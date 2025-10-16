دیپیکا پڈوکون نے تاریخ رقم کردی، میٹا اے آئی کو آواز دینے والی پہلی ہندوستانی بن گئیں
میٹا نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان میں صارفین اب دیپیکا کی آواز میں'انڈین انگلش'میں میٹا اے آئی کے ساتھ بات چیت کر سکیں گے۔
Published : October 16, 2025 at 2:38 PM IST
حیدرآباد: دپیکا پڈوکون نے تاریخ رقم کردی۔ وہ میٹا اے آئی کو اپنی آواز دینے والی پہلی ہندوستانی بن گئی ہیں۔ میٹا اے آئی کے ماحولیاتی نظام کے اندر ورچوئل اسسٹنٹ، جس میں رے بین میٹا اسمارٹ گلاسز شامل ہیں، اس لائن اپ میں پہلے سے ہی ہالی ووڈ کے آئیکنز جیسے عقوافینا اور جوڈی ڈینچ شامل ہیں۔ یہ شراکت داری ٹیکنالوجی اور ثقافت کے درمیان ایک طاقتور میل جول کی نمائندگی کرتی ہے، جس میں دیپیکا ایک پل کے طور پر ابھری ہے جو عالمی جدت کو ہندوستانی شناخت سے جوڑتا ہے۔
میٹا نے اعلان کیا ہے کہ ہندوستان میں صارفین اب دیپیکا کی آواز کا استعمال کرتے ہوئے 'انڈین انگلش' میں میٹا اے آئی کے ساتھ بات چیت کر سکیں گے۔ کمپنی نے ہندی زبان کی مکمل سپورٹ اور یوپی آئی لائٹ کی ادائیگی بھی شروع کی ہے، جس سے تجربے کو مزید مقامی اور ذاتی بنایا گیا ہے۔ تاہم، بات کرنے کا سب سے بڑا نقطہ دیپیکا کی آواز ہے، جو توجہ مرکوز کرنےن والی اور پہچاننے میں آسان ہے۔
اپنے عالمی اثر و رسوخ زمینی شخصیت کے لیے جانی جانے والی، دیپیکا تکنیکی دنیا میں ایک زندہ دلی اور جذبات لاتی ہے۔ ان کی آواز مصنوعی ذہانت کو انسانی ٹچ فراہم کرتی ہے، جس سے ڈیجیٹل بات چیت زیادہ متعلقہ اور ہندوستانی محسوس ہوتی ہے۔ لاکھوں صارفین کے لیے، دیپیکا کی آواز میں ہدایات یا جواب سننا سکون اور تعلق کا احساس فراہم کرتا ہے جو ٹیکنالوجی میں بہت کم ہے۔
یہ شراکت داری عالمی ٹیکنالوجی کے منظر نامے میں ہندوستان کے بڑھتے ہوئے کردار کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ دیپیکا کو شامل کرکے، میٹا نے ہندوستان کی ثقافتی طاقت اور لسانی تنوع کو تسلیم کیا ہے۔ یہ اقدام صرف سہولت کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ نمائندگی کا جشن اور عالمی مصنوعات میں ہندوستانی شناخت کو شامل کرنے کا جشن ہے۔
دیپیکا کے لیے، یہ اقدام ان کے اثر کو سنیما سے آگے ڈیجیٹل اختراع کی دنیا میں پھیلاتا ہے۔ یہ ان کے کثیر جہتی اور بااثر کیریئر میں ایک اور سنگ میل ہے۔ اس تعاون کے ساتھ، وہ نہ صرف میٹا اے آئی کی آواز بن گئی ہے، بلکہ ایک نئے دور کی آواز بن گئی ہے۔