بلاک بکنگ سمیت 3.30 کروڑ روپے کی مجموعی آمدنی حاصل کر لی ہے۔ ایڈوانس بکنگ میں مہاراشٹر سب سے آگے ہے، جبکہ دہلی، ممبئی اور این سی آر بھی مضبوط مارکیٹ کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ فلمی تجزیہ کاروں کا اندازہ ہے کہ ریلیز سے قبل ایڈوانس بکنگ 4 سے 5 کروڑ روپے تک پہنچ سکتی ہے اور شوز کی تعداد بڑھ کر 9 سے 10 ہزار تک جا سکتی ہے۔
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ہدایت کار اندرا کمار کی یہ فلم U/A 13+ سرٹیفکیٹ کے ساتھ ریلیز ہو رہی ہے، جس کا دورانیہ 2 گھنٹے 23 منٹ ہے۔ تجارتی ماہرین کے مطابق مثبت ابتدائی ردعمل، مقبول فرنچائز اور مضبوط ایڈوانس بکنگ کو دیکھتے ہوئے "دھمال 4" پہلے ہی دن 12 سے 15 کروڑ روپے تک کا بزنس کر سکتی ہے۔ اگر ناظرین کی جانب سے مثبت ردعمل برقرار رہا تو فلم باکس آفس پر بڑی کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔