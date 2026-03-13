دیپیکا پڈوکون نے ممبئی کے خراب اے کیو آئی پر آواز اٹھائی، بی ایم سی سے مانگی مدد، کہا۔۔ بچوں کا دم گھٹ رہا ہے
بالی ووڈ اداکارہ اور نئی ماں دیپیکا پڈوکون نےممبئی کے خراب اے کیو آئی کی تصویر شیئر کرتے ہوئے بی ایم سی پرسوال اٹھایا ہے
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 13, 2026 at 12:41 PM IST
حیدرآباد: بالی ووڈ اداکارہ دیپیکا پڈوکون نے ممبئی کے ایئر کوالٹی انڈیکس (AQI) کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، انہوں نے حکام سے شہر کی بگڑتی ہوئی ہوا کے معیار پر کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے۔
جمعرات، 12 مارچ کو، ممبئی کا AQI 155 بتایا گیا، جسے 'خراب' سمجھا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو اجاگر کرتے ہوئے، دیپیکا نے انسٹاگرام پر ہندوستان کے نقشے کا ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا، جس میں ممبئی کو ہوا کے خراب معیار کی وجہ سے سرخ رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ شہر اور اس کے باشندے 'دم گھٹنے' کا احساس کر رہے ہیں اور انہوں نے بی ایم سی سے مزید مدد طلب کی۔
دیپیکا پڈوکون نے اپنی پوسٹ میں لکھا، ’’یہ شہر (اور اس کے بچے) دم گھٹنے کا شکار ہو رہے ہیں۔‘‘ انہوں نے مزید سوال کیا، "یہ کیسے ٹھیک ہے؟" برہان ممبئی میونسپل کارپوریشن کو ٹیگ کرتے ہوئے، دیپیکا نے لکھا، "بی ایم سی پبلک ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ، مدد کریں۔"
جنوری 2026 میں بی ایم سی نے بمبئی ہائی کورٹ کو مطلع کیا کہ ممبئی میں اس وقت کل 1,954 تعمیراتی منصوبے چل رہے ہیں، اور فضائی آلودگی کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والی جگہوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کی جا رہی ہے۔
دیپیکا اور ان کے شوہر رنویر سنگھ نے 8 ستمبر 2024 کو اپنی بیٹی کا استقبال کیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام یکم نومبر 2024 کو ظاہر کیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام دعا پڈوکون سنگھ رکھا ہے۔
ایک دل دہلا دینے والی پوسٹ میں، انہوں نے اپنی بیٹی کے چھوٹے پیروں کی ایک جھلک شیئر کی۔ اکتوبر 2025 میں، جوڑے نے دیوالی کی تصویر میں اپنی چھوٹی بیٹی، دعا کے چہرے کی پہلی واضح جھلک شیئر کی۔
دیپیکا پڈوکون کو آخری بار 2024 کی فلم سنگھم اگین میں دیکھا گیا تھا۔ اس فلم میں، انہوں نے اجے دیوگن، اکشے کمار، کرینہ کپور خان، اور دیگر کاسٹ ممبروں کے ساتھ اسکرین شیئر کی۔
مزیدپڑھیں: کریتکا کامرا اور گورو کپور اپنی شادی کے بعد پہلی بار ایک ساتھ نظر آئے
وہ اگلی بار شاہ رخ خان کی آنے والی فلم کنگ میں نظر آئیں گی، جو کرسمس پر تھیٹر میں ریلیز ہونے والی ہے۔ سدھارتھ آنند کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم میں سہانا خان، ابھیشیک بچن، انیل کپور، رانی مکھرجی، جیکی شراف، جیدیپ اہلاوت، راگھو جوئل اور ابھے ورما بھی اہم کرداروں میں ہیں۔ دیپیکا کے پاس فلمساز ایٹلی کی فلم AA22xA6 بھی ہے۔ اس پروجیکٹ میں وہ تیلگو سپر اسٹار اللو ارجن کے ساتھ نظر آئیں گی۔