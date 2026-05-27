ڈان 3 تنازعہ: رنویر سنگھ پر پابندی پر منوج باجپائی کا بیان، کہا- بس اتنا کہہ سکتا ہوں
ایف ڈبلیو آئی سی ای کے صدر نے کہا کہ تنظیم نے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے رنویر کو کئی نوٹس بھیجے ہیں۔
Published : May 27, 2026 at 2:07 PM IST
حیدرآباد: اداکار منوج باجپائی نے رنویر سنگھ اور فیڈریشن آف ویسٹرن انڈیا سنے ایمپلائز (ایف ڈبلیو آئی سی ای) کے تنازع پر ردعمل دیا ہے۔ یہ معاملہ حال ہی میں فلم انڈسٹری میں سب سے زیادہ زیر بحث موضوعات میں سے ایک بن گیا جب ایف ڈبلیو آئی سی ای نے رنویر کے خلاف فرحان اختر کی فلم "ڈان 3" سے مبینہ طور پر باہر نکلنے کے بعد ان کے خلاف عدم تعاون کی ہدایت جاری کی۔
منوج نے منگل کو اپنی آنے والی فلم "گورنر" کے ٹریلر لانچ ایونٹ کے دوران اس مسئلے پر بات کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے، اداکار نے واضح کیا کہ انڈسٹری میں زیادہ تر لوگ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے ہی اس مسئلے کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اور وہ اس تنازعہ سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ منوج واجپئی نے کہا، "میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، انڈسٹری میں زیادہ تر لوگ اس کے بارے میں صرف سوشل میڈیا پر پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس پوری تفصیلات نہیں ہیں۔"
#WATCH | Mumbai | On FWICE issues, Non-Cooperation Directive against Actor Ranveer singh, Chief Advisor of the Federation of Western India Cine Employees (FWICE), Ashoke Pandit says, " we received a complaint filed by farhan akhtar, who is a member of our association, against… https://t.co/rMweDQtESa pic.twitter.com/Xea6msJF7q— ANI (@ANI) May 25, 2026
اداکار نے مزید کہا لیکن ساتھیوں اور ساتھی فلمی برادری کے اراکین کے طور پر، ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ یہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا۔ اس کے پرسکون اور مرتب ردعمل نے آن لائن توجہ حاصل کی ہے خاص طور پر رنویر اور ایکسل انٹرٹینمنٹ کے درمیان مبینہ اختلافات کے بارے میں جاری بحث کے دوران۔
کیا ہے پورا معاملہ؟
رپورٹس کے مطابق فلمساز فرحان اختر نے ایف ڈبلیو آئی سی ای سے رابطہ کیا جب رنویر سنگھ نے مبینہ طور پر ڈان 3 کی شوٹنگ شروع ہونے سے چند دن قبل فلم چھوڑ دی۔
ایف ڈبلیو آئی سی ای کے صدر اشوک پنڈت نے بعد میں بتایا کہ تنظیم نے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے رنویر کو کئی نوٹس بھیجے ہیں۔ تاہم اطلاعات کے مطابق ابتدائی طور پر انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ رنویر نے بعد میں ای میل کے ذریعے جواب دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ معاملہ معاہدہ اور ایف ڈبلیو آئی سی ای کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔