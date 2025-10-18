دنگل فیم زائرہ وسیم کا نکاح، زائرہ نے اپنی شادی کی تصاویر شیئر کی
زائرہ وسیم نے اپنے نکاح کا اعلان سوشل میڈیا پر کیا، لیکن اپنے جیون ساتھی کی شناخت ظاہر نہیں کی۔
Published : October 18, 2025 at 10:55 AM IST
حیدرآباد: بالی ووڈ کی سابق اداکارہ زائرہ وسیم جنہوں نے چھ سال سے زائد عرصہ قبل فلموں سے کنارہ کشی اختیار کرلی تھی،زائرہ جمعہ کی رات اپنی شادی کی خوشخبری مداحوں کے ساتھ شیئر کی۔
زائرہ نے اپنے شوہر کا نام یا چہرہ ظاہر کیے بغیر اپنی شادی کی دو تصاویر انسٹاگرام پر پوسٹ کیں۔ سنہری کڑھائی کے ساتھ گہرے سرخ دلہن کے لباس میں ملبوس، دنگل اور سیکرٹ سپر کی اسٹار نے اپنا چہرہ ظاہر نہیں کیا۔ ان میں سے ایک تصویر میں وہ مہندی لگے ہاتھوں سے نکاح نامہ پر دستخط کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ جس میں زمرد کی شاندار انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ دوسرے میں رات کے آسمان کے نیچے چاند کو دیکھتے ہوئے جوڑے کو کیمرے کے سامنے اپنی پیٹھ کی جانب کھڑا دیکھا جاسکتا ہے۔ انہوں نے اس پوسٹ کو عنوان دیا، "قبول ہے x3"
تصاویر تیزی سے وائرل ہوگئیں، شائقین مبارکباد کے پیغامات اور دعاؤں کے ساتھ تبصرے کے سیکشن میں سیلاب آ گیا۔ ایک صارف نے لکھا، "اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا ایک نادر قسم کی طاقت ہے، اور آپ نے اسے خوبصورتی سے دکھایا ہے۔ اللہ کرے یہ نیا باب آپ کے لیے سکون اور خوشی لائے۔" ایک اور نے تبصرہ کیا اللہ آپ کی شادی میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو جنت تک ساتھ رکھے۔" دوسروں نے دنیا پر دین کا انتخاب کرنے کے اس کے فیصلے کو ایک تحریک قرار دیا اور نئی زندگی میں "لامتناہی برکت" کے لیے دعا کی۔
زائرہ نے اپنے جیون ساتھی کے بارے میں کوئی تفصیلات ظاہر نہیں کیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی حالیہ پوسٹس میں سے ایک میں انہوں نے لکھا، ’’کوئی چیز اس لیے خوبصورت نہیں ہوتی کہ وہ خوبصورت ہوتی ہے، جیسا کہ مینڈک نے مینڈک سے کہا، خوبصورت ہے کیونکہ کوئی اسے پسند کرتا ہے۔‘‘ شائقین کو اب یقین ہے کہ اس پوسٹ نے اس کی زندگی کے اس نئے باب کی طرف اشارہ کیا ہے۔
زائرہ، جو اب 24 سال کی ہیں، نے 2016 میں عامر خان کی دنگل سے اداکاری کا آغاز کیا۔ انہوں نے فلم میں نوجوان گیتا پھوگٹ کا کردار ادا کیا اور اس اداکاری پر انہیں بہترین معاون اداکارہ کا قومی ایوارڈ ملا تھا۔ انہوں نے سیکریٹ سپر اسٹار (2017) میں کام کیا، جہاں انہوں نے گلوکار بننے کے خواہشمند ایک نوجوان کی تصویر کشی کی۔ ان کی آخری فلم، دی اسکائی از پنک (2019)، جس میں شریک اداکار پریانکا چوپڑا اور فرحان اختر تھے، ان کے مختصر لیکن متاثر کن اداکاری کی۔
دی اسکائی از پنک کی ریلیز کے فوراً بعد، زائرہ نے فلم انڈسٹری چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان کا پیشہ ان کے مذہبی عقائد سے متصادم ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں، انہوں نے لکھا تھا، "میں یہ اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ میں اس شناخت سے، یعنی اپنے کام کی لائن سے واقعی خوش نہیں ہوں، اب کافی عرصے سے ایسا محسوس ہورہا ہے کہ میں کوئی اور بننے کے لیے جدوجہد کر رہی ہوں۔
مزید پڑھیں:
زائرہ انسٹاگرام پر سرگرم رہتی ہیں، جہاں وہ اکثر زندگی، ایمان، مثبتیت، سفر اور فطرت کے بارے میں پوسٹس شیئر کرتی رہتی ہیں۔ تاہم، انہوں نے شوبز چھوڑنے کے بعد سے بچپن کی چند تصویروں کے علاوہ ایک بھی تصویر شیئر نہیں کی جس سے اس کا چہرہ ظاہر ہو۔