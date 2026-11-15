دہلی پولیس کی بڑی کارروائی؛ دو خطرناک شوٹر گرفتار، بالی ووڈ اداکار اور تاجر پر حملے کی سازش ناکام
دہلی پولیس کی بڑی کارروائی؛ دو خطرناک شوٹر گرفتار، بالی ووڈ اداکار اور تاجر پر حملے کی سازش ناکام
Published : November 15, 2026 at 10:15 AM IST
نئی دہلی: دہلی پولیس کی اسپیشل سیل (NDR) نے منظم جرائم کے سنڈیکیٹ کے خلاف ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے دو خطرناک شوٹروں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس مستعدی سے نہ صرف دہلی کے ایک بڑے کاروباری پر ہونے والی فائرنگ ٹل گئی، بلکہ ممبئی میں ایک مشہور بالی ووڈ اداکار پر حملے کی سازش بھی ناکام ہو گئی ہے۔ پکڑے گئے ملزمان میں سے ایک پنجاب کے مشہور انسٹاگرام انفلوئنسر 'میڈ سندھو' کے قتل کے معاملے میں بھی مطلوب تھا۔
ڈی سی پی اسپیشل سیل (NDR) نارا چیتنیا کے مطابق، اے سی پی وویک تیاگی کی نگرانی میں تشکیل دی گئی ٹیم نے اس آپریشن کو انجام دیا۔ پولیس نے سب سے پہلے جالندھر (پنجاب) کے رہائشی وکاس ٹھاکر عرف وکی کو دہلی سے دبوچا۔ وہ ایک غیر ملکی گینگسٹر کے اشارے پر دہلی کے ایک مقامی کاروباری سے بھتہ (رنگداری) وصول کرنے کی غرض سے اس پر فائرنگ کرنے آیا تھا۔ اس معاملے میں اسپیشل سیل تھانے میں آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
Watch: Delhi Police Special Cell arrested two shooters, Vikas Thakur alias Vicky and Deep alias Deepak Singh, foiling planned shooting attacks targeting a Delhi-based businessman and a Bollywood actor in Mumbai. Deepak Singh was also wanted in the October 3 murder of Instagram influencer Mad Sandhu in Amritsar. A case under the Arms Act has been registered. (Source: Delhi Police)— IANS (@ians_india) November 14, 2026
ممبئی سے پکڑا گیا دوسرا شوٹر
وکاس ٹھاکر سے پوچھ گچھ کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ممبئی سے اس کے ساتھی دیپ عرف دیپک سنگھ (ساکن ترن تارن، پنجاب) کو گرفتار کر لیا۔ دیپک سنگھ کو غیر ملکی گینگسٹر نے ممبئی میں روپوش رہ کر ایک مشہور بالی ووڈ اداکار پر فائرنگ کرنے کا ٹاسک دیا تھا۔ 1984ء سے جڑے مبینہ سکھ مخالف بیانات کو لے کر اداکار کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔
انفلوئنسر قتل کیس سے جڑے تار
تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ دیپک سنگھ نے 3 اکتوبر 2026ء کو اپنے ساتھی پلوندر عرف کاکا کے ساتھ مل کر امرتسر میں انسٹاگرام انفلوئنسر میڈ سندھو کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ اس معاملے میں پلوندر پہلے ہی پنجاب پولیس کے ہتھے چڑھ چکا تھا، جبکہ دیپک فرار ہو کر ممبئی میں پناہ لیے ہوئے تھا۔
جرائم کی دنیا میں ایسے رکھا قدم
2001ء میں پیدا ہونے والا وکاس ٹھاکر ابتدا میں پڑھائی میں اچھا تھا، لیکن بری صحبت اور سٹہ بازی کی لت کی وجہ سے 2019ء میں جرائم کی دنیا میں آ گیا۔ وہ 2023ء میں گینگسٹر انمول بشنوئی کو ہتھیار سپلائی کرتا تھا اور بعد ازاں انیل پنڈت اور رندیپ ملک جیسے گینگسٹروں کے لیے کام کرنے لگا۔ فی الحال وہ پیسوں کی خاطر کسی بھی گینگ کے لیے 'کانٹریکٹ کرمنل' (اجرتی مجرم) کے طور پر کام کر رہا تھا۔ دوسری جانب، دیپک سنگھ پہلے ٹرک ڈرائیور اور ہیلپر کا کام کرتا تھا، لیکن جلد امیر بننے کے لالچ میں گینگسٹروں کے رابطے میں آ گیا۔
دہلی پولیس کی اس بروقت کارروائی سے دو ریاستوں میں ہونے والی بڑی وارداتوں کو روک لیا گیا ہے۔