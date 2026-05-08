"آخر، کوئی بھی مغربی بنگال کے غنڈوں اور غنڈیوں سے کیا امید کر سکتا ہے؟": ڈیوولینا بھٹاچارجی
ٹی وی اداکارہ ڈیولینا بھٹاچارجی،جو ممتا بنرجی کی شکست کے بعد سے جشن منا رہی ہیں، مغربی بنگال کی سیاست پرسرگرمی سے پوسٹ کررہی ہیں۔
Published : May 8, 2026 at 11:48 AM IST
حیدرآباد: اس سال مغربی بنگال کے انتخابات میں ممتا بنرجی کی شکست کے بعد سے، ٹی وی اداکارہ ڈیوولینا بھٹاچارجی سوشل میڈیا پر سرگرم ہوگئی ہیں، اپنے ایکس (سابقہ ٹویٹر) ہینڈل پر کھل کر اپنے سیاسی خیالات کا اشتراک کر رہی ہیں۔ ڈیولینا نے اس انتخابی شکست کو لے کر ممتا پر سخت تنقید کی ہے۔ مزید برآں انہوں نے ریاست میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنوں کے جاری قتل کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور سیکورٹی کا مطالبہ کیا ہے۔
گزشتہ روز ڈیولینا نے اپنے ایکس ہینڈل کے ذریعے ایک پوسٹ دوبارہ پوسٹ کرکے جواب دیا جس میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے کارکنوں کے قتل کا حوالہ دیا گیا تھا۔ اس پوسٹ میں خاص طور پر ان تمام بی جے پی کارکنوں کا نام لیا گیا ہے جنہیں انتخابات کے بعد قتل کیا گیا تھا۔
I fail to umderstand what was expected from the goonda goondi of WB. A non political person like me also somehow knew this could happened. So precautions lene the. Protect karma tha… We r behaving as if we dont know the worst of them. https://t.co/hJTAJuFJhN— Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) May 7, 2026
اسے دوبارہ پوسٹ کرتے ہوئے دیوولینا نے اپنے ایکس ہینڈل پر لکھا: "میں یہ سمجھنے میں ناکام ہوں کہ مغربی بنگال کے غنڈوں اور ٹھگوں سے کیا توقع کی جا رہی تھی۔ مجھ جیسے غیر سیاسی شخص کو بھی کسی نہ کسی طرح معلوم تھا کہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے احتیاطی اقدامات کیے جانے چاہیے تھے۔ حفاظتی انتظامات کیے جانے چاہیے تھے۔ ہم ایسا برتاؤ کر رہے ہیں جیسے ہم ان سے بے خبر تھے۔
اس سے پہلے ایک ٹی وی اداکارہ نے پریس کونسل آف انڈیا کے چیئرمین جسٹس مارکنڈے کاٹجو کے بیان پر مشتمل ایک پوسٹ کو دوبارہ پوسٹ کرکے اپنا ردعمل ظاہر کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کاٹجو نے 2012 میں ایک بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے زور دے کر کہا تھا کہ ہندوستان میں 90 فیصد لوگ بے وقوف ہیں۔ ان کے سروں میں دماغ کی کمی ہے۔ کاٹجو نے مزید ریمارکس دیے، "آپ (ہندوستانی) بے وقوف ہیں، تو آپ کو بیوقوف بنانا کتنا مشکل ہے؟"
پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر ایک صارف نے کاٹجو کا یہ بیان پوسٹ کیا، جس میں ایک کیپشن شامل کیا گیا جس میں لکھا گیا: "صرف ہندوستان میں آپ آر جی (راہول گاندھی) جیسے قابل اور سمجھدار سیاست دان سے نفرت کر سکتے ہیں، جبکہ ایک ان پڑھ نریندر مودی کی پوجا کرتے ہوئے گویا وہ بھگوان رام ہیں۔ میں دہراتا ہوں — صرف ہندوستان میں۔
اسی پوسٹ کو دوبارہ پوسٹ کرتے ہوئے، دیوولینا نے لکھا: "آپ کو اپنے ملک سے محبت کرنے کے لیے پی ایچ ڈی، آئی آئی ٹی، یا آئی آئی ایم کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز واقعی اہم ہے وہ حب الوطنی ہے- جس چیز کی آپ کے 'محبوب رہنما' میں واضح طور پر کمی ہے، تعلیم یافتہ یا غیر تعلیم یافتہ ہونا ایک ثانوی معاملہ ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، اپنے ملک سے نفرت کرتا ہے پھر ان کی تعلیم بالکل بیکار ہے۔
ایک کہاوت کا حوالہ دیتے ہوئے، اداکارہ جو کہ ساتھ نبھانا ساتھیہ کے لیے مشہور ہے، نے لکھا: "ایک کہاوت ہے: 'غلط قسم کی تعلیم حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ ان پڑھ رہنا۔' کسی قوم کی رہنمائی اور دفاع کرنے کے لیے سب سے اہم چیز ملک کے ساتھ محبت اور وفاداری ہے۔