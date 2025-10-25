'دیوداس' سے 'جوان' تک، یہ 7 فلمیں شاہ رخ خان فلم فیسٹیول میں دوبارہ ریلیز ہوں گی، تاریخ نوٹ کریں
شاہ رخ خان 2 نومبر کو اپنی 60ویں سالگرہ منانے جارہے ہیں اور شاہ رخ خان فلم فیسٹیول 31 اکتوبر سے شروع ہوگا۔
Published : October 25, 2025 at 4:46 PM IST
حیدرآباد: شاہ رخ خان 2 نومبر کو اپنی 60 ویں سالگرہ بڑے دھوم دھام سے منانے جارہے ہیں۔ اپنی سالگرہ سے قبل شاہ رخ نے اپنے مداحوں کے لیے اپنی پرانی فلموں کا خصوصی تحفہ شیئر کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی فلموں کے مناظر کی ایک پوسٹ شیئر کی۔ ویڈیو میں دکھائی گئی فلمیں دوبارہ ریلیز ہونے والی ہیں۔ اس نے پوسٹ کے ساتھ ایک لمبا نوٹ بھی لکھا۔ شاہ رخ خان فلم فیسٹیول 31 اکتوبر سے شروع ہونے والا ہے۔
شاہ رخ خان کی 60ویں سالگرہ کے موقع پر ان کی 7 فلمیں دوبارہ ریلیز ہونے جا رہی ہیں جن میں چنئی ایکسپریس، دیوداس، دل سے، کبھی ہاں کبھی نہ، اوم شانتی اوم، میں ہوں نا اور بلاک بسٹر فلم جوان شامل ہیں۔ اس پوسٹ کو شیئر کرتے ہوئے شاہ رخ نے لکھا، 'میری کچھ پرانی فلمیں تھیٹروں میں واپس آرہی ہیں، ان میں کردار زیادہ نہیں بدلے ہیں۔
شاہ رخ خان فلم فیسٹیول 31 اکتوبر سے ہندوستان بھر کے چنندہ سینما گھروں میں، PVR INOX کے اشتراک سے شروع ہو رہا ہے، مشرق وسطیٰ، شمالی امریکہ، زیک، یوروپ، نیو یارک میں بین الاقوامی ریلیز'۔
شاہ رخ خان کے مداحوں نے اپنی پوسٹ کے کمنٹس سیکشن میں شاہ رخ خان فلم فیسٹیول کے لیے اپنے جوش کا اظہار کیا ہے۔ ایک مداح نے لکھا، "ایس آر کے فلم فیسٹیول کا انتظار نہیں کر سکتا،" جب کہ دوسرے نے تبصرہ کیا، "آخر میں دیوداس کو بڑی اسکرین پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔" تیسرا تبصرہ، "ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کی بہترین فلمیں دوبارہ بڑی اسکرین پر دیکھ سکیں۔" ایک اور مداح نے درخواست کی، "انمول فلم سوادیس-2004 کے لیے دوبارہ ریلیز کی درخواست کی۔