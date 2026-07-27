دہلی ہائی کورٹ نے سلمان خان کی تصویر والے 'کالے ہرن' کے ٹیزر کو ہٹانے کا دیاحکم، کہا 'ایک بار ساکھ ختم ہو جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے'
سماعت کے دوران دہلی ہائی کورٹ نے ایکس اور یوٹیوب سے فلم سے متعلق سوشل میڈیا لنکس کو ہٹانے کا بھی حکم دیا۔
Published : July 27, 2026 at 5:48 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے پیر کو آنے والی فلم "بلیک بک: دی بیٹل فار لیگیسی" کے ٹیزر اور دیگر تشہیری مواد کو ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مواد اداکار سلمان خان کو 1998 کے کالے ہرن کے شکار کیس سے جوڑتا ہے اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
سلمان خان کی جانب سے فلم کی ریلیز اور پروموشن کے خلاف عبوری حکم امتناعی کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے، جسٹس جیوتی سنگھ نے یہ اشارہ بھی دیا کہ فلم کے پروڈیوسر امیت جانی کے انٹرویوز کو ہٹا دیا جائے گا۔ عدالت نے کہا کہ وہ تفصیلی حکم بعد میں جاری کرے گی۔ سماعت کے دوران عدالت نے تشہیری مہم پر کڑی نکتہ چینی کی اور زبانی ریمارکس دیے کہ ’یہ بند ہونا چاہیے‘۔
اداکار کی امیج کو پہنچنے والے ممکنہ نقصان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جج نے یہ بھی کہا کہ ایک بار ساکھ ختم ہو جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔" عدالت نے مزید کہا کہ فلم کا تشہیری مواد سلمان خان کا نام لارنس بشنوئی تنازعہ سے جوڑتا نظر آیا۔
سلمان خان کے وکلاء کے مطابق اگرچہ ٹیزر اور پوسٹرز میں اداکار کا نام نہیں بتایا گیا لیکن وہ ویڈیو حوالوں سے واضح طور پر ان کی شناخت کرتے ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ٹیزر میں کردار خان سے مشابہت رکھتا ہے اور ان کے دستخط والے نیلے رنگ کا کڑا پہنتا ہے، جس سے وہ آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔
اداکار کا کہنا ہے کہ 1998 کے کالے ہرن کے شکار کے کیس پر مبنی یہ فلم ان کے ارد گرد کے واقعات کو غلط انداز میں پیش کرتی ہے جس سے ان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ عدالت کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ فلمساز ان کی شناخت اور عوامی امیج کو ان کی رضامندی کے بغیر تجارتی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔
درخواست میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ پروڈیوسر امیت جانی کے انٹرویوز، سوشل میڈیا پوسٹس اور عوامی بیانات فلم کو کالا ہرن کیس اور گینگسٹر لارنس بشنوئی سے براہ راست جوڑتے ہیں تاکہ شہرت حاصل کی جا سکے۔
سماعت کے دوران دہلی ہائی کورٹ نے ایکس اور یوٹیوب سے فلم سے متعلق سوشل میڈیا لنکس کو ہٹانے کا بھی حکم دیا۔ عدالت نے پروڈیوسر امیت جانی کی سرزنش بھی کی اور ان کے وکیل سے کہا، "آپ کو لگتا ہے کہ آپ قانون سے بالاتر ہیں، حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ عام شہریوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتے۔"
تاہم، جانی کے وکیل نے دلیل دی کہ ٹیزر سلمان خان کی شخصیت کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں کرتا کیونکہ اس میں نہ تو اداکار کے نام کا ذکر ہے اور نہ ہی کوئی ڈیپ فیک یا اے آئی سے تیار کردہ مواد کا استعمال کیا گیا ہے۔
سلمان خان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل کو چار مقدمات میں سے تین میں بری کر دیا گیا ہے اور چوتھے کیس میں سزا پر روک لگا دی گئی ہے۔ ٹیزر پوری کمیونٹی کو سلمان خان کے خلاف کرنے کی کوشش تھی۔