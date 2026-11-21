دادا صاحب پھالکے انٹرنیشنل ایوارڈز 2026: فاتحین کی فہرست؛ رنویر سنگھ اور انیت پاڈا بہترین اداکار، بین الاقوامی فنکار بھی اعزاز سے سرفراز
یہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول ایک نجی فلمی میلہ اور ایوارڈز پلیٹ فارم ہے، جس کا نام دادا صاحب پھالکے کے نام پر رکھا گیا ہے۔
Published : November 21, 2026 at 12:07 PM IST
حیدرآباد: دادا صاحب پھالکے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول ایوارڈز 2026 کی فہرست میں کئی نمایاں نام شامل ہیں، جن میں پاپ اسٹار ٹیلر سوئفٹ، آسکر ایوارڈ یافتہ اداکار مائیکل بی جارڈن، ہدایت کار پال تھامس اینڈرسن اور کامیڈین سمے رینا شامل ہیں۔ امریکی گلوکارہ و نغمہ نگار کو 'انٹرنیشنل آرٹسٹ آف دی ایئر' (سال کی بہترین بین الاقوامی فنکارہ) قرار دیا گیا ہے، جبکہ بھارتی کامیڈین کو 'کامیڈین آف دی ایئر (سال کا بہترین کامیڈین) کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ فلم 'دھرندھر' نے 'بہترین فلم' کا ایوارڈ جیتا، اور گانے 'سیارہ کو 'سال کا بہترین گانا' قرار دیا گیا۔ اداکار رنویر سنگھ کو فلم 'دھرندھر' میں اپنی اداکاری کے لیے 'بہترین اداکار' کے اعزاز سے نوازا گیا، جبکہ انیت پڈا کو 'سیارا' میں اپنے کردار کے لیے 'بہترین اداکارہ' کا ایوارڈ دیا گیا۔
OFFICIAL WINNERS | DPIFF AWARDS 2026 Dadasaheb Phalke International Film Festival proudly announces winners across 41 categories, celebrating excellence in Indian & International Cinema, Web Series, Television, Music and Short Films. 📅 20 Nov 2026 | 📍 Mumbai, India #DPIFF2026 #DPIFF— Dadasaheb Phalke International Film Festival (@Dpiff_official) November 20, 2026
20 نومبر کو، فیسٹیول انتظامیہ نے اپنے آفیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ کے ذریعے بھارتی اور بین الاقوامی تفریحی صنعتوں سے تعلق رکھنے والی دیگر کئی شخصیات کے ناموں کا اعلان کیا۔ اس سال کی فہرست میں ہالی وڈ کے فلم ساز جیمز کیمرون سے لے کر اداکار کمل ہاسن تک کئی اہم شخصیات شامل ہیں۔
دادا صاحب پھالکے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول ایوارڈز 2026: فاتحین کی فہرست
ٹیلر سوئفٹ – انٹرنیشنل آرٹسٹ آف دی ایئر (سال کی بہترین بین الاقوامی فنکارہ)
جیمز کیمرون – عالمی سنیما میں نمایاں خدمات
مائیکل بی جارڈن انٹرنیشنل فیچر فلم (سنرز) میں بہترین اداکار
OFFICIAL WINNERS | DPIFF AWARDS 2026 Dadasaheb Phalke International Film Festival proudly announces winners across 41 categories, celebrating excellence in Indian & International Cinema, Web Series, Television, Music and Short Films. 📅 20 Nov 2026 | 📍 Mumbai, India #DPIFF2026 #DPIFF— Dadasaheb Phalke International Film Festival (@Dpiff_official) November 20, 2026
پال تھامس اینڈرسن – انٹرنیشنل فیچر فلم کے لیے بہترین ہدایت کار
اوتار: فائر اینڈ ایش – بہترین انٹرنیشنل فیچر فلم
دھورندھر - بہترین فلم
اکشے کھنہ - (دھورندھر)
آدتیہ دھر، جیوتی دیشپانڈے، اور لوکیش دھر - بہترین پروڈیوسر
رنویر سنگھ – بہترین اداکار (دھورندھر)
OFFICIAL WINNERS | DPIFF AWARDS 2026 Dadasaheb Phalke International Film Festival proudly announces winners across 41 categories, celebrating excellence in Indian & International Cinema, Web Series, Television, Music and Short Films. 📅 20 Nov 2026 | 📍 Mumbai, India #DPIFF2026 #DPIFF— Dadasaheb Phalke International Film Festival (@Dpiff_official) November 20, 2026
انیت پاڈا – بہترین اداکارہ (سیارا)
الیا راجا – موسیقی کی صنعت میں نمایاں خدمات
کانتارا: چیپٹر 1 – ناقدین کی نظر میں بہترین فلم
رشب شیٹی – ناقدین بہترین اداکار
یامی گوتم دھر – ناقدین بہترین اداکارہ
Aneet Padda Wins Best Actress Award for Saiyaara at DPIFF 2026! Dadasaheb Phalke International Film Festival Awards 2026 – India’s Most Prestigious Film Festival & Award Ceremony Proudly honours Aneet Padda with the prestigious Best Actress Award for her exceptional performance in Saiyaara, recognising her emotional depth, captivating screen presence and remarkable contribution to contemporary Indian Cinema. Heartiest congratulations to Aneet Padda on this distinguished honour and outstanding cinematic achievement! 📍 20th November 2026 | Mumbai, India @yrf @NetflixIndia @AneetPaddaFC @aneetpadda_ @AneetPadda_FC @_aneetpadda @aneet_padda @TeamAneetPadda #AneetPadda #Saiyaara #BestActress #DPIFF #DPIFF2026— Dadasaheb Phalke International Film Festival (@Dpiff_official) November 20, 2026
ادتیہ دھر – بہترین ہدایت کار
ونیت کمار سنگھ – بہترین معاون اداکار
ریتیش دیشمکھ – مزاحیہ کردار میں بہترین اداکار
کرن اوجلہ – آرٹسٹ آف دی ایئر (سال کا بہترین فنکار)
سیارہ – سال کا بہترین گانا
فہیم عبداللہ – بہترین پسِ پردہ گلوکار (سیارہ)
کمل ہاسن – فلمی صنعت میں نمایاں خدمات
ٹی وی
سمرتی ایرانی – کارکردگی کے لیے اعتراف (کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی 2)
تارک مہتا کا الٹا چشمہ – ٹیلی ویژن سیریز آف دی ایئر (سال کی بہترین ٹیلی ویژن سیریز)
ویب سیریز
آریان خان – بہترین ہدایت کار (ویب سیریز) (دی بیڈز آف بالی وڈ)
دی بیڈز آف بالی وڈ – بہترین ویب سیریز
جیدیپ اہلاوت – ویب سیریز میں بہترین اداکار (پاتال لوک)
شیفالی شاہ – ویب سیریز میں بہترین اداکارہ (دہلی کرائم 3)
سمے رینا – کامیڈین آف دی ایئر (سال کے بہترین مزاحیہ فنکار)
دادا صاحب پھالکے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول ایک نجی فلمی میلہ اور ایوارڈ پلیٹ فارم ہے، جس کا نام دادا صاحب پھالکے کے نام پر رکھا گیا ہے، جنہیں ہندوستانی سنیما کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ یہ پلیٹ فارم فلم، ٹیلی ویژن، موسیقی اور ڈیجیٹل تفریح کے شعبوں میں کیے گئے کام کو سراہتا اور اعزاز دیتا ہے۔