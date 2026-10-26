'ٹرافی کے ساتھ کشمیر آؤ' فرحانہ بھٹ کا قاضی توقیر کے لیے بگ باس میں پیغام، روہٹ شیٹی نے بھی اہم وعدہ کیا
فرحانہ نے کہا کہ ہر کشمیری کو آپ پر فخر ہے۔ مجھے آپ اور آپ کے کام دونوں سے پیار ہے۔
Published : October 26, 2026 at 10:11 PM IST
سری نگر: شو کے 'ویکینڈ کا وار' ایپیسوڈز کے دوران کشمیری راک اسٹار اور 'بگ باس 20' کے مقابلہ کرنے والے قاضی توقیر کو فرحانہ بھٹ کی جانب سے داد ملی ہے، اور فلم ساز روہت شیٹی کی طرف سے پلے بیک سنگنگ کی پیشکش بھی ملی۔
بگ باس 19 کی رنر اپ فرحانہ اپنے گانے "صاحبہ" کی تشہیر کے لیے شو میں نظر آئیں۔ قاضی کے ساتھ بات چیت کے دوران، انہوں نے ان کی کارکردگی کی تعریف کی اور ان سے اس سیزن کی ٹرافی کشمیر لانے کو کہا۔
فرحانہ نے کہا کہ ہر کشمیری کو آپ پر فخر ہے۔ مجھے آپ اور آپ کے کام دونوں سے پیار ہے۔ فرحانہ نے قاضی کو ٹائٹل کے حصول کے لیے بھی حوصلہ دیا۔ انہوں نے کہا، "یقینی بنائیں کہ ٹرافی کشمیر آئے!"
اپنی گفتگو کے دوران دونوں نے اردو، انگریزی اور کشمیری کا استعمال کیا۔ فرحانہ نے قاضی کو بتایا کہ کشمیر کے لوگ ان کے سفر کی پیروی کر رہے ہیں اور شو میں ان کی موجودگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔
قاضی نے فرحانہ کی حوصلہ افزائی کا جواب دیا۔ ان کی گفتگو میں لفظ 'تچار' کے استعمال نے مزاح میں کچھ اضافہ کیا۔قاضی اور فرحانہ نے ایک ساتھ 'صاحبہ' گانا گایا۔
فرحانہ نے صاحبہ کے بارے میں بات کی تو گفتگو کا رخ موسیقی کی طرف ہوگیا۔ قاضی نے کہا کہ وہ گانے کی کچھ سطریں پہلے سے جانتے تھے۔ایپیسوڈ کی تفصیل کے مطابق، دونوں نے پھر ایک ساتھ گایا، سامعین اور گھر کے دیگر ساتھیوں نے تالیاں بجائیں۔
فرحانہ نے یہ بھی مشورہ دیا کہ قاضی کے بگ باس 20 کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ ایک آفیشل گانے پر تعاون کریں۔ قاضی نے ان پیشکش کا خیر مقدم کیا۔ تاہم اس سرکاری تعاون کے بارے میں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔
اس کے علاوہ، قازی کو فلمساز روہت شیٹی کی طرف سے بھی یقین دہانی حاصل ہوئی، جو ہفتہ کے "ویک اینڈ کا وار" ایپیسوڈ میں مختصر طور پر میزبان کے طور پر نظر آئے۔
شیٹی نے "بگ باس 20" میں قاضی کی کارکردگی کی تعریف کی اور کہا کہ انہیں عوامی حمایت مل رہی ہے۔ جب قاضی نے ان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش ظاہر کی تو فلمساز نے انہیں موقع فراہم کیا۔
شیٹی نے کہا کہ اگر وہ کوئی ایسی فلم بنائیں گے جس میں رومانوی گانا شامل ہو، تو وہ قاضی کو پلے بیک سنگنگ رول کی پیشکش کریں گے۔ شیٹی نے کہا، "میں نیشنل ٹیلی ویژن پر بول رہا ہوں، گول مال ایک مزے کی فلم ہے، لیکن اگر میں کوئی فلم بناؤں گا جس میں رومانوی ٹریک ہو تو وہ گانا میں آپ کو دوں گا۔"