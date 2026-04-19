دپیکا پڈوکون امید سے، رنویر سنگھ دوسری بار بننے جا رہے ہیں باپ، بیٹی دعا کے ساتھ جوڑے نے کیا اعلان
دپیکا پڈوکون اور رنویر سنگھ نے اتوار کو مداحوں کے ساتھ خوشخبری شیئر کی۔ یہ جوڑا دوسرے بچے کے استقبال کی تیاری کر رہا ہے۔
Published : April 19, 2026 at 12:47 PM IST
حیدرآباد: بالی ووڈ کے اسٹار جوڑے دپیکا پڈوکون اور رنویر سنگھ نے ایک بار پھر خوشخبری دے کر اپنے مداحوں کو خوش کر دیا ہے۔ یہ جوڑا ایک بار پھر بچے کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ اتوار، 19 اپریل کو دیپیکا نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کے ساتھ اپنے دوسرے حمل کا اعلان کیا۔
دپیکا پڈوکون نے آج رنویر سنگھ کے ساتھ اپنے دوسرے حمل کی خوشخبری شیئر کی۔ جوڑے نے ایک پوسٹ میں اس خبر کو ساجھا کیا۔ یہ خبر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، کیونکہ جوڑے نے نہ صرف اپنے دوسرے حمل کا اعلان کیا بلکہ دنیا کے سامنے اپنی بیٹی دعا کا چہرہ بھی ظاہر کیا۔
دپیکا اور رنویر نے انسٹاگرام پر ایک ساجھا پوسٹ شیئر کی۔ اس پوسٹ میں ان کی بیٹی دعا سنگھ پڈوکون کی بھی ایک جھلک دکھائی دی جو اپنے ہاتھوں میں پریگننسی ٹیسٹ کٹ پکڑے ہوئے ہیں، جس میں پازیٹیو رزلٹ دکھ رہا ہے۔
دیپیکا نے اپنے شوہر رنویر سنگھ کے ساتھ مل کر اپنی پوسٹ کے کیپشن میں کئی "بری نظر" والے ایموجیز ڈالے۔ حمل کی خبر ملتے ہی مداحوں اور انڈسٹری کے ساتھیوں نے جوڑے کو مبارکباد دینا شروع کر دی۔ پرینیتی چوپڑا، بھومی پیڈنیکر، دھناشری، سامنتھا روتھ پربھو، کیارا اڈوانی، اور اننیا پانڈے سمیت کئی فلمی ستاروں نے جوڑے کو پیار اور مبارکباد دی۔
واضح رہے کہ دیپیکا اور رنویر نے کچھ عرصہ ڈیٹنگ کے بعد نومبر سال 2018 میں اٹلی میں شادی کی۔ جوڑے نے سندھی اور روایتی کونکنی دونوں رسم و رواج کے مطابق شادی کی۔ بعد میں انہوں نے ممبئی اور بنگلورو میں ستاروں سے سجے استقبالیہ کی میزبانی کی، جس میں کئی نامور شخصیات نے شرکت کی۔
دیپیکا اور رنویر نے ستمبر سال 2024 میں اپنے پہلے بچے، ایک بیٹی کا استقبال کیا۔ جوڑے نے اس کا نام دعا رکھا۔ دیوالی پر جوڑے نے اپنی بیٹی کو دنیا سے متعارف کرایا۔ انہوں نے اس کا نام ظاہر کیا اور اپنی خاندانی زندگی کی ایک جھلک شیئر کی۔ جوڑے نے وضاحت کی کہ انہوں نے اس کا نام دعا کیوں رکھا، کیوں کہ "وہ ان کی دعاؤں کا جواب ہے۔"
مزید پڑھیں:
