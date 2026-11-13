دوسری بار ماں بننے کے بعد دیپیکا پڈوکون پہلی بار منظرِ عام پر آئیں؛ اداکارہ کے انداز نے مداحوں کے دل جیت لیے
دیپیکا پڈوکون نے 19 ستمبر 2026 کو اپنی دوسری بیٹی، دیوی سنگھ، کو جنم دیا۔
Published : November 13, 2026 at 2:48 PM IST
حیدرآباد: بالی وڈ اسٹار دیپیکا پڈوکون نے اس سال ستمبر میں اپنی دوسری بیٹی 'دیوی' کی پیدائش کے بعد پہلی بار عوامی سطح پر شرکت کی۔ 40 سالہ اداکارہ 13 نومبر کی صبح ممبئی ایئرپورٹ پر پہنچیں، جہاں انہیں دیکھا گیا۔ جیسے ہی وہ منظرِ عام پر آئیں، فوٹوگرافروں نے انہیں گھیر لیا اور ہر زاویے سے ان کی تصاویر لیں۔ ایئرپورٹ پر دیپیکا حسبِ معمول انتہائی اسٹائلش نظر آئیں۔
سفید رنگ کی کھلی (اوور سائز) قمیض اور ڈینم (جینز) میں ملبوس، دیپیکا کا ایئرپورٹ لُک انتہائی دلکش اور سادہ انداز میں اسٹائلش تھا۔ انہوں نے سیاہ دھوپ کا چشمہ اور کندھے پر لٹکانے والا بیگ (شولڈر بیگ) لے رکھا تھا، جبکہ ان کے بال درمیان سے مانگ نکال کر پیچھے ایک جوڑے (بن) کی شکل میں سلیقے سے بندھے ہوئے تھے۔ اگرچہ وہ فوٹوگرافروں کے لیے پوز دینے کے لیے نہیں رکیں، لیکن ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہوئے انہوں نے ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔
مداحوں نے بھی اس ویڈیو پر ردعمل ظاہر کیا ہے اور کمنٹ سیکشن میں بڑی تعداد میں سرخ دل (ہارٹ) والے ایموجیز پوسٹ کیے ہیں۔ قابلِ ذکر ہے کہ دیپیکا اور ان کے اداکار شوہر رنویر سنگھ کے ہاں 19 ستمبر کو دوسری بیٹی 'دیوی پڈوکون سنگھ' کی پیدائش ہوئی۔ اس جوڑے کی ایک بڑی بیٹی بھی ہے، جس کا نام 'دعا پڈوکون سنگھ' ہے اور وہ 8 ستمبر 2024 کو پیدا ہوئی تھی۔
گزشتہ برس، ان اداکاروں نے سوشل میڈیا پر دیوالی کی ایک خصوصی تصویر شیئر کرتے ہوئے اپنے مداحوں کو 'دعا سے متعارف کرایا تھا۔ اس سال، دسہرہ کے موقع پر انہوں نے اپنی بیٹی کی ایک جھلک دکھائی۔ اپنے پیشہ ورانہ مصروفیات کے ساتھ ساتھ، رنویر اور دپیکا اپنی دونوں بیٹیوں کا بھرپور خیال رکھتے ہیں۔
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جہاں تک کام کی بات ہے، دپیکا اور رنویر دونوں کے پاس کئی دلچسپ پروجیکٹس موجود ہیں۔ دپیکا کو اپنی فلم 'کنگ' کی ریلیز کا انتظار ہے، جس میں وہ ایک بار پھر شاہ رخ خان کے ساتھ اسکرین شیئر کرتی نظر آئیں گی اس سے قبل یہ جوڑی بلاک بسٹر فلم 'جوان' میں بھی ایک ساتھ جلوہ گر ہو چکی ہے۔ کئی بڑے ستاروں پر مشتمل فلم 'کنگ' 24 دسمبر کو دنیا بھر میں ریلیز کی جائے گی؛ اس فلم میں شاہ رخ خان کی بیٹی، سہانا خان بھی ایک اہم کردار میں نظر آئیں گی۔ دریں اثنا، اپنی کامیاب فلم فرنچائز کی زبردست کامیابی کے بعد، رنویر نے اپنی 'زومبی تھرلر' فلم 'پرلے' کی شوٹنگ شروع کر دی ہے۔