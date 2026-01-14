'ٹاکسک' کے ٹیزر پر تنازعہ، کار میں یش سے رومانس کرنے والی غیر ملکی اداکارہ نے اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا، آخر کیوں؟

'ٹاکسک' کے ٹیزر پر تنازعہ، کار میں یش سے رومانس کرنے والی غیر ملکی اداکارہ نے اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا، آخر کیوں؟
ٹیزر کو یش کے مداحوں کی جانب سے بے حد پسند کیا گیا لیکن رومانوی منظر نے تنازعہ کو جنم دیا۔
Published : January 14, 2026 at 5:07 PM IST
حیدرآباد: یش اسٹارر فلم ٹاکسک کے ٹیزر کا تنازعہ بڑھتا ہی جارہا ہے۔ ٹیزر میں نظر آنے والے یش اور غیر ملکی اداکارہ بیٹریز ٹوفن باخ کے درمیان رومانوی منظر نے بڑے پیمانے پر احتجاج کو جنم دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی اور کرناٹک ریاستی کمیشن برائے خواتین نے زہریلے ٹیزر کے خلاف شکایت درج کرائی ہے۔ دریں اثنا، ٹاکسک کی ہیروئن بیٹریز ٹوفن باخ کے حوالے سے چونکا دینے والی خبر سامنے آئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تنازعہ کے درمیان اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ بیٹریز نے پہلے اپنا اکاؤنٹ پرائیویٹ کیا تھا جو اب تک انسٹاگرام پر نظر آرہا تھا لیکن اب فی الحال بیٹریز ٹوفن باخ کا کوئی انسٹاگرام اکاؤنٹ دکھائی نہیں دے رہا۔
کیا آپ نے تنازعات کی وجہ سے اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کردیا؟
8 جنوری کو یش کی 40ویں سالگرہ، ان کی سب سے زیادہ متوقع فلم، ٹاکسک کا ایکشن ٹیزر جاری کیا گیا۔ اس میں یش اور بیٹریز ٹوفن باخ کے درمیان ایک قبرستان کے قریب کار میں ایک رومانوی منظر دکھایا گیا تھا۔ ٹیزر کو یش کے مداحوں کی جانب سے بے حد پسند کیا گیا لیکن رومانوی منظر نے تنازعہ کو جنم دیا۔ جس کے بعد بیٹریز ٹوفن باخ کافی بحث کا موضوع بن گئیں اور لوگ ان کے بارے میں تجسس کا شکار ہو گئے۔ لوگوں نے نیٹلی برنز کو بیٹریز ٹافن باخ کے لیے غلط سمجھا، جس کی وجہ سے اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ اس کے بعد فلم کے ہدایت کار گیتو موہن داس نے اپنے انسٹاگرام اسٹوری پر بیٹریز ٹافن باخ کی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ بیٹریز ٹافن باخ ان کی فلم میں قبرستان کی لڑکی تھیں۔
انسٹاگرام پر اکاؤنٹ نہیں دکھا رہا ہے
اب جب کہ اس رومانوی منظر سے متعلق تنازعہ تھم گیا ہے، بیٹریز ٹوفن باخ کا انسٹاگرام اکاؤنٹ اب دستیاب نہیں ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بیٹریز ٹوفن باخ نے ٹاکسک ٹیزر کے تنازع کے بعد اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ بیٹریز کے انسٹاگرام پر 1,800 سے زیادہ فالوورز تھے لیکن ان کا اکاؤنٹ نجی تھا۔ اصل میں برازیل سے تعلق رکھنے والی، وہ ایک اداکارہ اور ماڈل ہیں جو فلم "ٹاکسک" کے ساتھ ہندوستانی سنیما، خاص طور پر کنڑ سنیما میں اپنا آغاز کر رہی ہیں۔ یہ فلم 19 مارچ کو دنیا بھر میں ریلیز ہونے والی ہے۔